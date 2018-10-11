Чанба о ложном минировании Абхазского драмтеатра: чистая провокация

Спектакль "Махаз" планировали показать 11 октября в 19:00, однако из-за сообщения о заложенной бомбе в театре показ был отменен.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Зрители, купившие билеты на спектакль "Махаз", при желании могут вернуть билеты в кассу театра с 12 октября, сказал корреспонденту Sputnik генеральный директор Абхазского драмтеатра Нодар Чанба.

Бадрак Авидзба Кинологи не обнаружили бомбу в Абхазском драмтеатре

Спектакль "Махаз" планировали показать 11 октября в 19:00, однако из-за сообщения о заложенной бомбе в театре показ был отменен.

Нодар Чанба также рассказал, что те, кто купил билеты на спектакль, могут использовать их 18 октября, когда в театре будет показана та же постановка.

"Сегодня планировался показ спектакля "Махаз", конечно, мы очень сожалеем, что он сегодня не будет показан. Надеемся, что больше не повторится то, что было вчера. Если кто-то хочет вернуть билеты, то они могут это сделать с завтрашнего дня", — подчеркнул Нодар Чанба.

Культурные мероприятия должны проводиться так, как они были запланированы изначально, рассказал руководитель театра.

"Я думаю, что это была чистая провокация, с завтрашнего дня все должно быть по плану. Сейчас внутри театра находится только охрана, больше никого там нет. Такое бывает не только в Абхазии, но и в других странах", — добавил он.

Сообщение о минировании здания Абхазского государственного драмтеатра имени Самсона Чанба поступило в МВД 10 октября около 18:00. Незамедлительно на место выехали службы МВД, МЧС, всех профильных ведомств.

"Была информация о том, что заложена бомба, мы быстро отреагировали, здесь находятся все службы. После собак снова по зданию пройдут минеры с приборами, посмотрят. В любом случае мы будем работать два дня, пока тщательно все не посмотрим и не убедимся, что на самом деле ничего нет", — рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

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Драмтеатр, а также улицы Лакоба и Пушкина были оцеплены сотрудниками милиции для обеспечения зоны безопасности, экипажи патрульно-постовой службы контролировали проход к набережной. Были задействованы кинологи с собаками, все здание драмтеатра было обследовано, взрывное устройство не было обнаружено.