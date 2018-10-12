Ардзинба об Абхазо-российском форуме: площадка для конструктивной работы

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. За годы работы этот форум зарекомендовал себя как площадка, в рамках которой происходит конструктивный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам абхазо-российского экономического сотрудничества, подписываются инвестиционные договоры, выстраиваются эффективные горизонтальные связи, сказал на открытии IX Абхазо-российского делового форума министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Игорь Кошин: сотрудничество Абхазии и России опирается на прочный фундамент

"Традиционно наряду с государственными деятелями и предпринимателями в работе форума принимают участие и представители экспертного сообщества наших стран, а также общественных организаций, что делает нашу работу более насыщенной и прикладной", — добавил он.

Участники форума настроены на открытый и конструктивный диалог, направленный на углубление сложившихся экономических отношений, заявил министр.

"2018 год для нашей страны является юбилейным. В этом году мы отметили 25-летие Победы и независимости Абхазии. Вот уже четверть века Республика Абхазия является суверенным и независимым государством, последние десять лет наша страна является признанной Российской Федераций и рядом других стран", — сказал Ардзинба.

По его словам, именно поэтому пленарное заседание посвящено подведению итогов десятилетия и определения новых горизонтов сотрудничества.

"Десять лет — это достаточно большой срок, опираясь на который, мы можем подвести некоторые промежуточные итоги, оглянуться назад и оценить проделанную совместными усилиями работу и достигнутые результаты. Можем и должны отметить и упущения, которые являются неотъемлемой частью любой работы. Как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает", — считает Ардзинба.

За 10 лет объем ВВП Абхазии увеличился практически вдвое — с 15,6 миллиарда рублей в 2009 году до 30,7 миллиарда рублей в 2017 году. Внешнеторговый оборот вырос в три раза — с 7,1 миллиарда рублей до 21,4 миллиарда рублей. При этом экспорт увеличился в шесть раз — с 880 миллионов рублей до 5,4 миллиарда рублей. Импорт — в три раза — с 6,2 миллиарда рублей до 18 миллиардов. Эти цифры привел министр экономики Абхазии.

"Доходы государственного бюджета выросли в 5,6 раз с 1,7 миллиарда в 2008 году до 9,5 миллиарда в текущем. Интенсивно развивается и главный сектор нашей экономики – туризм. Число туристов в Абхазии увеличилось до 1,5 миллионов в год. По данным Ростуризма, наша страна уже несколько лет подряд входит в число наиболее популярных направлений для отдыха среди россиян", — подчеркнул он.

По словам министра, с каждым годом увеличиваются объемы присутствия бизнеса России в экономике Абхазии, реализуются совместные инвестиционные проекты.

"Абсолютными лидерами рынка практически во всех секторах экономики Абхазии являются компании с участием российских инвестиций. Здесь уже много лет ведут успешную деятельность крупнейшие российские компании, такие как Мегафон и Роснефть. Безусловно, все эти успехи не были бы возможными без опоры на помощь со стороны Российской Федерации", — заявил Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Две "пятилетки": Абхазия и Россия обсудили взаимодействие в экономике

Россия оказывает, подчеркнул министр, существенную поддержку в развитии стратегических направлений Абхазии.

"За эти годы в рамках совместной работы восстановлено и вновь возведено несколько десятков наиболее значимых объектов социальной инфраструктуры. Отремонтированы сотни километров автодорог, произведены существенные вливания в энергетический сектор. За счет помощи Российской Федерации проиндексированы и заработные платы работников бюджетной сферы", — сказал Ардзинбв.

Министр обратил внимание на то, что между странами создана широкая договорная база, подписано более ста тридцати соглашений, охватывающих практически все сферы взаимодействия.

"Безусловно, вышеупомянутые достижения ни в кой мере не должны нас расслаблять или позволять считать свою работу удовлетворительной. Хотя сделано действительно очень много. Но сделать нам нужно гораздо

больше", — считает Ардзинба.

По его словам, впереди еще много вопросов, на решение которых должны быть направлены совместные усилия в ближайшей перспективе.

"К сожалению, уровень жизни в Абхазии все еще остается одним из самых низких среди соседних стран в регионе. Номинальный ВВП на душу населения в среднем достигает двух тысяч долларов США. Для сравнения, это в пять раз ниже российского и турецкого уровня, и в два раза ниже показателей Грузии", — признал министр.

Он уверен, что главным показателем успеха любой страны остается высокий уровень благосостояния граждан, и для достижения этой высокой цели предстоит сконцентрироваться на решении ключевых вопросов, ограничивающих развитие Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардзинба: среднероссийский уровень жизни в Абхазии возможен в течение 10 лет

"Первое — продолжить работу на увеличение пропускной способности государственной границы между Абхазией и Россией и, что не менее важно, разбюрокрачивание процедур. Об этом, кстати, говорили и главы наших государств на последней встрече в Москве в августе этого года. Несмотря на проделанную работу и позитивные изменения, граница все еще остается заметным барьером, ограничивающим развитие туризма Абхазии и расширение объемов внешней торговли. Второе — доступ Республики Абхазия к финансовым рынкам Российской Федерации. Как известно, российский рубль является основным платежным средством на территории Абхазии", — напомнил он.

Между странами, посетовал министр, до сих пор нет соглашений в этой сфере.

"А в условиях отрицательного сальдо внешнеторгового баланса у нас возникает острый дефицит ликвидности и инвестиционных ресурсов в банковской системе, что существенно ограничивает развитие нашей экономики. Конечно, есть и позитивные сдвиги. Например, у нас впервые реализуется программа кредитования наших предпринимателей со стороны российских банков", — сообщил он.

В Абхазии появился филиал одного из банков России. Но этого, по мнению Ардзинба, катастрофически мало для того, чтобы существенно оживить экономику Абхазии.

"Третье — необходимо продолжить работу на улучшение инвестиционного климата Абхазии. И здесь мяч на нашей стороне. В современном мире идет очень ожесточенная борьба за инвестиции, и нам надо направить максимум усилий на кардинальное изменение сложившейся ситуации", — уверен он.

IX Абхазо-российский деловой форум проходит в Абхазии 12 октября. Российскую делегацию возглавляет замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. В Сухум прибыли руководители министерств экономики ДНР и ЛНР, члены Совета Федерации России, представителей бизнеса из Армении и Сингапура.

В рамках форума будет подписано несколько двусторонних соглашений в области сельского хозяйства, морского и транспортного сообщения, а также проект договора с одной из ведущих компаний в криптоиндустрии.

В 2018 года на деловом форуме впервые будет проведен круглый стол на тему информационных технологий и инноваций.

Второй год подряд на пленарном заседании форума состоится подведение итогов совместного конкурса "Лучший предприниматель" Минэкономики Абхазии и ТПП республики.

Организаторы форума — Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации при поддержке Администрации президента России. В 2018 году форум в Абхазии собрал 400 участников.

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