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Награждение лучших предпринимателей

Лучших предпринимателей Абхазии назвали на IX Абхазо-российском деловом форуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (9)
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Лауреатами конкурса Минэкономики Абхазии и ТПП республики стали восемь абхазских предприятий.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik, Сария Кварацхелия. На пленарном заседании Абхазо-российского делового форума подвели итоги конкурса "Лучший предприниматель" Минэкономики Абхазии и ТПП республики, сообщает с места события корреспондент Sputnik.

Адгур Ардзинба на IX абхазо-российском деловом форуме в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ардзинба об Абхазо-российском форуме: площадка для конструктивной работы

В номинации "Лучший производитель-экспортер промышленной продукции" победило ООО "СП Хамса". "Лучшим предприятием в сфере оптовой, розничной торговли" стало ООО "Премиум". Ресторан "Эрцаху" назван "Лучшим предприятием общественного питания". Звание "Лучший объект размещения курортно-туристического сектора" присвоено ООО "Вэлнес парк отель". "Лучшим предприятием в сельскохозяйственной отрасли" cтало ООО "Кындыг-Агро". "Прорывом года" признан "Объединенный перерабатывающий комплекс". "Лучшим российско-абхазским бизнесом" стала сотовая компания "А-мобаил". Номинация "Корпоративная благотворительность и социальная ответственность" присуждена ООО "Вина и воды Абхазии".

IX Абхазо-российский деловой форум проходит в Абхазии 12 октября. Российскую делегацию возглавляет замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. В Сухум прибыли руководители министерств экономики ДНР и ЛНР, члены Совета Федерации России, представителей бизнеса из Армении и Сингапура.

В рамках форума будет подписано несколько двусторонних соглашений в области сельского хозяйства, морского и транспортного сообщения, а также проект договора с одной из ведущих компаний в криптоиндустрии.

В 2018 году на деловом форуме впервые будет проведен круглый стол на тему информационных технологий и инноваций.

Второй год подряд на пленарном заседании форума состоится подведение итогов совместного конкурса "Лучший предприниматель" Минэкономики Абхазии и ТПП республики.

Организаторы форума — Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации при поддержке Администрации президента России. В 2018 году форум в Абхазии собрал 400 участников.

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Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (9)


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