"Сухумский забег" стартовал детскими дистанциями

СУХУМ, 13 окт — Sputnik, Бадрак Авидзба. Символическая дистанция в 1 километр и забег в 2,5 километра открыли соревнования "Сухумский забег" в субботу 13 октября.

На первой дистанции не выбирались победители и призеры, как отметил президент Федерации триатлона Абхазии, руководитель спортивного клуба "Sport Apsny" Борис Барциц, все участники уже победители. А второй забег уже определял кто займет пьедестал почёта.

"Искренне рад вас всех видеть в хорошем настроении, сегодня мы открываем уже третий по счету "Сухумский забег", это очень хорошее событие, так как забег в этом году юбилейный, мы отмечаем 25 лет Победы", — отметил Барциц.

Всем участникам соревнований Борис Барциц пожелал успехов. "Пусть каждый кроме медальки возьмёт с собой хорошее настроение, желаю всем удачи и спасибо всем большое", — сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Детский забег на дистанцию 1 километр

Все участники "Сухумского забега" получат медали символизирующие Победу в Отечественной войне.

На дистанции в 2,5 километра первое место занял Дамир Хмаил, которому 10 лет. "В семь лет я увлёкся спортом, в том числе и бегом. Я давно готовился к этому старту, много тренировался и очень рад, что обошёл всех на дистанции и прибежал первым", — поделился эмоциями юный спортсмен сразу после финиша.

На "Сухумском забеге" представлено несколько дистанций. Дистанция в 25 километров символическая в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 1 километр пробежали дети до 12 лет, 2,5 километра, участники от 8 до 15 лет, 5 километров — от 14 до 90 лет, 10 километров — от 14 до 90 лет и наконец 25 километров — от 18 до 90 лет.

"Сухумский забег" — Run Sukhum проходит в столице 13 октября и будет приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии. Медаль "Сухумского забега" символизирует юбилей победы.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Сухумский забег"

Впервые мероприятие провели в республике 15 октября 2017 года. В нем тогда приняли участие около 300 человек, в мае 2018 года в Сухуме бежало уже более 500 участников.

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