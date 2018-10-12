Финансы и недвижимость: о чем дискутировали на деловом форуме в Сухуме

На дискуссионной площадке в рамках IX Абхазо-российского делового форума, который открылся в Сухуме в пятницу 12 октября, обсудили вопросы, в том числе связанные с финансами и недвижимостью.

Бадри Есиава, Sputnik

Банковская сфера и инвестиции

Вице-премьер Абхазии, министр финансов республики Джансух Нанба на встрече с российскими коллегами заявил, что банковская система Абхазии испытывает сложности, и это напрямую влияет на финансовую систему республики. По мнению эксперта, это обусловлено тем, что у Абхазии ограничен доступ к денежным рынкам России.

"Наша банковская система по сути своей является придатком рублевой зоны России, и наш Национальный банк не эмиссионный центр в стране и сильно ограничен в кредитных ресурсах. Несмотря на это, в рамках наших соглашений и взаимоотношений нам удается эффективно решать проблемы, которые перед нами возникают", — отметил он.

Председатель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев сосредоточился на интересах малого и среднего бизнеса.

Российский бизнес готов прийти в Абхазию, но государство должно создавать необходимые условия и осуществлять контроль, поддержку этого бизнеса.

"Я с уверенностью могу сказать, что частный бизнес, капитал и, подчеркиваю, не только российский, готов прийти в Абхазию, если ему будет понятно, на каких условиях он придет, и если у него будут четкие гарантии как входа, так и выхода из этого бизнеса. Это очень важно", — сказал Сергеев.

Другими важными отраслями председатель Российско-абхазского делового совета назвал туристический сектор и энергетику. Потенциал здесь, по его мнению, огромен и привлекателен для частных инвесторов различных уровней.

Необходимость изменений правил игры в вопросах инвестиций отметил в своем выступлении министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба. Он убежден, что зарубежный капитал вкладывается в те страны, где существуют понятные законодательство и планирование. Он добавил, что Абхазии в этом направлении следует руководствоваться своими природно-географическими условиями и пользоваться теми благами, которых нет в соседних государствах.

"Тогда бизнес, а вместе с ним технологии и капитал придут к нам. За этой простой формулировкой стоит ряд проблем, которые нужно решать, и эта наша внутренняя задача", — заявил министр экономики и подчеркнул, что в этом вопросе в первую очередь нужно исходить из национальных интересов республики.

Председатель правления "Финновации" Владимир Гасяк объяснил, что нужно сделать банкам для выхода на внешний финансовый рынок.

"В первую очередь нужно, чтобы их допустили к рынку и разрешили нормально работать. Второе – так в мире уже сложилось, что существует специальное банковское налогообложение – операции, которые подпадают и не подпадают под налоги. Банки придут в этот рынок тогда, как он будет аналогичным. То есть не будет специальных затрат и так далее. Третий момент, что достаточно важно, связан с законодательной и исполнительной системой", — сказал Гасяк.

Финансовым институтам также нужна поддержка со стороны государства в системе залогового обеспечения, добавил он.

Эксперт прокомментировал и условия для работы инвесторов. Для начала, сказал Гасяк, инвесторам нужно получить информацию о проекте и в короткие сроки узнать все о нем. Для спокойного ведения бизнеса потенциальным инвесторам важны законодательная и судебная системы страны, где они планируют начать свой бизнес.

"Когда закон совпадает с судебно-применительной практикой, тогда можно говорить, что это обеспечивает защиту. Еще что нужно инвесторам – это умеренные налоги и другие виды нагрузки со стороны государства. Любой инвестор считает в целом, что, сколько и на что он потратил", — отметил Гасяк.

Недвижимость



В своем выступлении председатель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев отметил, что в первую очередь деловые круги интересует строительная отрасль. Речь не только о строительства пансионатов или гостиниц, но и жилья с последующим правом собственности, уточнил он.

Ардзинба не оставил без внимания рассуждения российского эксперта Андрея Сергеева о рынке жилья в Абхазии. Абхазский министр напомнил, что ограничения, которые действуют в республике, появились не просто так, а обусловлены историческим опытом.

"В 1886 году население Абхазии составляло 86,8% коренных жителей, и всего лишь 0,7% среди населения были грузины. Уже в 1989 году коренных жителей в Абхазии насчитывалось 17, 8 %. Для сравнения, грузин на тот момент здесь проживало более 45%. В определенный момент нам просто сказали, что это не наша земля и мы здесь гости. Вот она природа всех этих ограничений", — пояснил Ардзинба.

С учетом разницы покупательной способности между гражданами Абхазии и других стран снятие ограничений на продажу недвижимости, по его мнению, может привести к тому, что граждане республики могут оказаться "за пределами основных зон жизненного пространства Абхазии". При этом Ардзинба отметил, что политика полного самоизолирования также неприемлема.

В 2018 году на деловом форуме впервые будет проведен круглый стол на тему информационных технологий и инноваций.

Второй год подряд на пленарном заседании форума состоится подведение итогов совместного конкурса "Лучший предприниматель" Минэкономики Абхазии и ТПП республики.

Организаторы форума — Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации при поддержке Администрации президента России. В 2018 году форум в Абхазии собрал 400 участников.

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