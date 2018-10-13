На старт: "Сухумский забег" готов к открытию

"Сухумский забег" - (Run Sukhum) в этом году приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik, Бадрак Авидзба. Соревнования "Сухумский забег", приуроченные к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии пройдут в Сухуме в субботу 13 октября.

С самого утра у Абхазского драмтеатра было многолюдно, организаторы регистрировали участников "Сухумского забега". На этот раз количество участников соревнований составило 500 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук Процедура регистрации участников "Сухумского забега"

На "Сухумском забеге" будет представлено несколько дистанций. Дистанция в 25 километров символическая в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 1 километр будут бежать дети до 12 лет, 2,5 километра, участники от 8 до 15 лет, 5 километров — от 14 до 90 лет, 10 километров — от 14 до 90 лет и наконец 25 километров — от 18 до 90 лет.

Перед стартом участники "Сухумского забега" активно разминаются под энергичную музыку. Первыми на старт выйдут самые маленькие на дистанцию в 1 километр, среди них десятилетний Альберт Оганесян.

"Я уже полгода занимаюсь бегом, мне это интересно, я хожу к тренеру после учебы", — рассказал участник.

Не смотря на то, что это первый серьезный старт для Альберта он намерен успешно выступить и обойти своих соперников по дистанции.

© Sputnik / Томас Тхайцук Юный участник "Сухумского забега"

Среди участников "Сухумского забега" — Посол доброй воли Абхазии, победительница конкурса "Мисс Мира 2008" Ксения Сухинова. Мисс Мира не в первый раз участвует в подобных забегах. Ранее она уже бежала различные дистанции в "Московском марафоне" и "Гонке героев" с препятствиями.

"Сухумский забег" — Run Sukhum проходит в столице 13 октября и будет приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии. Медаль "Сухумского забега" символизирует юбилей победы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подготовка к "Сухумскому забегу"

Впервые мероприятие провели в республике 15 октября 2017 года. В нем тогда приняли участие около 300 человек, в мае 2018 года в Сухуме бежало уже более 500 участников.

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