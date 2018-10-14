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Первые пожертвования в криптовалюте принял благотворительный фонд "Ашана"

© Sputnik / Алексей Даничев
В Абхазии
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Культурно-благотворительный фонд "Ашана" и компания NEM Россия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках IX Абхазо-российского делового форума в пятницу 12 октября.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik, Бадри Есиава. Первые пожертвования в криптовалюте уже поступили на счета культурно-благотворительного фонда "Ашана", рассказала корреспонденту Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия.

"Незначительные, но уже есть первые пожертвования в криптовалюте. Хочу отметить, что это первый опыт в мире, когда блокчейн компания оказывает техническую и информационную поддержку благотворительному фонду", — сказала Джинджолия.

Она добавила, что пожертвования можно внести напрямую через специально созданный представителем компании NEM в России Климом Гераном для КБФ "Ашана" англоязычный сайт (http://fundraising.icodeph.com/-ред), который в скором времени начнет функционировать на домене ashanakbf.io

Компания New Economy Movement работает с 2015 года.



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