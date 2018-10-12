18:24 12 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.98
  • EUR76.50
Поиск
IX Абхазо-российский деловой форум открылся пленарным заседанием

Финансы и недвижимость: о чем дискутировали на деловом форуме в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (13)
25520

На дискуссионной площадке в рамках IX Абхазо-российского делового форума, который открылся в Сухуме в пятницу 12 октября, обсудили вопросы, в том числе связанные с финансами и недвижимостью.

Бадри Есиава, Sputnik

Банковская сфера и инвестиции

Вице-премьер Абхазии, министр финансов республики Джансух Нанба на встрече с российскими коллегами заявил, что банковская система Абхазии испытывает сложности, и это напрямую влияет на финансовую систему республики. По мнению эксперта, это обусловлено тем, что у Абхазии ограничен доступ к денежным рынкам России.

"Наша банковская система по сути своей является придатком рублевой зоны России, и наш Национальный банк не эмиссионный центр в стране и сильно ограничен в кредитных ресурсах. Несмотря на это, в рамках наших соглашений и взаимоотношений нам удается эффективно решать проблемы, которые перед нами возникают", — отметил он.

Председатель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев сосредоточился на интересах малого и среднего бизнеса.

Российский бизнес готов прийти в Абхазию, но государство должно создавать необходимые условия и осуществлять контроль, поддержку этого бизнеса.

"Я с уверенностью могу сказать, что частный бизнес, капитал и, подчеркиваю, не только российский, готов прийти в Абхазию, если ему будет понятно, на каких условиях он придет, и если у него будут четкие гарантии как входа, так и выхода из этого бизнеса. Это очень важно", — сказал Сергеев.

Другими важными отраслями председатель Российско-абхазского делового совета назвал туристический сектор и энергетику. Потенциал здесь, по его мнению, огромен и привлекателен для частных инвесторов различных уровней.

Необходимость изменений правил игры в вопросах инвестиций отметил в своем выступлении министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба. Он убежден, что зарубежный капитал вкладывается в те страны, где существуют понятные законодательство и планирование. Он добавил, что Абхазии в этом направлении следует руководствоваться своими природно-географическими условиями и пользоваться теми благами, которых нет в соседних государствах.

 "Тогда бизнес, а вместе с ним технологии и капитал придут к нам. За этой простой формулировкой стоит ряд проблем, которые нужно решать, и эта наша внутренняя задача", — заявил министр экономики и подчеркнул, что в этом вопросе в первую очередь нужно исходить из национальных интересов республики.

Председатель правления "Финновации" Владимир Гасяк объяснил, что нужно сделать банкам для выхода на внешний финансовый рынок.

Празднование 10-летней годовщины признания Россией независимости Абхазии
Sputnik
Время ожиданий и возможностей: как менялись отношения Абхазии и России

"В первую очередь нужно, чтобы их допустили к рынку и разрешили нормально работать. Второе – так в мире уже сложилось, что существует специальное банковское налогообложение – операции, которые подпадают и не подпадают под налоги. Банки придут в этот рынок тогда, как он будет аналогичным. То есть не будет специальных затрат и так далее. Третий момент, что достаточно важно, связан с законодательной и исполнительной системой", — сказал Гасяк.

Финансовым институтам также нужна поддержка со стороны государства в системе залогового обеспечения, добавил он.

Эксперт прокомментировал и условия для работы инвесторов. Для начала, сказал Гасяк, инвесторам нужно получить информацию о проекте и в короткие сроки узнать все о нем. Для спокойного ведения бизнеса потенциальным инвесторам важны законодательная и судебная системы страны, где они планируют начать свой бизнес.

"Когда закон совпадает с судебно-применительной практикой, тогда можно говорить, что это обеспечивает защиту. Еще что нужно инвесторам – это умеренные налоги и другие виды нагрузки со стороны государства. Любой инвестор считает в целом, что, сколько и на что он потратил", — отметил  Гасяк.

Недвижимость

В своем выступлении председатель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев отметил, что в первую очередь деловые круги интересует строительная отрасль. Речь не только о строительства пансионатов или гостиниц, но и жилья с последующим правом собственности, уточнил он.

Ардзинба не оставил без внимания рассуждения российского эксперта Андрея Сергеева о рынке жилья в Абхазии. Абхазский министр напомнил, что ограничения, которые действуют в республике, появились не просто так, а обусловлены историческим опытом.

"В 1886 году население Абхазии составляло 86,8% коренных жителей, и всего лишь 0,7% среди населения были грузины. Уже в 1989 году коренных жителей в Абхазии насчитывалось 17, 8 %. Для сравнения, грузин на тот момент здесь проживало более 45%. В определенный момент нам просто сказали, что это не наша земля и мы здесь гости. Вот она природа всех этих ограничений", — пояснил Ардзинба.

С учетом разницы покупательной способности между гражданами Абхазии и других стран снятие ограничений на продажу недвижимости, по его мнению, может привести к тому, что граждане республики могут оказаться "за пределами основных зон жизненного пространства Абхазии". При этом Ардзинба отметил, что политика полного самоизолирования также неприемлема.

В 2018 году на деловом форуме впервые будет проведен круглый стол на тему информационных технологий и инноваций.
Второй год подряд на пленарном заседании форума состоится подведение итогов совместного конкурса "Лучший предприниматель" Минэкономики Абхазии и ТПП республики.

Организаторы форума — Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации при поддержке Администрации президента России. В 2018 году форум в Абхазии собрал 400 участников.

Sputnik Абхазия выступает официальным информационным партнером.

Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (13)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото капельницы
    Жертва красоты

    Суд Алматы рассматривает дело о гибели гражданки Украины, которая умерла после проведения операции по липосакции.

  • Посол Кыргызстана в Малайзии Кылычбек Султанов
    Цепная реакция

    Вслед за министром иностранных дел Кыргызстана в отставку ушел посол республики в Южной Корее.

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

50 оттенков осени в разных уголках мира
Акция солидарности с Кириллом Вышинским
Акция поддержки Вышинского прошла в Москве
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia