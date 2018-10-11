Лепехин о IX Абхазо-российском форуме: настроены на позитивный диалог

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. В преддверии IX Абхазо-российского делового форума директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в интервью на радио Sputnik сказал, что его участники настроены на позитивный диалог.

"Поскольку в этом году исполняется 10 лет с момента подписания между Россией и Абхазией Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, так или иначе будут подводиться итоги десятилетия", — заметил он.

За 10 лет Россия сделала многое для развития экономики Абхазии, особенно в социальной сфере, подчеркнул эксперт.

"Абхазия, к сожалению, пока остается территорией, которая слабо восприимчива к зарубежным инвестициям, включая инвестиции из России. Поэтому, помимо подведения итогов, конечно же, будет идти разговор о перспективах, о реальных проблемах. Намерение российской стороны заключается в том, чтобы состоялся честный и открытый диалог", — отметил директор Института ЕАЭС.

За десять лет экономического сотрудничества финансирование российской стороной абхазской экономики составил более 44 миллиардов рублей, рассказал Лепехин.

"Причем, это финансирование идет по возрастающей. На 2018 год более 64% бюджета Абхазии формируется за счет российских денег, это очень серьезные цифры, это говорит о том, что Россия играет колоссальную роль в экономическом состоянии Абхазии", — подчеркнул Владимир Лепехин.

Также эксперт отметил, что практически 100% товаров из Абхазии приходится на российский рынок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скоро девятый: из истории Абхазо-российских деловых форумов

"Это к вопросу о достижениях, которых у нас очень много. На круглых столах будут обсуждаться проблемы энергетики, туризма, цифровой экономики, а также информационного взаимодействия", — отметил он.

По словам Лепехина, ключевой темой форума станет внешнеэкономическая деятельность Абхазии и взаимодействие в торговой сфере и в области инвестиций.

"На сегодняшний день эксперты делают такие заключения, что Абхазия пока не создала соответствующих условий для привлечения зарубежных инвестиций, в том числе и российских. К примеру, некоторые банки жалуются и говорят, что нет гарантий возвращения кредитных средств. Дело в том, что определенные интересные инвестиционные проекты есть, запущенные с участием России и банков, которые выдавали кредиты. Проекты в области переработки сельскохозяйственной продукции, консервов, джемов, есть проекты, связанные со строительством гостиниц, но по значительной части этих проектов имеются задолженности перед банками, в частности, задолженности по выплатам процентов", — рассказал он.

По этой причине, эксперты считают, что нет механизмов защиты инвестиционных средств, отметил Лепехин.

"По крайней мере, инвесторы опасаются вкладывать деньги, потому что не видят соответствующей нормативной базы. То есть с одной стороны приняты достаточно инновационные законы в Абхазии, которые касаются налоговой системы, но с другой стороны, правовых гарантий, что у инвесторов не будет проблем, связанных с защитой собственности, на сегодняшний день нет. Нет нормативной базы, которая позволяет иметь в собственности здание, сооружения, объекты нежилой недвижимости и так далее", — отметил директор Института ЕАЭС.

Отсутствие подобных гарантий затрудняет экономическое взаимодействие Абхазии и России, считает он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торгпредство России: деловой форум в Абхазии заинтересовал регионы

"Пока не созданы условия для вложения инвестиций долгосрочного характера в развитие отраслей, которые образуют бюджет, это туризм и сельское хозяйство. По показателям мы видим, что ситуация в этих областях ухудшается, в основном это связано с тем, что нет инфраструктурных долгосрочных вложений. То есть, вложения, которые были в этих отраслях, были связаны с новыми посадками, с обработками, были давно, многие работы были сделаны еще в советское время, сейчас это требует денег, то есть инвестиций", — сказал Лепехин.

С другой стороны, за прошедшие десять лет было сделано много позитивных вещей, заметил он.

"Было заключено около 130 соглашений в самых разных сферах, не только в сфере экономики. Вы знаете, что есть договоренности в сфере военного взаимодействия, в области безопасности, информации и так далее. Естественно, остается целый фронт работ, который нужно обсуждать и думать, каким образом активизировать взаимодействие двух сторон по тем направлениям, которые я перечислил", — сказал Владимир Лепехин.

Формат общения в виде делового форума очень хорошо себя зарекомендовал, уверен эксперт.

"Самое главное, что в рамках деловых форумов подписываются самые разные соглашения. Это постоянная работа, после форума идет выполнение его решений, то есть соглашений, которые были подписаны в преддверии следующего форума, на мой взгляд, эта самая эффективная форма взаимодействия власти и бизнеса", — отметил он.

Говоря о тех соглашениях, которые были подписаны в рамках предыдущих форумов, Владимир Лепехин заметил, что некоторые из них выполняются вовремя, выполнение других занимает больше времени.

"Какие-то соглашения возможно буксуют, это совершенно понятно, эта ситуация характерна не только для Абхазии, но и для любых межгосударственных соглашений. С моей точки зрения, главной причиной того, что выполнение некоторых соглашений происходит медленно, связано с недостаточно высокой правовой культурой, если мы говорим об Абхазии. Вопрос внутренней дисциплины чиновников в Абхазии существует, они понимают, что отношения с Россией носят привилегированный характер, то есть российская сторона вне зависимости от того, что происходит в Абхазии, выполняет свои соглашения и даже где-то сверх соглашений реализует меры поддержки, и это их расслабляет", — считает Лепехин.

В пример он привел один из проектов, предложенный российской стороной два года назад, — строительство мусороперерабатывающего завода с большим объемом инвестиций.

"Российская сторона проделывала колоссальную работу, мусорная проблема в Абхазии известная, ее можно элементарно решить посредством строительства мусороперерабатывающего завода. Но, к сожалению, эта проблема не решается, причины не понятны, с моей точки зрения, конечно же, какие-то чиновники в этом виноваты, я уже не говорю о потенциальных партнерах, которые брались за этот проект. Эта проблема усугубляется, но, к сожалению, в Абхазии чиновники не придают ей того значения, которого она заслуживает", — отметил Владимир Лепехин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Деловой форум в Сухуме: размышления постфактум

Эксперт позитивно смотрит на предстоящий Абхазо-российский форум и надеется, что он положительно скажется на экономическом взаимодействии двух стран.

IX Абхазо-российский деловой форум пройдет в Сухуме 12 октября. Как и все предыдущие, он насыщен важными экономическими вопросами, работа форума будет разделена на четыре круглых стола: "Внешнеэкономическое сотрудничество Абхазии и России. Проблемы и перспективы", "Сотрудничество и взаимодействие в сфере туризма. Пути улучшения качества туристского продукта", "Банковский сектор как фактор роста экономики Абхазии в контексте двухстороннего взаимодействия", "Сотрудничество в области информационных технологий и инновационного развития".