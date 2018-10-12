Проблемы энергетики Абхазии обсудили на деловом форуме в Сухуме

IX Абхазо-российский деловой форум проходит в столице республики, на открытии форума эксперты поговорили и о развитии энергосистемы Абхазии.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проблемы энергетики Абхазии обсудили на пленарном заседании IX Абхазо-российского делового форума.

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Председатель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев отметил, что российский бизнес готов инвестирывать в Абхазию.

"Другое дело, государство в данном случае должно создавать и правила игры для этого бизнеса, и осуществлять не только контроль, но и поддержку этой деятельности. Сделано многое, предстоит сделать еще больше", — отметил он.

Для Абхазии очень важна энергетика, так как без нее не будет развиваться инфраструктура республики, подчеркнул Сергеев.

"Любая инфраструктура базируется на энергетическом ресурсе. Если мы будем говорить о крупной энергетике, то мы обязаны говорить о малой энергетике, и этот потенциал у Абхазии огромный и привлекателен для частных инвесторов как крупных, так и средней руки", — считает российский эксперт.

По его мнению, энергетическая отрасль республики при интенсивном развитии могла бы не только обеспечить внутренние потребности, но и экспортировать электричество за пределы страны.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба отметил, что в Парламенте Абхазии был принят закон, в рамках которого есть определенные ограничения при инвестировании в энергообъекты.

"Энергетическая система в Абхазии немного отличается от той, что есть в России или в других странах. У нас это вертикально интегрированная структура, это полностью государственной капитал. Наряду с теми проблемами, которые в большей степени возникли в период военных действий, эта модель позволяет нам сохранять социально ориентированный тариф", — объяснил министр.

В Абхазии тариф на электроэнергию для физических лиц – 40 копеек, для юридических лиц – 85 копеек это самый низкий тариф в мире, заметил он.

"Опять же это не значит, что нам надо цементировать ситуацию таким образом и не думать о развитии", — отметил Ардзинба.

Генеральный директор ГК "Черноморэнерго" Аслан Басария рассказал, что в Абхазии на электричестве завязаны все отрасли.

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"Мы негазифицированная страна, происходит динамика, развитие бизнес-сообщества, малого предпринимательства, поэтому высокое потребление электроэнергии", — отметил он.

Все это приводит к большим нагрузкам на сети, и поэтому нужно говорить, уверен Басария, и о внутренних проблемах и о возможности участия Абхазии в реализации крупных международных проектов. При этом он понимает риски пересмотра тарифа на электроэнергию для социального положения граждан республики.

"Речь идет о том, что уровень жизни и тот ВВП, на который мы можем ориентироваться, не дает нам на сегодняшний день возможности повышать эти тарифы. Бесспорно, одним из достаточно больших и серьезных плюсов для Абхазии в плане привлечения инвестиций является в том числе низкий тариф", — подчеркнул он.

Адгур Ардзинба отметил, что нужно руководствоваться местным законодательством и теми ограничениями, которые есть. Басария прокомментировал реплику министра.

"Для каждого ограничения есть определенные предпосылки. Что касается малой энергетики, для нее никаких ограничений в рамках существующего законодательства Абхазии нет. Что касается самой энергосистемы, существуют ограничения, и они прописаны в законодательстве", — сказал глава "Черноморэнерго".

Председатель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев принял эти объяснения и предложил при обсуждении не смешивать субсидирование, социальные тарифы и создание рынка энергетики.

"Это разные вещи, поэтому здесь есть потенциал для того, чтобы производить генерацию и продавать ее, эти же деньги придут сюда. А инвестор должен понимать, что он может вложиться, построить, продать и заработать, и ни в коем случае это не должно сказываться на населении, которое должно иметь льготный тариф", — считает он.

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По оценке представителя "Astitute paradise Limited" Константина Литвинчука, природные гидроресурсы у республики есть, но их возможности для энергетики пока не раскрыты.

"Есть богатейшие ресурсы, это малые реки, которые на сегодня не эксплуатируются должным образом. Соответственно с точки зрения частной инвестиционной компании интересны инвестиции в малую электроэнергетику, это можно быстро построить, срок службы 50 лет каждой станции", — сказал он.

Государство само должно быть заинтересовано в обеспечении энергетической безопасности, в том числе за счет частных инвестиций, заявил Литвинчук.

"Это естественно налоги, рабочие места. Для республики никаких проблем с экологией не будет. Встает резонный вопрос — где брать деньги, Китай 25% генерирующих станций построил на объектах малой генерации за свой счет, это дорого и долго. Дешевле и проще привлекать частные средства", — уверен он.

IX Абхазо-российский деловой форум проходит в Абхазии 12 октября. Российскую делегацию возглавляет замминистра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. Прибыли в Сухум руководители министерств экономики ДНР и ЛНР, члены Совета Федерации России, представителей бизнеса из Армении и Сингапура.

В рамках форума будет подписано несколько двусторонних соглашений в области сельского хозяйства, морского и транспортного сообщения, а также проект договора с одной из ведущих компаний в криптоиндустрии.

В 2018 году на деловом форуме впервые будет проведен круглый стол на тему информационных технологий и инноваций.

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