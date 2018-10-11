Альпинистка из Абхазии впервые покорила вершину горы Манаслу в Непале

Гора Манаслу (Manaslu, 8156 м) в Непале – восьмая по высоте вершина мира, название горы происходит от санскритского слова Manasa (дух, душа).

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Альпинистка из Абхазии Ирина Алаева покорила гору Манасалу в Непале, высота которой составляет более восьми тысяч метров. Об этом Sputnik рассказала сама альпинистка.

Ирина Алаева родом из Абхазии, родилась и училась в республике, затем уехала жить в Сочи. Любовь к горам она получила в Абхазии, с самого детства она отправлялась в горы вместе со своим отцом, который был увлечен этим занятием.

"До двадцати лет я жила в Абхазии, в республике окончила сухумскую школу № 12. С детства мы ходили в горы, были туристические лагеря, любили ходить на Чумкузбу, бывали там часто, и в другие места, все детство мы ходили по горам", — рассказывает она.

Повзрослев, Ирина поступила в институт физкультуры в России на кафедру туризма.

"Я продолжила ходить в горы и после того как переехала в Россию", — отметила Алаева.

Она рассказала, что помимо групповых восхождений, ходит в горы и в одиночку.

"На Эльбрус я поднималась одна", — сказала Алаева.

До восхождения на гору Манаслу Ирина покоряла два раза шеститысячник – гору Мера Пик.

Взобраться на гору Манаслу было непростой задачей, признается альпинистка.

"Технически восхождение на эту гору сложное, там есть очень много трещин, и к тому же подъем проходил под большим углом, спускались с помощью специальных устройств, через трещины переходили с помощью лестниц. Также я поднималась с кислородом, так как на высоте большой недостаток кислорода", — говорит она.

На гору Манаслу Ирина Алаева поднималась вместе с непальским гидом, а также с одной из туристических фирм.

© Фото : предоставлено Ириной Алаевой Восхождение Ирины Алаевой на гору Манаслу

"В общей сложности экспедиция продолжалась больше месяца, нужно было акклиматизироваться, поэтому мы поэтапно восходили. Мы поднимались до определенной высоты, потом спускались обратно в базовый лагерь, затем снова поднимались. Таким образом происходит любое высотное восхождение, ступенчато. Потом перебрались из базового лагеря в первый, затем во второй и так далее", — рассказала Алаева.

За этим последовал финальный штурм, после чего группа начала медленно спускаться. Оказаться на вершине горы очень приятно, говорит альпинистка.

"Было очень много разных чувств, естественно был восторг, что я все-таки смогла подняться на такую высоту, конечно, немножко было страшно там, потому что со всех сторон были обрывы. Была какая-то гордость за себя, что я смогла подняться", — отметила Ирина Алаева.

© Фото : предоставлено Ириной Алаевой Восхождение Ирины Алаевой на гору Манаслу

Восхождение на гору Манаслу произошло 29 сентября, сообщила альпинистка. Сейчас она уже вернулась домой, в Сочи, и восстанавливает силы.

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Гора Манаслу (Manaslu, 8156 м) в Непале – восьмая по высоте вершины мира, название горы происходит от санскритского слова Manasa (дух, душа). Известно также и другое имя горы — Кутанг (Kutang). В геологическом плане, восьмитысячник Манслу очень схож с Аннапурной и Дхаулагири, поскольку эта гора лежит в той же орогенной деформационной линии. Сама вершина горы как бы лежит на плато размерами 3х1 километр на отметке 7300 метров над уровнем моря. Плато ориентировано на северо-восток, а южный край главного пика расположен немного восточней, его скальная вершина имеет отметку 7992 метра над уровнем моря. Именно поэтому гора Манаслу выглядит как двурогая вершина.