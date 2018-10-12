Всемирный день яйца: что из него готовят в разных уголках мира

Блюда из яиц популярны во многих странах: их варят, жарят, пьют и даже добавляют в алкогольные напитки.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Вторая пятница октября – Всемирный день яйца и неофициальный праздник любителей глазуньи и омлетов. Он был учрежден в 1996 году Международной яичной комиссией на конференции в Вене. Как из яиц приготовить суп, пирог и сэндвич — в материале РИА Новости.

Оякодон, Япония

Это вариация традиционного японского блюда донбури, представляющего собой круглую чашу с рисом, дополненную различными ингредиентами — от мяса до угря.

Говорят, оякодон придумали в Осаке больше 100 лет назад, когда добавили в рис кусочки курицы с овощами и залили их яйцом. Это блюдо может быть не только завтраком, но еще обедом и ужином.

Клаб-сэндвич, США

Он — символ смешения английской и американской кухонь, так как сэндвич имеет английские корни, а вот клаб-сэндвич, состоящий из хлебных треугольников, относится к популярным блюдам американской кухни.

Обязательные ингредиенты — курица, яйца, салат латук, ветчина и сыр. Традиционно подается с картофелем фри на завтрак или во время ланча.

Страчателла, Италия

Итальянский суп из манной крупы, яиц и тертого пармезана пользуется популярностью в Риме и его окрестностях. Традиционно страчателла готовится на Пасху, но она способна разнообразить обеденное меню в любой день.

Суп варят на курином или мясном бульоне за считанные минуты. Автор кулинарных книг, знаменитый итальянский шеф-повар Ада Бони утверждает, что страчателлу нередко приправляют майораном. Украсить блюдо можно листиками петрушки, а подавать — с жареным хлебом.

Хачапур "Лодочка", Абхазия



Одно из самых популярных абхазских блюд в России. Оно, конечно, совсем не диетическое, но иногда можно порадовать себя калорийной пищей. В идеале тесто нужно делать на ахарцвы (заквашенное молоко — ред.), но можно использовать кефир или простоквашу. Для начинки традиционно используется сыр сулугун и абхазский первый сыр.

Несколько секретов рецепта настоящих абхазских "Лодочек":