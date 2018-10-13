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Агропромышленная выставка Золотая осень 2018

Абхазия завоевала 11 золотых наград на выставке "Золотая осень-2018"

© Фото : Алексей Стефанов
В Абхазии
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Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" проходила в Москве с 10 по 13 октября.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" была очень масштабной, Абхазия создала самый амбициозный павильон за семь лет участия, сказал в интервью на радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

Агропромышленная выставка Золотая осень 2018
© Фото : Алексей Стефанов
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"Этому способствовало рекордное количество абхазских производителей, это 22 компании, которые активно представили свою продукцию на награды, номинировались 24 бренда. Выступление Абхазии без преувеличения можно назвать триумфальным, республика завоевала 21 награду, из них 11 золотого достоинства", — рассказал торгпред.

Помимо этого, три бренда удостоились серебра, и пять абхазских видов продукции были награждены бронзой.

"Среди обладателей золотых медалей, продукция компании "Абхазвино", пивоваренный завод, кроме того, наши индивидуальные предприниматели удостоились высших наград, золото получил "Абхазпродукт", серебро получила компания "Шато-Абхаз" за три вида продукции, и пять бронзовых наград также у "Шато-Абхаз", две золотые медали у Сухумского молочного завода", — подчеркнул Барциц.

Абхазские производители и те правительственные структуры, которые организовали представительство не затерялись на выставке, заметил торгпред.

"Годы работы на этом направлении, действительно разогрели внешний российский рынок к появлению абхазской продукции, они живо интересуются абхазскими сельскохозяйственными продуктами. Я думаю, что это достойный результат нашей совместной работы", — сказал он.

Олег Барциц отметил, что за время работы выставки, ее посетили около 200 тысяч человек.

Агропромышленная выставка Золотая осень 2018
© Фото : Алексей Стефанов
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"Это очень серьезная цифра, жюри интересует только очень высокое качество продукции, поскольку оценка происходит по обезличенной системе, у каждого бренда свой номер. Члены жюри не знают, какому региону принадлежит тот или иной бренд, здесь идет речь об экологической чистоте и качестве выпускаемого продукта", — подчеркнул торгпред.

Широкий размах выставки в этом году обусловлен тем, что он юбилейный, двадцатый, заметил Барциц.

"Это касается и регионов Российской Федерации и зарубежных стран, почти два десятка стран присутствовали", — добавил он.

Официальным партнером выставки в этом году стала Япония, которая широко представила свои возможности в агропромышленной сфере, сообщил Олег Барциц.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" завершилась сегодня в Москве. Абхазские бизнесмены участвовали в "Золотой осени" в седьмой раз.

Теги:
выставка, Золотая осень (выставка), Абхазия, Россия, Москва


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