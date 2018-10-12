Депутат Александр Цишба рассказал о градостроительстве и жилищном фонде Абхазии

Депутат Парламента Александр Цишба рассказал о ситуации с градостроительством, затронув некоторые аспекты жилищного фонда республики, на заседании Российско-абхазского делового совета, которое состоялось в Сухуме в рамках IX Абхазо-российского делового форума в пятницу 12 октября.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Депутат Александр Цишба на заседании Российско-абхазского делового совета выразил желание затронуть вопросы жилищного фонда и отметил, что в настоящее время работает над градостроительным кодексом, который был принят Народным Собранием в двух чтениях.

"Мы хотим подойти к этому вопросу правильно, чтобы избежать хаотичного строительства и хаотичной продажи имущества, поэтому прежде всего должны быть приняты законы, потом произведено зонирование, чтобы все было очень прозрачно и четко, тогда уже можно принимать это решение продавать имущество", — отметил депутат.

Понимание того, что рано или поздно в республике продажа иностранным гражданам имущества станет возможной, есть, считает депутат.

"К этому нужно подойти цивилизованно, потому что я на уровне администрации Гагры видел, как на моих глазах в Сочи хаотично все строилось и продавалось. Чтобы мы этот этап не проходили заново, хотим подойти к вопросу очень взвешенно", — сказал Цишба.

Депутат особенно подчеркнул, что нужно создать такие условия, при которых если иностранные граждане, в частности граждане России, смогут приобретать собственность в Абхазии, это будет гарантировано государством.

"Мы все понимаем, что подойдем к этому, но подойти нужно взвешенно и грамотно, прежде всего когда это касается иностранных граждан, чтобы когда они покупали собственность это было гарантировано государством", — отметил депутат.

Александр Цишба подчеркнул, что в настоящее время приобрести недвижимость в Абхазии иностранные граждане не могут, и если кто-то гарантирует обратное, то это не соответствует действительности.