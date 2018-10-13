Победный "марафон": "Сухумский забег" состоялся в Сухуме

О том, как прошел "Сухумский забег" – (Run Sukhum) приуроченный в этом году к 25-летию Победы и Независимости Абхазии, какая атмосфера царила на спортивном празднике, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

С момента своего создания "Сухумский забег" стал ярким спортивным событием в республике, в Сухуме он прошел в третий раз. Желающих пробежать ту или иную дистанцию было традиционно очень много, именно по этому задолго до дня стартов все 500 мест участников были "забронированы". Главным отличием нынешнего "Сухумского забега" стало то, что он приурочен к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

К юбилею Победы

Последние приготовления перед стартом "Сухумского забега" начались на театральной площади Сухума с раннего утра, бегуны спешили получить свои номера, под которыми хотели продемонстрировать свои умения, кто-то участвовал не ради спортивного результата, а что называется для себя.

Организаторы учли все возрастные категории, пробежаться по набережной Сухума могли участники от 8 до 90 лет. На этот раз количество участников соревнований составило 500 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Сухумский забег" состоялся в Сухуме

Как и прежде на спортивном событии было немало гостей из России, которые бежали на различных дистанциях, некоторые вполне успешно. Перед каждым стартом, которых к слову сказать было пять, атлеты разминались, чтобы по ходу дистанции не получить растяжение или другую травму.

В программе соревнований были заявлены следующие дистанции: 1 километр для детей до 12 лет, 2,5 километра – от 8 до 15 лет, 5 километров – от 14 до 90 лет, 10 километров – от 14 до 90 лет и наконец 25 километров – от 18 до 90 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Сухумский забег" состоялся в Сухуме

В самом начале с напутственными словами к спортсменам обратились президент Федерации триатлона Абхазии, руководитель спортивного клуба "Sport Apsny" Борис Барциц и советник-посланник Посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский, они пожелали успешного выступления участникам.

Одна из участниц Анжелика Тохтамышева перед стартом рассказала, что планирует пробежать 10 километров, но как выяснилось позже вошла во вкус и замахнулась на самую длинную дистанцию 25 километров. Хотя она не прибежала первой, но своим выступлением довольна. "В этом году я участвую в первый раз в этом забеге, считаю, что подобные спортивные мероприятия очень нужны", — уверена она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ксения Сухинова

Одним из самых ожидаемых событий "Сухумского забега" было то, что в нем принимала участие Посол доброй воли Абхазии, победительница конкурса "Мисс Мира 2008" Ксения Сухинова. Мисс Мира не в первый раз участвовала в подобных забегах. Ранее она уже бежала различные дистанции в "Московском марафоне" и "Гонке героев" с препятствиями.

"Желаю всем отличного настроения, погода располагает к легкой дистанции, я думаю что мы все пробежим с удовольствием. Соревнования проходят в память такой великой даты (25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов — ред.)", — сказала она перед стартом.

Сухинова не только покорила всех своей красотой, она еще покорила и дистанцию в 10 километров, прибежав второй.

Победители "Сухумского забега"

Если детские забеги завершились очень быстро из-за своих небольших дистанций, то результатов остальных пришлось ждать намного дольше. Участники, бежавшие 5, 10 и 25 километров стартовали одновременно.

Победительницей среди девушек на пятикилометровой дистанции стала Самсонова Анастасия, среди мужчин – курсант Сухумского военного училища Алан Халваш.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Сухумский забег" стартовал детскими дистанциями

"До военного училища я ходил на легкую атлетику, тренировался в Гудауте, представлял сборную города на соревнованиях. Когда узнал, что будет проходить забег я записался в команду, мы упорно занимались, приезжали сюда каждое утро, бегали. Благодаря нашим офицерам, которые тренировали нас у нас такой результат, хочу поблагодарить нашего руководителя Алхаса Жиба", — подчеркнул Халваш.

На дистанции 10 километров победителем стал Матвей Филя, он рассказал, что должен был состояться забег по триатлону, но в последний момент он был отменен, но так как заявку на участие в "Сухумском забеге" он уже отправил и были куплены билеты решил приехать в Абхазию и пробежать дистанцию.

"Мы с тренером решили пробежать десятку, на длинную не побежал бы, потому, что недавно бегал марафон. Я спортсмен любитель, уже три года занимаюсь не только бегом но и триатлоном, в Абхазии мне очень понравилось, очень вкусно кормят, есть что посмотреть", — подчеркнул победитель. Среди девушек на "десятке" победительницей стала Валерия Квеквескири.

Многие участники соревнований отмечали, что жара, которая стояла в Сухуме несмотря на осень помешала показать лучшие качества.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Сухумский забег" состоялся в Сухуме

"В следующий раз я порекомендовал бы бежать пораньше, солнце печет и некоторым просто очень тяжело бежать а кого лишний вес, у них лишняя нагрузка на сердце. Если старт был бы в 7 утра все бы проскочили дистанцию идеально, особенно те кто бежит 25 километров, потому, что бежать эту дистанцию нужно не менее полутора часов, поэтому им нужно попотеть", — отметил Матвей Филя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ксения Сухинова о "Сухумском забеге": это большой праздник

На самой протяженной дистанции быстрее всех был Дмитрий Зинченко из Сухума, который признался, что участвует в "Сухумском забеге" с самого начала.

"Я конечно серьезно настраивался на эту дистанцию, она была намного длинней тех, в которых я раньше принимал участие", — сказал после финиша победитель.

Среди девушек представительница Абхазии Татьяна Ергунова не оставила шансов соперницам, прибежав с заметным преимуществом.

"Около двух месяцев назад мне сказали, что будет дистанция 25 километров, раньше я никогда не бегала такие длинные дистанции, даже 10 километров я пробежала совсем недавно. В юности я бегала до 3 километров, то есть на такие дистанции по-другому тренируешься, сейчас решила, что хочу попробовать пробежать полумарафон", — рассказала Ергунова.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Сухумский забег" состоялся в Сухуме

Для того, чтобы достичь такого высокого результата Татьяна Ергунова активно тренировалась.

"Непонятно было какие будут соперники, потому, что были как местные девушки так и приезжие, и естественно когда ты не знаешь соперников, ты не понимаешь как будешь бежать и как соревноваться", — отметила она.

Победительница рассказала, что дистанция проходила драматично, большую ее часть она бежала второй, но в решающий момент, когда до финиша оставалось не так много ей удалось настичь соперницу и финишировать первой.

"Сухумский забег" – Run Sukhum проходил в столице 13 октября и был приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии. Медаль "Сухумского забега" символизирует юбилей победы.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Сухумский забег" состоялся в Сухуме

Впервые мероприятие провели в республике 15 октября 2017 года. В нем тогда приняли участие около 300 человек, в мае 2018 года в Сухуме бежало уже более 500 участников.

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