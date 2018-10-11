Закан Нанба: Абхазская армия родилась во время Отечественной войны

11 октября 1992 года председатель президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается Днем Вооруженных сил Республики Абхазия — днем рождения Абхазской армии.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазская армия родилась во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году, сказал в интервью Sputnik генерал, кавалер ордена Леона, бывший заместитель министра обороны Абхазии Закан Нанба.

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"После освобождения Гагры 6 октября наш верховный главнокомандующий Владислав Ардзинба 11 октября подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Мы воевали со страной, которая многократно превосходила нас по численности и вооружением", — подчеркнул он.

После распада Советского Союза все вооружение Закавказского военного округа оказалось в руках Грузии, напомнил Нанба.

"Они думали, что имея такое большое количество вооружения, смогут в течение короткого времени завоевать Абхазию. Грузины планировали устранить Владислава Ардзинба и на его место привести своего руководителя республики, естественно планировалось лишить Абхазию статуса автономии", — говорит Закан Нанба.

После создания Министерства обороны первым руководителем стал Владимир Аршба, после него Султан Сосналиев, большую роль в становлении ведомства сыграл Сергей Дбар, отметил он.

"Создать Вооруженные силы во время войны удалось потому, что чувство патриотизма было на высоком уровне. Принятое решение не обсуждалось, а делалось все для того, чтобы исполнить приказ, дисциплина была на высоком уровне, все были едины", — вспоминает Закан Нанба.

Именно сплоченность и позволила одержать победу в Отечественной войне, подчеркнул он.

"Владислав Григорьевич был неоспоримым авторитетом, его личность сыграла решающую роль в создании армии. Он приходил к нам одетый в военную форму, это поднимало нам дух, и мы верили, что у нас все получится", — рассказал Нанба.

Владислав Ардзинба настраивал всех на то, что победа будет за Абхазией, и эта уверенность всем придавала силы, подчеркнул он. При этом возможности обеспечить армию всем необходимым не было.

"Форму для армии покупали самую дешевую, я сам один раз ездил за ней в Москву, заказывал одежду для бойцов. Все бойцы в армии должны носить одну одежду, да, было тяжело, но мы смогли выстоять. На сегодня у нас хорошая и сильная армия, вы могли в этом убедиться на параде в честь 25-летия Победы. У нас есть современная техника, авиация, форма самая удобная, дисциплина на хорошем уровне", — подчеркнул Закан Нанба.

Вооруженные силы Абхазии состоят из органов центрального управления, сухопутных войск (танковые, ракетно-артиллерийские, мотострелковые войска), военно-воздушных сил (штурмовая, армейская и транспортная авиация) и военно-морского флота. Имеются подразделения специального назначения.

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Для повышения эффективности Вооруженных сил Абхазии основное внимание уделяется оснащению их современным оружием, комплектованию опытными профессиональными кадрами. Пересмотрены организация и методика проведения командно-штабных мобилизационных учений, система подготовки резервистов. В последние годы повысились интенсивность и качество боевой подготовки военнослужащих, совершенствуется и укрепляется материально-техническая база. Систематически проводятся тактические и тактико-специальные учения, командно-штабные и мобилизационные тренировки.

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На протяжении своей истории Вооруженные силы Абхазии воевали в Отечественной войне народа Абхазии, участвовали в боевых действиях в Кодорском ущелье в 2001 году, в операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году и в других операциях.