Энергетика и бизнес: что обсудил Российско-абхазский деловой совет

Бадрак Авидзба, Sputnik

Об энергетике

На Российско-абхазском деловом совете член Совета Федерации Вячеслав Тимченко продолжил тему энергетики, которая обсуждалась на пленарном заседании IX Абхазо-российского делового форума.

Выступая на пленарном заседании, министр экономики Абхазии Адгура Ардзинба, отметил, что тариф на электроэнергию в республике самый низкий в мире – 40 копеек для физических лиц и 85 копеек для юридических. Это объясняется не высоким уровнем благосостояния населения, пояснил министр.

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Вячеслав Тимченко считает, что рано или поздно Абхазии придется поднимать тариф на электроэнергию.

"Уважаемые коллеги, вы не сможете удержать этот тариф, повышение тарифа непопулярная мера, если вы хотите экономически развиваться, если хотите жить в цивилизованном рынке невозможно держать тарифы на уровне 40 копеек для населения и 85 копеек для юридических лиц и развивать свою экономику", — считает он.

По словам Тимченко, Россия тоже вынуждена иногда принимать непопулярные решения, к примеру, повышение пенсионного возраста.

"Это продиктованная мера, она вынужденная, во всем мире так поступают, мы итак затянули в принятии этого решения", — заявил он.

Депутат Парламента Натали Смыр сказала, что в реалиях сегодняшнего дня электроэнергия не может стоить 40 и 85 копеек.

"Но дело совершенно в ином, средняя зарплата наших граждан не превышает десяти тысяч рублей. У нас не больше десяти предприятий, на которых люди получают выше 30 тысяч рублей и это в целом по Абхазии. Это абсолютно вынужденная мера, как только уровень жизни будет немного улучшаться, конечно, мы придем к тому, чтобы поднять тарифы. Мы прекрасно понимаем, что электроэнергия не может быть такой дешевой", — сказала Натали Смыр.

Вячеслав Тимченко отметил, что решить эту проблему можно целевыми дотациями на нуждающуюся часть населения.

"Сегодня на пленарном заседании был предложен один из вариантов решения энергетической проблемы (развитие малой энергетики – ред.). Нужно искать способы повышения эффективности энергосистемы, нужно привлекать инвестиции", — подчеркнул он.

Председатель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев сказал, что вопрос энергетики сложный в условиях Абхазии.

"Это тот вопрос, который требует как и все остальное детальной проработки. Мы говорим, что тарифы будут дорожать, это тут же становится больной темой для людей. Здесь совершенно не идет речь о том, чтобы за счет людей это сделать, речь идет ровно о том, что есть огромное количество гидроресурсов, которые не используются, которые можно превратить в генерацию. Абхазия в данном случае должна стать той территорией, которая генерирует и производит, продавать это не обязательно населению, оставьте для населения субсидированные тарифы", — предложил Сергеев.

Выработанную электроэнергию можно будет продавать в Россию, где цена составляет 5 рублей, а при себестоимости можно реализовывать за 4,5 рубля.

"Эксперт сказал, что киловатт в чистом поле стоит 5 тысяч долларов, это стройка, оборудование и все остальное, вот разделите на количество лет и вот вам прибыль", — отметил он.

Энергетика — это безопасность государства, поэтому развивать ее необходимо, считает Андрей Сергеев.

"По сути есть одна генерация, есть резервная ветка от России, но она же дотационная, да, если что-то случилось, то электроэнергия поступит, но на это закладываться нельзя. Сегодня не секрет, что грузинская сторона полностью готова: если, допустим, выключится ИнгурГЭС, то у них не будет энергетического кризиса", — сказал Сергеев.

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Мидии, устрицы и креветки

В рамках заседания Российско-абхазского делового совета состоялась презентация масштабного проекта — это производство мидий, устриц, креветок и другой продукции.

"Это, по сути, многопрофильный холдинг, который планируется реализовать на территории Республики Абхазия. Это технологии, которые применяются в России, одно из таких предприятий нам удалось осмотреть, оно находится в Крыму, примерно по такой технологии планируется реализовать проект в Абхазии", — сказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

Объем финансирования проекта составляет около трех миллиардов рублей, рассказал Барциц. Предполагается, что финансирование будет проходить поэтапно, продукция предприятия будет ориентирована на экспорт.

"Если этот проект удастся реализовать в виде государственного и частного партнерства, о чем мы предварительно договорились с инициаторами производства, я думаю, плюсы этого всем очевидны", — отметил он.

Сейчас идет работа с банковской сферой России, с тем, чтобы создать пул инвесторов, которые могли бы помочь реализовать этот проект, рассказал Олег Барциц.

Инициаторы проекта отметили, что им нужна помощь со стороны государственных органов Абхазии и России.

Один из инициаторов создания производства Гурам Делба пояснил, что для того, чтобы запустить производство, необходимо брать в аренду акваторию.

"У нас законодательства по выделению в аренду акватории не существует, таких нормативных актов нет, это надо делать через Парламент. Мы обращались с этим вопросом к чиновникам, проблем нет, только нужно законодательно закрепить этот момент", — сказал он.

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Соавтор проекта Владимир Сорокин рассказал, что для реализации проекта выбрано несколько регионов Абхазии. "Мы обследовали эти места, плотно работаем с Институтом экологии, сделали бизнес-план", — отметил он.

Реализовать проект планируется за счет заемных средств, ведутся переговоры с некоторыми инвестиционными фондами рассказал, Владимир Сорокин.

"Наш проект является инновационным, предлагается создание комплекса, состоящего из восьми производственных циклов. В каждом из блоков используются только новые технологии. Комплекс в первую очередь ориентирован на рынок Российской Федерации", — пояснил Гурам Делба.

Какой будет организационно-правовая форма предприятия и как там будут представлены интересы государства пока неизвестно, но инициаторы проекта готовы ориентироваться на интересы государство в решении этого вопроса.

Председатель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев сказал, что совет готов оказать патронаж проекту.

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"Мы вас услышали, готовы детально обсуждать эту тему, но на мой взгляд есть вещи явно недоработанные, но наверное их можно доработать. Тем более проект очень многоступенчатый, здесь совершенно разноплановый бизнес, здесь пять разных историй, поэтому нужна поэтапная реализация", — отметил Сергеев.

Торгпред Абхазии в России Олег Барциц предложил авторам проекта включаться в совместную работу с законодательной властью республики, с органами государственной власти, в этом Российско-абхазский деловой совет будет оказывать содействие.

IX Абхазо-российский деловой форум проходит в Абхазии 12 октября. Мероприятие посетят делегация из России, которую возглавляет замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, руководители министерств экономики ДНР и ЛНР, члены Совета Федерации России, представителей бизнеса из Армении и Сингапура.