Альпинистка из Абхазии впервые покорила вершину горы Манаслу в Непале

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Альпинистка из Абхазии Ирина Алаева покорила гору Манасалу в Непале, высота которой составляет более восьми тысяч метров. Об этом Sputnik рассказала сама альпинистка.
Ирина Алаева родом из Абхазии, родилась и училась в республике, затем уехала жить в Сочи. Любовь к горам она получила в Абхазии, с самого детства она отправлялась в горы вместе со своим отцом, который был увлечен этим занятием.
"До двадцати лет я жила в Абхазии, в республике окончила сухумскую школу № 12. С детства мы ходили в горы, были туристические лагеря, любили ходить на Чумкузбу, бывали там часто, и в другие места, все детство мы ходили по горам", — рассказывает она.
Повзрослев, Ирина поступила в институт физкультуры в России на кафедру туризма.
"Я продолжила ходить в горы и после того как переехала в Россию", — отметила Алаева.
"На Эльбрус я поднималась одна", — сказала Алаева.
До восхождения на гору Манаслу Ирина покоряла два раза шеститысячник – гору Мера Пик.
Взобраться на гору Манаслу было непростой задачей, признается альпинистка.
"Технически восхождение на эту гору сложное, там есть очень много трещин, и к тому же подъем проходил под большим углом, спускались с помощью специальных устройств, через трещины переходили с помощью лестниц. Также я поднималась с кислородом, так как на высоте большой недостаток кислорода", — говорит она.
На гору Манаслу Ирина Алаева поднималась вместе с непальским гидом, а также с одной из туристических фирм.
"В общей сложности экспедиция продолжалась больше месяца, нужно было акклиматизироваться, поэтому мы поэтапно восходили. Мы поднимались до определенной высоты, потом спускались обратно в базовый лагерь, затем снова поднимались. Таким образом происходит любое высотное восхождение, ступенчато. Потом перебрались из базового лагеря в первый, затем во второй и так далее", — рассказала Алаева.
За этим последовал финальный штурм, после чего группа начала медленно спускаться. Оказаться на вершине горы очень приятно, говорит альпинистка.
"Было очень много разных чувств, естественно был восторг, что я все-таки смогла подняться на такую высоту, конечно, немножко было страшно там, потому что со всех сторон были обрывы. Была какая-то гордость за себя, что я смогла подняться", — отметила Ирина Алаева.
Восхождение на гору Манаслу произошло 29 сентября, сообщила альпинистка. Сейчас она уже вернулась домой, в Сочи, и восстанавливает силы.
Гора Манаслу (Manaslu, 8156 м) в Непале – восьмая по высоте вершины мира, название горы происходит от санскритского слова Manasa (дух, душа). Известно также и другое имя горы — Кутанг (Kutang). В геологическом плане, восьмитысячник Манслу очень схож с Аннапурной и Дхаулагири, поскольку эта гора лежит в той же орогенной деформационной линии. Сама вершина горы как бы лежит на плато размерами 3х1 километр на отметке 7300 метров над уровнем моря. Плато ориентировано на северо-восток, а южный край главного пика расположен немного восточней, его скальная вершина имеет отметку 7992 метра над уровнем моря. Именно поэтому гора Манаслу выглядит как двурогая вершина.