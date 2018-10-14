Первые пожертвования в криптовалюте принял благотворительный фонд "Ашана"

СУХУМ, 14 окт — Sputnik, Бадри Есиава. Первые пожертвования в криптовалюте уже поступили на счета культурно-благотворительного фонда "Ашана", рассказала корреспонденту Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия.
"Незначительные, но уже есть первые пожертвования в криптовалюте. Хочу отметить, что это первый опыт в мире, когда блокчейн компания оказывает техническую и информационную поддержку благотворительному фонду", — сказала Джинджолия.
Она добавила, что пожертвования можно внести напрямую через специально созданный представителем компании NEM в России Климом Гераном для КБФ "Ашана" англоязычный сайт (http://fundraising.icodeph.com/-ред), который в скором времени начнет функционировать на домене ashanakbf.io
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