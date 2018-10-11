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Встреча Эльвиры Арсалия с российскими музыкантами

Арсалия о мастер-классах московских музыкантов: новая форма взаимодействия

© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия встретилась с музыкантами Московской консерватории имени П. И. Чайковского, которые проведут мастер-классы в республике.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мастер-классы музыкантов Московской консерватории имени П. И. Чайковского в Абхазии – это новая форма культурного взоимодействия, сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия на встрече с российскими музыкантами.

"Мы встречались с коллегами из Министерства культуры России и высказали такое пожелание, что нужны не только концерты, театральные выступления, но и такая форма взаимодействия, как мастер-классы", — рассказала она.

Министр поблагодарила российских музыкантов за то, что нашли время приехать в Абхазию и поделиться своими знаниями.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия встретилась с министром культуры Ингушетии Маретой Газдиевой
© Sputnik Бадрак Авидзба
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"Хочу поблагодарить вас, я думаю, что у каждого из вас непростой график, но вы нашли время приехать в Абхазию, поддержать наш совместный проект, который мы проводим с Министерством культуры России в рамках культурного сезона, который проходит десятый год в Абхазии", — сказала Эльвира Арсалия.

Она отметила, что за это время многие творческие коллективы участвовали в культурных сезонах Абхазии и России.

"В рамках культурных сезонов к нам приезжали многие прославленные коллективы, ко Дню признания Независимости Абхазии 26 августа к нам приезжал хор Пятницкого, оркестр Лундстрема", — добавила она.

Форма такого культурного взаимодействия, как мастер-классы, будет способствовать развитию контактов двух стран, считает министр.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Я думаю, что несколько дней, которые вы проведете здесь, будут интересны и для вас", — сказала Арсалия.

С 11 по 13 октября в рамках плана сотрудничества между Министерством культуры России и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии пройдут мастер-классы ведущих профессоров Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

12 октября в Абхазской государственной филармонии состоится открытый мастер-класс по фортепиано. Его проведет профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского заслуженный артист России Станислав Иголинский.

"Как только мы вступили на эту землю, я сразу почувствовал, что эта земля не чужая для меня. Я думаю, что это ощущение родственности очень важно для нас всех, мы всегда были родными людьми, и, дай бог, не потерять это ощущение", — сказал Станислав Иголинский.

В рамках культурных событий 12 октября в Детской школе искусств имени К. В. Ковача состоится открытый мастер-класс по скрипке. Проведет его профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России Владислав Иголинский.

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Кроме того, 12 октября в рамках плана сотрудничества между Абхазией и Россией в ЦВЗ откроется фотовыставка "Заповедная природа России". На фотовыставке будут представлены самые яркие работы участников Международного фестиваля фотоискусства "Глазами северян".

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Через день на сцене Абхазской государственной филармонии состоится совместный концерт музыкантов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Государственного камерного оркестра Абхазии и Государственной хоровой капеллы Абхазии.

Теги:
мастерство, Эльвира Арсалия, Абхазия


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