Флот мечты Леонида Черкезия

Абхазский судостроитель Леонид Черкезия мастерит лодки больше шести лет. О том, как появилась идея открыть мастерскую в Сухуме и с какими сложностями столкнулся мастер, читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik

Небольшая площадь мастерской Леонида заставлена парусными и прогулочными лодками. Гостей у входа встречает одна из таких парусных лодок, которой больше 30 лет. Одни почти готовы и ждут своей очереди на покраску, другие в самом начале своего преображения.

Леонид жил в самом неморском городе Абхазии — Ткуарчале, но с самого детства мечтал бороздить моря на собственном судне. Любовь мастера к лодкам началась с книг о морских приключениях. Увлеченный историями о морях и пиратах, он стал посещать судомодельный кружок в школе и работать над макетами парусных лодок, таким образом, как считал мастер, приближаясь к своей мечте о морских путешествиях.

© Sputnik / Томас Тхайцук В мастерской Леонида Черкезия

"Университет я окончил в России и после учебы находился там долго. Вернувшись, домой, начал работать в военной сфере, и времени на морское увлечение детства практически не было, к тому же мы жили в Ткуарчале, от берега моря, как и от самой мечты, было далековато", — рассказывает мастер Леонид.

Первый бриз

После Отечественной войны народа Абхазии Леонид продолжал работу в Министерстве обороны Абхазии. Со временем мастер начал задумываться о пенсии и о том, чем будет заниматься на заслуженном отдыхе. Увлечение детства не покидало Леонида, и мысли о собственной лодке все чаще посещали его.

Мастерить настоящее судно Леониду не приходилось, но за плечами у него был большой теоретический багаж знаний о том, как смастерить лодку, и опыт в конструировании моделей морских судов. Технология создания небольших моделей практически не отличается от оригинальных, объяснял нам мастер.

© Sputnik / Томас Тхайцук В мастерской Леонида Черкезия

"Своей идеей собрать лодку и выйти в море я поделился с коллегой по службе Даниилом Хашиг. Он сразу загорелся этой идеей. И мы приступили к делу, скачали в интернете модель лодки "Бриз 26" и понемногу стали ее собирать. Судно получилось небольшое, и мы вскоре испытали его в море. Не передать, насколько это приятно создавать с нуля лодку и смотреть, как она плывет", — делится впечатлениями мастер.

Берег нужен всем, детям в последнюю очередь

Так, с лодки "Бриз" все и началось, но судно долго не простояло в мастерской, один из друзей Леонида стал просить ее в подарок. Мастера решили отдать ее другу, а себе смастерить побольше. Первая работа Леонида до сих пор бороздит море, как рассказывает мастер, он часто встречает ее в море.

"Строить вторую лодку мы решили по специальному проекту. Проект разработали мои друзья из Питера, они работают на верфи.

© Sputnik / Томас Тхайцук В мастерской Леонида Черкезия

Вот и сам чертеж висит у нас стене. Это фанерная парусная лодка "Чиж". Но на нее у нас были другие планы. Мы строили для детей, чтобы дети могли ходить под парусом. Я долго находился в Питере и заметил, как у них сильно развит парусный спорт, и что дети с удовольствием им занимаются. У нас есть яхт-клуб "Амра", но у них мало ресурсов, и помощи нет. И меня посетила новая идея, открыть парусную школу в Сухуме и все необходимые лодки для этого построить самостоятельно", — продолжает он.

Один из российских друзей Леонида заинтересовался этой идеей. Он предложил мастеру финансовую помощь. Обещал помочь в строительстве парусного класса и обеспечить всем необходимым для реализации этого проекта. Но мастер не нашел понимания в стране и ни одного метра на берегу моря для строительства парусной школы.

© Sputnik / Томас Тхайцук В мастерской Леонида Черкезия

"Вопрос о строительстве школы зашел в тупик. Я продолжил строить парусную лодку, оттачивал свою технику, вскоре лодка была готова, мы стали ходить на ней в море", — говорит мастер.

Вторая парусная лодка Леонида повторила судьбу предыдущей. Очередному другу мастера она приглянулась, и он, оплатив все расходы, забрал ее себе.

© Sputnik / Томас Тхайцук В мастерской Леонида Черкезия

"После того как наша вторая лодка благополучно ушла в море, приступили к строительству третьей, затем я купил сломанную яхту и подарил ей новую жизнь. И так до сегодняшнего дня этим и занимаюсь. Техника строительства лодок, как, наверно, и любое ремесло, требует постоянной работы, чтобы навыки сохранились, мастерство не потерялось", — рассказывает Леонид.

Киль, доски и паруса

Строительство лодок начинается не с досок и балок, а с чертежей и проектов. Но первое, что мастер спрашивает у клиента, это для чего ему нужно судно. Лодки бывают разных видов, и строят их по разному методу. Прогулочные, моторные, парусные, с веслами и для перевозки людей. Грузоподъемность и двигатель также имеют значение.

© Sputnik / Томас Тхайцук В мастерской Леонида Черкезия

"Важно понимать, для чего она нужна, чтобы кататься — одна лодка, чтобы возить людей — другая, для рыбалки — третья. Начинается с создания проекта и проработки чертежей. Еще важно определить из чего лодку строить. В основном я использую композит. Это распространенный метод во всем мире, в основе которого лежит водостойкая фанера, а сверху стеклопластик. Второй вид — чисто пластиковая. Но я люблю работать с фанерой и деревом", — объясняет мастер

После разработки проекта и создания чертежей начинается подборка материала. Доски для работы мастер выбирает тщательно. В работе он использует мелкослойную сосну, а для каких-то элементов необходимо использовать дуб. Все детали от шурупов до досок закупаются заранее.

"Затем мы приступаем к изготовлению стапеля. Стапель — это на чем мы будем собирать лодку. Очень важно собрать его правильно, от этого зависит успех нашей работы. После этого вычерчиваются и вырезаются шпангоуты (поперечное ребро корпуса судна — ред.), их мы устанавливаем на стапель. На готовые шпангоуты прикрепляются киль (нижняя балка, проходящая посередине днища судна — ред.) и стрингеры. Таким образом появляются очертания лодки", — объясняет мастер.

© Sputnik / Томас Тхайцук В мастерской Леонида Черкезия

После того как у лодки появился скелет, мастер приступает к новому этапу.

"Следующим шагом будет накладывание днищевых и бортовых листов. Мы крепим их к килю так называемыми стрингерами и шпангоутами. Корпус снаружи оклеивается стеклопластиком. Ближе к финалу мы устанавливаем банки(сиденья — ред.), привальные брусья(защита бортов лодок — ред). Затем лодка готовится к покраске", — продолжает он.

© Sputnik / Томас Тхайцук В мастерской Леонида Черкезия

Леонид описал последовательность изготовления композитного корпуса, он также мастерит пластиковые судна, но по разным технологиям. Лодка в зависимости от размера готовится от одного до трех месяцев, 12-метровые яхты строятся полгода, добавил он.

Безмаринная Абхазия

За годы работы в мастерской Леонид приобрел большой опыт в строительстве лодок, и, как рассказывает мастер, построить яхту в 10 метров для него не составит большого труда. Но ее необходимо хранить в акватории не меньше трех-четырех метров, а на сегодняшний день в Абхазии нет ни одной марины.

"Абхазия — морское государство, и наличие марин необходимо этой стране. 17 лет назад Турция также не имела ни одной марины, пока двое банкиров не построили марину-стоянку для своих яхт. Через месяц они построили вторую, затем третью. Многие последовали их примеру, и на сегодняшний день Турция готова принять 800 тысяч яхт. Мои знакомые часто говорят: "Когда у вас будут марины, мы свои яхты будем парковать". И мне кажется, будь у нас подобная стоянка, люди бы и яхты стали приобретать", — рассказывает Леонид.

Мастер хотел основательно подойти к производству лодок и позвать друзей, работников питерской верфи, которые занимаются разработкой проектов.

"Мы были готовы развернуть производство, но для кого? Если бы была парусная школа, я мастерил бы для нее, но это никому не нужно. Яхты хранить негде, поэтому их никто не заказывает, а желающим приобрести лодку сложно платить за нее", — считает мастер.

© Sputnik / Томас Тхайцук В мастерской Леонида Черкезия

Леонид продолжает работать на энтузиазме и надеется, что у него когда-нибудь получится открыть парусную школу, а пока он чинит лодки и мастерит новые.

"Бывает, хочется все бросить, но что-то удерживает. С ремонтом лодок ко мне часто обращаются, и я никому не отказываю, это востребовано, но регулярности нет. Появится какая-то работа, а потом два месяца тишины. Развивать строительство лодок в Абхазии, прилагая большие усилия, рискованно, все может оказаться впустую", — говорит он.