Карасин: мы не будем участвовать в легитимизации лаборатории Лугара

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин по итогам очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью заявил, что Россия не намерена легитимизировать "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в Грузии, присутствуя там на международных учениях в ноябре, передает РИА Новости.
Деятельность данной лаборатории нуждается в отдельном разъяснении, считает Карасин.
"Довольно долго и остро обсуждали тематику так называемой биолаборатории "Лугара", которая находится на грузинской территории и которая действительно представляет опасность, поскольку никто не понимает, что и зачем там исследуется или производится. Наши партнеры из Цхинвала и Сухума привели примеры того, как в последние годы с грузинской территории начинались проникновения каких-то не свойственных этому региону болезней. Это вызывает большие подозрения и нуждается в отдельном разъяснении", — сказал он.
Карасин напомнил, что в лаборатории в середине ноября планируются международные учения.
В этой связи, по словам замминистра РФ, сопредседатели женевских дискуссий "попросили грузинских представителей на следующем раунде в декабре хотя бы в самом общем плане ознакомить участников женевских встреч с итогами учений, которые там планируется провести".
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.