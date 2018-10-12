Выставка IX Абхазо-российского делового форума открылась в Сухуме

СУХУМ, 12 окт — Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка, организованная Госинвестагентством Абхазии, открылась на IX Абхазо-российском деловом форуме в Сухуме 12 октября.

Два абхазских производителя, винзавод "Абхазвино" и молочный завод "Амазара", представили участникам форума свою продукцию. Свои продукты представили банки "Банк ЦМР Абхазия" и "Амра-банк".

© Sputnik / Томас Тхайцук IX Абхазо-российский деловой форум в Сухуме

"Амра-банк" намерен прямо на площадке форума открыть счета новым клиентам, сообщил заместитель директора Госинвестагентства при Министерстве экономики Абхазии Симон Агрба.

"Помимо этого, будет представлена NEМ — блокчейн-платформа, которая подпишет соглашение с нашим благотворительным фондом "Ашана". И в конце у нас стоит абхазская экономическая зона, которая была открыта в Галском районе", — рассказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скоро девятый: из истории Абхазо-российских деловых форумов

IX Абхазо-российский деловой форум проходит в Абхазии 12 октября. Мероприятие посетят делегация из России, которую возглавляет замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, руководители министерств экономики ДНР и ЛНР, члены Совета Федерации России, представители бизнеса из Армении и Сингапура.

В рамках форума будет подписано несколько двусторонних соглашений в области сельского хозяйства, морского и транспортного сообщения, а также проект договора с одной из ведущих компаний в криптоиндустрии.

В 2018 году на деловом форуме впервые будет проведен круглый стол на тему информационных технологий и инноваций.

Второй год подряд на пленарном заседании форума состоится подведение итогов совместного конкурса "Лучший предприниматель" Минэкономики Абхазии и ТПП республики.

Организаторы форума — Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации при поддержке Администрации президента России.

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