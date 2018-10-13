Успеть все: участница делового форума испытала силы в "Сухумском забеге"

СУХУМ, 13 окт — Sputnik, Бадрак Авидзба. Участница IX Абхазо-российского делового форума Ксения Целицина пробежала дистанцию в "Сухумском забеге".

"Я два месяца назад начала бегать, принимала участие в Пермском международном марафоне, вошла во вкус и решила, что буду бегать там где это возможно", — поделилась она.

Участвуя в Абхазо-российском деловом форуме она узнала о том, что состоится "Сухумский забег" и решила пробежать дистанцию в 10 километров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ксения Сухинова о "Сухумском забеге": это большой праздник

"Я сразу же зарегистрировалась", — говорит Целицина. Дистанция была не самой длинной, однако бежать под палящим солнцем тяжело, отметила она.

"А так прекрасный вид на море, люди улыбаются, поддерживают, все замечательно", — сказала предприниматель.

На деловом форуме Ксения Целицина принимала участие в круглом столе, который был посвящен информационной безопасности.

"Я читала доклад на тему безопасного города, я представляю IT компанию. Форум предвосхитила все результаты, потому, что и темы были достаточно интересные, наша компания может быть полезной Абхазии", — отметила она.

"Сухумский забег" — Run Sukhum проходит в столице 13 октября и приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии. Медаль "Сухумского забега" символизирует юбилей победы. Все участники "Сухумского забега" получат медали символизирующие Победу в Отечественной войне.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Сухумский забег" стартовал детскими дистанциями

Впервые мероприятие провели в республике 15 октября 2017 года. В нем тогда приняли участие около 300 человек, в мае 2018 года в Сухуме бежало уже более 500 участников.

IX Абхазо-российский деловой форум прошел в Абхазии 12 октября. Мероприятие посетили делегация из России, во главе с замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, руководители министерств экономики ДНР и ЛНР, члены Совета Федерации России, представителей бизнеса из Армении и Сингапура.

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