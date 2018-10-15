Язык доведет: что будет с чиновниками, не знающими абхазский

О том, почему люди, не знающие абхазского языка, не смогут претендовать на работу в госслужбе, как будет организована работа для обучения государственному языку, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

На заседании Кабинета Министров 28 сентября был принят "Порядок определения уровня владения и организации обучения государственному языку Республики Абхазия должностных лиц, работников и кандидатов на замещение вакантных должностей в центральных органах государственного управления".

© Sputnik Томас Тхайцук Кабмин Абхазии принял порядок оценки уровня владения чиновников госязыком

О чем идет речь

Рассказывая о принятом Кабинетом Министров порядке, председатель Госкомитета по языковой политике Абхазии Батал Хагуш отметил, что в 2007 году был принят закон "О Государственном языке", но он не работал, поэтому Кабмин принял постановление по данному вопросу.

"Мы исходим из закона "О Государственном языке", статья 6 говорит о том, что абхазский язык является государственным языком, русский язык наряду с абхазским — языком делопроизводства. В этом смысле мы ничего не меняем, хотим поднять уровень владения абхазским языком", — рассказал Хагуш.

Именно по этой причине, продолжил он, чиновники обязаны знать абхазский язык, что касается делопроизводства, оно должно проводиться на абхазском и русском языках.

"То есть чиновник должен владеть и абхазским, и русским языком, но государственный язык — абхазский. Каждый гражданин, который приходит на чиновничьи места, просто обязан знать государственный язык. Вы знаете, что в 2007 году приняли закон "О Государственном языке", хотя некоторые считают, что это нарушение прав остальных граждан, но это не нарушение", — сообщил председатель Госкомитета по языковой политике.

Однако после принятия закона возникли трудности с его реализацией, потому что не было подзаконных актов, рассказал Батал Хагуш.

"Это постановление Кабмина было принято для того, чтобы начать работать по закону "О государственном языке", — отметил он.

Как рассказал председатель Госкомитета, для того чтобы закон действовал, нужно создать соответствующие условия. Согласно постановлению о Государственном языке предполагается, что до 1 февраля 2019 года необходимо провести организационно-технические работы.

"Нужно разработать методические пособия для проведения постоянных курсов по обучению абхазскому языку работников центральных органов государственного управления", — сказал Хагуш.

Он продолжил, что также будет создана экзаменационная комиссия для того, чтобы выяснить, на каком уровне чиновники владеют абхазским языком.

"Надо утвердить требования к сдаче экзаменов работниками и кандидатами на замещение должностей в органах государственного управления, то есть утвердить эти экзамены на знание государственного языка. Мы будем выяснять, кто на каком уровне знает государственный язык. То есть мы будем знать, с кем как работать, кому помогать словарями, кому референтами, переводчиками и так далее", — отметил он.

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Три уровня знания

Исходя из того, кто какими знаниями обладает, будет организовано обучение абхазскому языку трех уровней.

"Первый уровень, это умение писать, читать и уметь переводить. Второй – умение вести разговоры по своей специфике, чтобы чиновник мог отвечать на любые вопросы. А третий уровень – это уровень уже профессионализма, это знание терминов, свободное владение абхазским языком", — сказал Хагуш.

Сейчас речь идет о том, чтобы проверять уровень знания абхазского языка среди чиновников, в зависимости от знаний они будут проходить специальные курсы с 1 февраля 2019 года.

"В дальнейшем все кандидаты на замещение должности в органы государственной власти будут обязаны проходить экзамен у нас, без нашего сертификата никто не сможет занять чиновничье место", — говорит председатель Госкомитета по языковой политике.

Для того чтобы стать чиновником, первого уровня знания абхазского языка недостаточно, сообщил Батал Хагуш.

"Первый уровень достаточен только для работников низших органов управления. Второй уровень будет обязательным для чиновников, у нас уже есть специалисты второго уровня", — подчеркнул он.

При аттестации чиновников человеческий фактор будет исключен, будут тесты на компьютерах.

"Компьютер сам будет отвечать, на каком уровне чиновник знает абхазский язык", — сказал Хагуш.

После завершения оценки уровня знания абхазского языка те, кто не владеет им, не будут уволены, они смогут улучшить свои знания на курсах.

"Для тех, кто не знает государственный язык, в течение года-двух они должны ходить на курсы и изучить язык, без этого закон "О Государственном языке" не будет работать. Во время обучения чиновник может исполнять свои обязанности. Мы не машем саблей, а даем возможность изучить абхазский язык", — рассказал он.

Первый уровень обучения абхазскому языку будет длиться год.

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"То есть, если человек получил первый уровень, он имеет право дальше работать и обучаться уже по второму уровню и так далее", — заметил Батал Хагуш.

Он добавил, что курсы обучения абхазскому языку были и раньше, но сейчас есть новшества в этой работе.

"Раньше всех собирали в одну кучу и читали им лекции, но так делать нельзя, надо разделить экономистов, юристов, то есть по профилю. И внутри профиля будем делить, так как есть, кто знает абхазский язык, а есть, кто вообще ничего не знают, то есть их будем обучать с нуля", — отметил Хагуш.

Председатель Госкомитета рассказал, что на курсы, организованные ранее, ходило не так много людей.

"Из-за того что не было постановления, которое мы сегодня приняли, люди не ходили, в районах сначала пришли, на второй день их становилось меньше, потому что не требовалось знание абхазского языка. А мы сегодня потребовали знания, и будем проводить курсы, то есть человек должен быть заинтересован. Проводили аттестации, например, в Гагре мы выдали сертификаты только первого уровня, в Сухуме то же самое, прошли первый уровень, то есть люди, которые могут продолжить обучаться, есть", — говорит он.

На сегодня уже набрано два курса, и эта работа будет продолжаться, подчеркнул Батал Хагуш.

"Я думаю, что желающих будет больше, потому что мы доведем до всего населения, что знание абхазского — необходимое условие для того, чтобы работать чиновником", — подчеркнул Хагуш.

Говоря о делопроизводстве на абхазском языке Батал Хагуш отметил, что это будет очень тяжело.

"Но у нас уже есть словарь делопроизводства в электронном варианте, хотим издать книгу, и с каждым разом будем дополнять ее. Мы позвонили во все организации, начали собирать документы, которые есть у них на русском языке, уже переведено немало, эта работа будет продолжена. У нас есть группа, которая будет переводить наши законы. Уже с этого года Парламент обязан издавать законы на абхазском и на русском языках", — сказал он.

Мнение министерств

Говоря о том, как в Министерстве здравоохранения восприняли инициативу Госкомитета по языковой политике и постановлению Кабмина, пресс-секретарь ведомства Рустам Зантария отметил, что этот важный вопрос получил поддержку.

"Ведомство с удовольствием откликнулось на эту идею, потому что все, кто слабо владеет языком, уже записались на курсы и в скором времени будут на них ходить и повышать уровень знаний", — сообщил он.

Но по признанию Рустама Зантария, это только одна часть вопроса, так как существует проблема перевода медицинской терминологии на абхазский язык.

"Терминология на сегодня освоена только процентов на 20, и мы в тесном сотрудничестве с Госкомитетом по языковой политике будем двигаться в этом направлении. Они уже откликнулись на нашу просьбу, ведется работа, и в дальнейшем все сотрудники обязаны освоить всю терминологию и вести делопроизводство на абхазском языке", — сказал пресс-секретарь Минздрава.

Главный специалист общего отдела Министерства сельского хозяйства Абхазии Майя Зухба отметила, что постановление Кабмина не было первым распоряжением, так как несколько лет назад уже объявляли о проведении курсов для чиновников, не владеющих или же плохо владеющих абхазским языком.

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"Работники Минсельхоза были готовы к этому, так как раньше уже проходили курсы для тех, кто не владеет государственным языком. Постановление было встречено с радостью, так как, не зная государственного языка, нам будет тяжело работать с другими ведомствами, мы ждем того, когда начнутся курсы по изучению абхазского языка", — говорит она.

Рассказывая о делопроизводстве в ведомстве, Майя Зухба отметила, что частично оно ведется и на абхазском языке.

"У нас уже несколько лет ведется работа на двух языках, так как начальник общего отдела Амина Ашхаруа в совершенстве владеет абхазским языком, поэтому часть делопроизводства ведется на абхазском языке, это, как правило, межведомственные документы.

По ее словам, около 20% работников Минсельхоза не владеют абхазским языком, из них около 10% абхазы по происхождению, около 50% могут читать, писать на государственном языке и около 30% владеют абхазским на бытовом уровне. Всего в ведомстве работает 30 человек.

Для реализации проекта по обучению чиновников абхазскому языку, президент Рауль Хаджимба издал распоряжение, согласно которому Государственному комитету по государственной языковой политике поручено организовать в городах и районах курсы по изучению абхазского языка. Курсы будут созданы для госслужащих, не владеющих государственным языком.