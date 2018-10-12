Всемирный день яйца: что из него готовят в разных уголках мира

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Вторая пятница октября – Всемирный день яйца и неофициальный праздник любителей глазуньи и омлетов. Он был учрежден в 1996 году Международной яичной комиссией на конференции в Вене. Как из яиц приготовить суп, пирог и сэндвич — в материале РИА Новости.
Оякодон, Япония
Это вариация традиционного японского блюда донбури, представляющего собой круглую чашу с рисом, дополненную различными ингредиентами — от мяса до угря.
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Оякодон — разновидность традиционного японского блюда донбури, представляющего собой круглую чашу с рисом, дополненную различными ингредиентами, от куска свинины или говядины до угря. Если верить источникам, оякодон придумали в Осаке около 1900 года, бросив на рис кусочки курицы с весенним луком и залив их яйцом. Название блюда, к слову, буквально означает на японском «мать и дитя». Кстати, готовить оякодон можно не только с курицей, с говядиной тоже вкусно. И еще это не только завтрак — он может быть и обедом, и ужином. Лук репчатый 1 головка Куриное филе 300 г Рис ½ стакана Яйцо куриное 3 штуки Соевый соус 6 столовых ложек Сахар 2 столовые ложки Зеленый лук 20 г 1. Репчатый лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. На среднем огне разогреть сковороду и влить в нее шесть столовых ложек соевого соуса. 2. Как только соевый соус начнет кипеть, бросить в сковороду луковые полукольца и посыпать сверху сахаром. Готовить, периодически помешивая, две-три минуты. 3. Тем временем куриное филе нарезать небольшими кусочками — сильно измельчать мясо не нужно, готовые ломтики должны остаться сочными и плотными. 4. Положить курицу в сковороду и перемешать с соусом. Когда мясо побелеет с одной стороны, перевернуть аккуратно ломтики и потушить еще пару минут. Куриное филе готовится удивительно быстро: максимум три-четыре минуты. 5. В отдельной миске вилкой или венчиком быстро взбить яйца в однородную смесь. Добавлять соль при этом не нужно — соевый соус, в котором тушится мясо, и так достаточно солон. 6. Вылить яичную смесь на сковороду, стараясь равномерно покрыть все мясо. Накрыть сковороду крышкой и готовить омлет три-четыре минуты, не мешая, пока яйца как следует не схватятся. 7. Зеленый лук измельчить. На сервировочную тарелку выложить горкой теплый рис, сваренный на пару. 8. Сверху на рис аккуратно выложить омлет — для удобства его можно разделить лопаткой на треугольные сегменты. Посыпать оякодон измельченным зеленым луком — и подавать горячим. �#рецепты #завтраки #оякодон #японскаякухня
Говорят, оякодон придумали в Осаке больше 100 лет назад, когда добавили в рис кусочки курицы с овощами и залили их яйцом. Это блюдо может быть не только завтраком, но еще обедом и ужином.
Клаб-сэндвич, США
Он — символ смешения английской и американской кухонь, так как сэндвич имеет английские корни, а вот клаб-сэндвич, состоящий из хлебных треугольников, относится к популярным блюдам американской кухни.
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Добрый день, друзья!🤗Что вы предпочитаете съедать на обед? Суп, салат, гречку с курицей, котлетки с пюре, клаб-сэндвич (что на фото)?🤤Или же всё сразу?😅Пишите в комментариях!🍔 @travelerscoffee_nauchny 😘 #кофейня #кофейнямосква #кофе #кофессобой #клабсэндвич #сэндвич #обеденныйперерыв #обед #фудфото #бизнесланч #москва #тцкалужский #мфюа #научныйпроезд #калужская #sandwich #lunch #moscowcity #mfua #coffeetogo #coffee #kudago #moscowmap #go_msk
Обязательные ингредиенты — курица, яйца, салат латук, ветчина и сыр. Традиционно подается с картофелем фри на завтрак или во время ланча.
Страчателла, Италия
Итальянский суп из манной крупы, яиц и тертого пармезана пользуется популярностью в Риме и его окрестностях. Традиционно страчателла готовится на Пасху, но она способна разнообразить обеденное меню в любой день.
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Итальянский суп страчателла #готовимвкусно #худеемвкусно #худеем #вкусно #готовим #суп #страчателла #яйца #бульон #кулинария #рецепт #блюдо #вкусняшка Суп страчателла – очень простое, но невероятно вкусное блюдо, готовится за считаные минуты из ингредиентов, которые есть в каждом доме. Не упусти шанс накормить семью сытным и вкусным обедом. Ингредиенты: Куриный бульон — 1 л Яйца — 3 шт. Тертый пармезан — 4 ст. ложки с горкой Манная крупа — 2 ст. ложки Щепотка молотого мускатного ореха Соль, свежемолотый черный перец Петрушка для подачи Способ приготовления: Поставьте кастрюлю с бульоном на огонь и немного подогрейте. Слегка взбейте в миске яйца, добавьте пармезан и манную крупу, посолите, поперчите и добавьте щепотку мускатного ореха. Разведите смесь половником теплого бульона и хорошо перемешайте. Доведите оставшийся бульон до кипения и понемногу влейте яичную смесь, помешивая венчиком, чтобы не образовались комки. Варите 3–4 мин., пока суп не загустеет. Отделите листики петрушки и мелко нарежьте. Посыпьте готовый суп петрушкой и сразу же подавайте к столу. Приятного аппетита!
Суп варят на курином или мясном бульоне за считанные минуты. Автор кулинарных книг, знаменитый итальянский шеф-повар Ада Бони утверждает, что страчателлу нередко приправляют майораном. Украсить блюдо можно листиками петрушки, а подавать — с жареным хлебом.
Хачапур "Лодочка", Абхазия
Одно из самых популярных абхазских блюд в России. Оно, конечно, совсем не диетическое, но иногда можно порадовать себя калорийной пищей. В идеале тесто нужно делать на ахарцвы (заквашенное молоко — ред.), но можно использовать кефир или простоквашу. Для начинки традиционно используется сыр сулугун и абхазский первый сыр.
- пропорция теста и сыра должны быть 1:1;
- корочка должна быть румяной, а внутренность — мягкой и полностью пропеченной;
- когда вы съедите "лодочку", у вас должно появиться чувство сытости, но при этом — сохраняться желание съесть еще одну.
Яйца Бенедикт с беконом, США
Вкусный и легкий рецепт французского завтрака, пришедший к нам из Нью-Йорка. Авторство принадлежит брокеру Лемюэлю Бенедикту. Согласно легенде, он зашел позавтракать в ресторан одного Нью-Йоркского отеля и попросил тост с беконом и вареным яйцом, сдобренный голландским соусом. Метрдотель заказ выполнил, а рецепт записал. Доподлинно известно, что он был французом и потому решил заменить вареное яйцо на изысканный пашот, а американский тост — поджаренной до золотистой корочки английской булочкой. Так обычный сэндвич стал блюдом высокой кухни.
Несомненным плюсом является простота его приготовления. На сухой сковороде обжариваются булочки, сверху кладется поджаренный бекон, яйцо пашот и все это заливается соусом из яичных желтков и сливочного масла. Подавать можно с салатом из свежих овощей.
Яйца по-шотландски, Великобритания
Это блюдо британской кухни, созданное в Лондоне в начале XIX века. "По-шотландски" яйца называются лишь потому, что первоначально в этой закуске использовалась только первоклассная шотландская говядина.
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Яйца по-шотландски.. ➖Ингредиенты: 🔹 7 яиц 🔹 300 г свинины 🔹 300 г говядины 🔹 1 ч.л. соли 🔹 1 ч.л. базилика 🔹 1/2 ч.л. тертого мускатного ореха 🔹 800 мл масла. ➖Приготовление: 1. Сварите яйца. Варите не более 4-5 минут. Мясо очистите от жил и лишнего жира, затем сделайте однородный мелко рубленый фарш. Добавьте в фарш сырое яйцо и как следует вымесите. Посолите и добавьте специи. Перемешайте. 2. Разделите фарш на 6 равных частей. Из каждой части сделайте овальную лепешку толщиной чуть меньше 1 см и плотно укутайте в них яйца. Особое внимание уделите швам, их лучше делать внахлест и тщательно выравнивать. В сковороду или небольшую кастрюлю налейте масло и хорошо разогрейте на средне-сильном огне. 3. Опускайте в масло яйца и жарьте до коричневого цвета, часто поворачивая. Готовые яйца выложите на чистое полотенце, чтобы удалить лишний жир.. Подавайте на стол с лучезарной улыбкой, ведь вы несете радость!😊
Для приготовления понадобятся вареные "в мешочек" яйца, мясной фарш, немного муки и хлебные крошки. В оригинальном рецепте в фарш добавляется тимьян и петрушка. Каждое яйцо нужно обвалять в фарше и обжаривать в масле до золотистого цвета крошек. Излишний жир после жарки можно промокнуть бумажным полотенцем. Есть это блюдо можно как в горячем, так и в холодном виде.
Виски-сауэр, США
А еще можно приготовить благородный алкогольный коктейль, одним из ингредиентов которого будут яйца. Рецепт напитка придумал Джерри Томас — один из самых известных барменов за всю историю, отец американской миксологии по прозвищу "профессор". В 1862 году он выпустил книгу "Как смешивать напитки, или Спутник бонвивана". Там упоминается и Виски-сауэр.
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Коктейль Виски сауэр входит в официальный международный список коктейлей IBA. В его составе бурбон, сок лимона, сахарный сироп и яичный белок. Идеальное сочетание ингредиентов придают коктейлю нежный кисло-сладкий вкус.. Попробуй в @oldtimepub сегодня с 12 до 2.00🥃
В традиционном рецепте используется бурбон, но в домашних условиях его можно заменить любым купажированным виски. Также в состав входят яичные белки, свежий лимонный сок, сахарный сироп и лед. Готовый коктейль можно украсить ломтиком апельсина или коктейльной вишенкой. Он не оставит вас равнодушными, так как напиток в меру крепкий, но легкая кислинка и пенка из яичных белков делают его вкус невероятно нежным.