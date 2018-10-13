12:27 13 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.98
  • EUR76.50
Поиск
Сухумский забег

На старт: "Сухумский забег" готов к открытию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"Сухумский забег" и соревнования по триатлону 2018 (24)
4710

"Сухумский забег" - (Run Sukhum) в этом году приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik, Бадрак Авидзба. Соревнования "Сухумский забег", приуроченные к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии пройдут в Сухуме в субботу 13 октября.

С самого утра у Абхазского драмтеатра было многолюдно, организаторы регистрировали участников "Сухумского забега". На этот раз количество участников соревнований составило 500 человек.

Процедура регистрации участников Сухумского забега
© Sputnik / Томас Тхайцук
Процедура регистрации участников "Сухумского забега"

На "Сухумском забеге" будет представлено несколько дистанций. Дистанция в 25 километров символическая в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 1 километр будут бежать дети до 12 лет, 2,5 километра, участники от 8 до 15 лет, 5 километров — от 14 до 90 лет, 10 километров — от 14 до 90 лет и наконец 25 километров — от 18 до 90 лет.

Перед стартом участники "Сухумского забега" активно разминаются под энергичную музыку. Первыми на старт выйдут самые маленькие на дистанцию в 1 километр, среди них десятилетний Альберт Оганесян.

"Я уже полгода занимаюсь бегом, мне это интересно, я хожу к тренеру после учебы", — рассказал участник.

Не смотря на то, что это первый серьезный старт для Альберта он намерен успешно выступить и обойти своих соперников по дистанции.

Юный участник Сухумского забега
© Sputnik / Томас Тхайцук
Юный участник "Сухумского забега"

Среди участников "Сухумского забега" — Посол доброй воли Абхазии, победительница конкурса "Мисс Мира 2008" Ксения Сухинова. Мисс Мира не в первый раз участвует в подобных забегах. Ранее она уже бежала различные дистанции в "Московском марафоне" и "Гонке героев" с препятствиями.

"Сухумский забег" —  Run Sukhum проходит в столице 13 октября и будет приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии. Медаль "Сухумского забега" символизирует юбилей победы.

Подготовка к Сухумскому забегу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подготовка к "Сухумскому забегу"

Впервые мероприятие провели в республике 15 октября 2017 года. В нем тогда приняли участие около 300 человек, в мае 2018 года в Сухуме бежало уже более 500 участников.

Sputnik Абхазия выступает официальным информационным партнером.

Темы:
"Сухумский забег" и соревнования по триатлону 2018 (24)
Теги:
забег, Сухум, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото капельницы
    Жертва красоты

    Суд Алматы рассматривает дело о гибели гражданки Украины, которая умерла после проведения операции по липосакции.

  • Посол Кыргызстана в Малайзии Кылычбек Султанов
    Цепная реакция

    Вслед за министром иностранных дел Кыргызстана в отставку ушел посол республики в Южной Корее.

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

50 оттенков осени в разных уголках мира
Министр экономики сравнивает Абхазию с карликовой белозубкой: были причины
Министр экономики сравнивает Абхазию с карликовой белозубкой: были причины
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia