13:29 11 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.77
  • EUR77.08
Поиск
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото.

Карасин: мы не будем участвовать в легитимизации лаборатории Лугара

© Sputnik / Владимир Федоренко
В Абхазии
Получить короткую ссылку
85 0 0

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что приоритетом американских исследований в лаборатории в Грузии является разработка потенциальных агентов биологического оружия.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин по итогам очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью заявил, что  Россия не намерена легитимизировать "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в Грузии, присутствуя там на международных учениях в ноябре, передает РИА Новости.

Деятельность данной лаборатории нуждается в отдельном разъяснении, считает Карасин.

"Довольно долго и остро обсуждали тематику так называемой биолаборатории "Лугара", которая находится на грузинской территории и которая действительно представляет опасность, поскольку никто не понимает, что и зачем там исследуется или производится. Наши партнеры из Цхинвала и Сухума привели примеры того, как в последние годы с грузинской территории начинались проникновения каких-то не свойственных этому региону болезней. Это вызывает большие подозрения и нуждается в отдельном разъяснении", — сказал он.

Карасин напомнил, что в лаборатории в середине ноября планируются международные учения.

Лаборатория
© Фото: chuttersnap
Ученый: США совершает скрытые акты биотерроризма
"Россия тоже приглашена по линии ООН. Но мы не хотим участвовать в каких-либо упражнениях по легитимизации этой лаборатории. Потому что, конечно же, в ходе одного заезда понять, над чем работают те или иные лаборатории, невозможно. Есть разные степени закрытости. Непонятно, в какие именно отделы поведут международных экспертов", — подчеркнул замминистра.

В этой связи, по словам замминистра РФ, сопредседатели женевских дискуссий "попросили грузинских представителей на следующем раунде в декабре хотя бы в самом общем плане ознакомить участников женевских встреч с итогами учений, которые там планируется провести".

Брифинг по проблематике расследований случаев применения химоружия в Сирии
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Минобороны России: США в Грузии разрабатывают биооружие
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.

Теги:
лаборатории, оружие массового уничтожения, Григорий Карасин, Грузия, Абхазия, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Андрей Аршавин
    Автор не известен

    Российский футболист Андрей Аршавин опроверг сообщения СМИ о том, что он пишет книгу о казахстанском футбольном клубе "Кайрат".

  • Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова. Архивное фото
    Цена скандала

    Министр труда и соцразвития Кыргызстана потеряла свой пост после сообщений о необоснованных загранкомандировках.

  • Военный поисковик определяет возраст узника концлагеря
    Эхо войны

    Огромную братскую могилу расстрелянных фашистами во время Великой Отечественной войны длиной около километра нашли вблизи Гомеля.

  • Муниципальное предприятия Rīgas satiksme
    Живая вода

    Дело о "нановоде" в Риге дошло до суда: разницы между обычной водой и спецсредством для мытья троллейбусов за два года не заметили.

  • Даля Грибаускайте на встрече с графом и графиней Уэссекскими Эдвардом и Софи, 10 октября 2018 года
    Я буду жаловаться королю!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась британскому принцу Эдварду на "угрозы, исходящие с Востока".

  • Фестиваль Свидание с Россией стартовал в Молдове
    "Свидание с Россией"

    В Государственном русском драматическом театре имени Чехова в Кишиневе открылись Дни российского кино - смотрите на видео Sputnik, как это было.

  • Военная техника Индии, архивное фото
    Индийский форпост

    Индия выразила заинтересованность в развитии военной базы в Айни в Таджикистане – она даст стратегическое преимущество над Исламабадом.

  • Иностранные рабочие во время проверки документов
    Теперь официально

    Власти Узбекистана признали, что более 2,6 миллиона человек, или 18% экономически активного населения страны, находятся в трудовой миграции за рубежом.

  • Вид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге
    "Таллиннские встречи"

    Делегация эстонской столицы во главе с мэром Таави Аасом открыла цикл мероприятий "Таллиннские встречи в Санкт-Петербурге".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
Неудачный старт корабля "Союз"
Захват с воды и воздуха
Захват с воды и воздуха: российские морпехи удивили "противника" неожиданным приемом
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia