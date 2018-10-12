Лучший круглый стол: банковский сектор Абхазии обсудили в Сухуме

В рамках IX Абхазо-российского делового форума в Сухуме состоялся круглый стол на тему "Банковский сектор как фактор роста экономики Абхазии в контексте двухстороннего взаимодействия".

Какие проблемные моменты в банковской системе Абхазии обсудили на встрече, что мешает инвесторам вкладывать средства в республику и какими успехами поделились представители абхазских банков, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Успехи банковского сектора Абхазии

Лучший круглый стол, так резюмировали итоги встречи ее модераторы — генеральный директор института ЕврАзЭС Владимир Лепехин и председатель правления КБ "Сухум-Банк" Даут Агрба.

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В повестку дискуссионной площадки входил ряд вопрос, которые напрямую были связаны с банковской системой Абхазии и России, инвестиционной привлекательностью республики и проблемных аспектов для потенциальных инвесторов, оценкой кредитных рисков и кредитного скоринга, внедрение новых форм взаимодействия.

Банковская система Абхазии — наиболее развитое направление из всех сфер деятельности страны, особенно в части касающейся местного законодательства и синхронизации с законодательством России, такое мнение высказала депутат Народного собрания Абхазии, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и кредитным организациям Натали Смыр. Важным достижением в этой области она назвала запуск платежной системы "АПРА".

С особой гордостью Смыр рассказала гостям о выпуске первой в истории республики памятной банкноты "Владислав Ардзинба" номиналом 500 апсар – эквивалент пяти тысячам рублей. При этом отметила, что с точки зрения экономики, эта купюра не может быть средством оплаты, но выпуск такой банкноты – положительный курс.

Не все, конечно, так гладко. Большой проблемой для банковской системы Абхазии Смыр назвала отсутствие ликвидности, а систему кредитования она оценила, как плохо развивающуюся.

По мнению директора института ЕврАзЭС Владимира Лепехина, проблемы ликвидности нарастают из-за спада экспорта, и вместе с ним снижается размер выручки. Решение этого вопроса он видит в наращивании экспорта из Абхазии любыми способами всевозможными товарами.

Он также задался вопросом о том, где и как может применяться абхазская валюта "апсар" и готовы ли граждане Абхазии получать зарплату, пенсию в них.

"Кто-то говорил, что эта валюта обменивается на рубли, например. Тем более, вы говорите, что курс существует. Возникает вопрос, если часть зарплаты или пенсии будет выдаваться в апсарах, готовы ли, к примеру, пенсионеры получать в этой валюте. С другой стороны, у вас возникает потребность выпускать все больше апсаров, потому что рубль будет слабеть по отношению к нему, а выручка падает и риски увеличатся", — сказал Лепехин предположил, что абхазская валюта может быть направлена на стимулирование абхазских производителей по отдельным отраслям и видам товаров.

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Натали Смыр согласилась, что были случаи, когда расплачивались апсарами, к примеру, в ресторане, но это больше носит патриотических характер, нежели экономический.

Представитель Нацбанка Абхазии Диана Зантария подчеркнула, что они не исключали возможность подобных случаев и с учетом менталитета жителей Абхазии, расчеты в апсарах – это проявление национальной гордости.

Еще одной причиной для гордости в банковском секторе стала Национальная платежная система "АПРА", которая была введена в эксплуатацию в 2012 году и на сегодняшний день восемь из девяти банков Абхазии – участники этой системы. В ближайшее время к ним может присоединиться Банк "Центр международных расчетов Абхазии".

"За последние годы система пребывает в периоде инфраструктурного развития и роста, о чем говорит положительная динамика. Общий объем транзакций с 2015 года увеличился, практически в пять раз. В 2015 году он составлял два миллиарда 153 миллиона рублей, а в прошлом году – почти десять миллиардов рублей. В 2018 году мы наблюдаем рост объема транзакций примерно на 30-40%", — рассказал исполнительный директор платежной системы "АПРА" Леон Пилия.

По всей территории Абхазии установлено более 110 банкоматов с платежной системой "АПРА", около ста касс банков, оборудованных посттерминалами, и примерно 1300 торговых точек принимают платежи по карте "АПРА", добавил он.

Ведется работа по реализации проекта интеграции с российской Национальной системой платежных карт, что предоставит возможность туристам из России использовать свои банковские карты во всей платежной инфраструктуре Абхазии.

"Проект интеграции разделен на два этапа – обслуживание платежной карты "Мир" на территории Абхазии, с другой стороны – обслуживание карт "АПРА" в России. Мы рассчитываем уже в этом году успеть начать принимать российские карты, а в начале следующем года наши карты должны заработать на территории России", — отметил Пилия.

После того, как появились терминалы с платежной системой "АПРА", количество открытых счетов предпринимателями в банках страны увеличилось в разы и движение денежных средств пошло через банки, констатировал Даут Агрба и добавил, что такая прозрачность ведения дел позволяет без опаски поддерживать бизнес сообщество.

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Двойная нагрузка

Двойное налогообложение – проблема, из-за которой российские банки не выделяют деньги Абхазии, такое мнение высказали в ходе круглого стола президент Банка "Центр международных расчетов Абхазии" Руслан Арефьев и его первый заместитель Андрей Барсов.

"Фактически, заводя деньги в экономику Абхазии от российского участника, мы попадаем под дополнительные расходы из-за этого налогообложения. Это не стимулирует на привлечение ресурсов", — сказал Арефьев.

Председатель правления КБ "Сухум-Банк" Даут Агрба напомнил, что этот вопрос неоднократно поднимался депутатами Парламента Абхазии прошлого созыва и профильный комитет готовил соответствующий законопроект, но дальше дело не пошло.

Руководители ЦМР Банка попросили рассмотреть этот вопрос, на что Агрба сказал, что в этом деле они на одной стороне, так как представители банка заинтересованы в привлечении ресурсов.

Кандидат экономических наук, бывший министр финансов Абхазии Амра Кварандзия выразила надежду, что проблемные вопросы будут не только обговорены, но и решены. Она считает, что начать нужно именно с двойного налогообложения.

"Безусловно, Россия — наш стратегический партнер и, наверное, сближение наших налоговых законодательств тоже задача, которую, возможно, нужно ставить, а может быть лучше решать в ключе соглашений. Кстати, это направление вообще не развито. У нас нет устойчивых партнерских отношений с другими странами", — отметила Кварандзия и похвалила банковскую отрасль страны за прогрессивность и мобильность.

Депутат Парламента Абхазии Натали Смыр выразила готовность рассмотреть предложения представителей банков двух стран на заседании профильного комитета с возможностью дальнейшего выноса этого вопроса на обсуждение парламентариев республики.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Томас Тхайцук Круглый стол на тему "Банковский сектор как фактор роста экономики Абхазии в контексте двухстороннего взаимодействия"

В ходе круглого стола также обсудили проблему оплаты задолженностей по кредитам в Абхазии. Куратор Сберегательного банка республики Давид Салия отметил, что первоочередная проблема связана с реализацией имущества, которое по решению суда переходит к банку.

На сегодняшний день института реализации подобных решений в стране нет и банкам не выгодно брать недвижимое имущество под залог. Самой надежной гарантией в этом плане он назвал систему поручительства.

Пока вся судебная система Абхазии не начнет работать эффективно, банковский сектор страны не будет развиваться, такое мнение выразил представитель сотовой компании "А-Мобаил", председатель наблюдательного совета "Универсал-Банка" Арсоу Хашба. В отношении самой заявленной темы – "банковский сектор как фактор развития экономики Абхазии", он был настроен скептически.

"Я особо в это не верю. Опять-таки, для нас это инфраструктура, и я вижу, как бизнес к этому относится. С другой стороны, представляя коммерческий банк, вижу, что чужими деньгами заходить в серьезные проекты очень сложно. Тем более если ты знаешь, что вопросы с текущей ликвидностью не решены. То есть, в любой момент, когда ты направил чьи-то средства в какой-то проект и тебе нужны деньги, в Абхазии их не найдешь", — считает Хашба.

Новшества и итоги

Следующим вопросом в повестке круглого стола было "развитие интернет-эквайринга и онлайн-банкинга". Начальник профильного отдела Нацбанка Абхазии Адгур Агрба сказал, что ведется активная работа по модернизации инфраструктуры банка, результатом которой станет возможность предоставления коммерческим банкам страны современных инструментов для бесконтактных платежей путем интернета.

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Руководитель IT отдела "Сухум-Банка" Тимур Квициния дополнил коллегу и отметил, что команда "айтишников" занимается переустановкой банковских терминалов в торгово-сервисных предприятиях Абхазии.

"Если говорить конкретно о нашем банке, уже около 300 торгово-сервисных предприятий могут осуществлять платежи и принимать карты Visa, Master Card. В ближайшее время также появится возможность проводить оплату по карте "Мир", — отметил Квициния.

Директор института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в студии радио Sputnik Абхазия подвел итоги встречи в Сухуме и проинформировал о том, что по ее завершению, уже в кулуарах, было принято решение о создании рабочей группы, которая станет связующим звеном между банковским сообществом и Минфином Абхазии, депутатами Народного собрания. Эту рабочую группу возглавил председатель правления КБ "Сухум-Банк" Даут Агрба.

"Радует результат. В конечном счете мы пришли к выводу, что в Абхазии сформировалось вполне профессиональное банковское сообщество. В свое время, чуть ли не 20 лет назад, была попытка создания ассоциации банков в Абхазии, но это так ничем и не закончилось. Скорее это были какие-то расчетные механизмы. Сейчас время пришло для консолидации", — рассказал Лепехин.

IX Абхазо-российский деловой форум проходит в Абхазии 12 октября. Российскую делегацию возглавляет замминистра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. Прибыли в Сухум руководители министерств экономики ДНР и ЛНР, члены Совета Федерации России, представителей бизнеса из Армении и Сингапура.

В рамках форума будет подписано несколько двусторонних соглашений в области сельского хозяйства, морского и транспортного сообщения, а также проект договора с одной из ведущих компаний в криптоиндустрии.

В 2018 году на деловом форуме впервые будет проведен круглый стол на тему информационных технологий и инноваций.

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