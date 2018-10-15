Площадка для диалога: Женевским дискуссиям 10 лет

СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. 15 октября 2008 года состоялись первые Международные Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей ООН, ЕС, ОБСЕ, России, Абхазии и Южной Осетии.

© Sputnik Виктор Толочко Карасин рассказал о значимости Женевских дискуссий по Закавказью

"Первоначально грузинская сторона настаивала на том, что Абхазия и Южная Осетия не являются сторонами переговоров, за наше равноправное участие в Женевских дискуссиях шла борьба", — поделился воспоминаниями бывший министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.

Принципиальная позиция абхазской и югоосетинской стороны привела к тому, что обе республики стали равноправными сторонами Женевских дискуссий.

"На первой встрече были в основном организационные вопросы, говорили о том, кто является стороной переговоров, а кто нет. Грузинская сторона настаивала на том, что стороной конфликта является Россия, мы же настаивали на том, что Абхазия и Южная Осетия такие же участники процесса, как и другие, потом было принято компромиссное решение о том, что каждый участник представляет себя", — отметил Сергей Шамба.

Женевские дискуссии на первый взгляд не приносят явных результатов, но Шамба уверен, что участие в этом формате надо продолжать, так как у республики есть возможность продвигать свои позиции в мирном переговорном процессе на международном уровне.

"Может сложиться такое впечатление, что эти переговоры бессмысленные, потому что ощутимых результатов нет, но с другой стороны, это такая возможность участвовать в дипломатическом общении с представителями великих стран, и если такая возможность будет потеряна, то ожидать, что мы в скором будущем сможем выйти на такой уровень общения, будет сложно. Поэтому, я думаю, что нужно продолжать эти дискуссии", — сказал Шамба.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове придерживается такого же мнения.

"Потому как на сегодняшний день это единственная международная площадка, где мы имеем возможность доводить до сведения международного сообщества наши позиции. И эта та площадка, на которой мы ставим вопросы, интересующие Республику Абхазия", — подчеркнул министр.

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Даур Кове сообщил, что абхазская сторона поставила вопрос перед сопредседателями Женевских переговоров о необходимости быть представленными на тех международных площадках, где присутствует Грузия.

"Без этого, мы считаем, что вести дальнейший диалог представляется малоцелесообразным. Это, конечно, не говорит о том, что мы будем выходить из Женевских дискуссий, но для того чтобы этот диалог был продуктивным, мы должны озвучивать свои позиции там же, где их озвучивает грузинская сторона. В целом, Женевские дискуссии — это важный механизм, он нужен нашей стране, потому что это та площадка, где у нас есть возможность говорить с международными партнерами", — отметил Кове.

Накануне первых переговоров, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия считает ключевым моментом участие представителей Абхазии и Южной Осетии в таком переговорном формате. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия будет принимать участие в тех международных дискуссиях по ситуации на Кавказе, где будут полноценно представлены Южная Осетия и Абхазия.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. Пока это единственная площадка для прямого диалога для Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и Европейского Союза.