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IX Абхазо-российский деловой форум в Сухуме

Выставка IX Абхазо-российского делового форума открылась в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (11)
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IX Абхазо-российский деловой форум начал свою работу в Сухуме 12 октября.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка, организованная Госинвестагентством Абхазии, открылась на IX Абхазо-российском деловом форуме в Сухуме 12 октября.

Два абхазских производителя, винзавод "Абхазвино" и молочный завод "Амазара", представили участникам форума свою продукцию. Свои продукты представили банки "Банк ЦМР Абхазия" и "Амра-банк".

IX Абхазо-российский деловой форум в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
IX Абхазо-российский деловой форум в Сухуме

"Амра-банк" намерен прямо на площадке форума открыть счета новым клиентам, сообщил заместитель директора Госинвестагентства при Министерстве экономики Абхазии Симон Агрба.

"Помимо этого, будет представлена NEМ — блокчейн-платформа, которая подпишет соглашение с нашим благотворительным фондом "Ашана". И в конце у нас стоит абхазская экономическая зона, которая была открыта в Галском районе", — рассказал он.

VIII Абхазо-российский деловой форум
© Sputnik / Томас Тхайцук
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IX Абхазо-российский деловой форум проходит в Абхазии 12 октября. Мероприятие посетят делегация из России, которую возглавляет замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, руководители министерств экономики ДНР и ЛНР, члены Совета Федерации России, представители бизнеса из Армении и Сингапура.

В рамках форума будет подписано несколько двусторонних соглашений в области сельского хозяйства, морского и транспортного сообщения, а также проект договора с одной из ведущих компаний в криптоиндустрии.

В 2018 году на деловом форуме впервые будет проведен круглый стол на тему информационных технологий и инноваций.

Второй год подряд на пленарном заседании форума состоится подведение итогов совместного конкурса "Лучший предприниматель" Минэкономики Абхазии и ТПП республики.

Организаторы форума — Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации при поддержке Администрации президента России.

Sputnik Абхазия выступает официальным информационным партнером.

Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (11)


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