Оборвали телефон: акция по диагностике рака вызвала ажиотаж в Абхазии

Впервые акция прошла в Абхазии в 2017 году, в ней приняли участие 217 человек.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik, Асмат Цвижба. Более 250 человек записались на участие в акции "Неделя ранней диагностики рака", сообщила корреспонденту Sputnik одна из организаторов Алена Кузьменко.

"К сожалению, за несколько дней до начала акции нам пришлось остановить запись на осмотр, в связи с чем многие желающие не смогли дозвониться и записаться к врачу. Мы сделали это для того, чтобы за пять дней эффективно обследовать обратившихся, а физически мы не можем принять всех желающих, врачи полностью загружены", — объяснила она.

По словам главного врача Национального онкологического центра Льва Аргун, в первый день акции удалось осмотреть 65 человек.

"Люди приходят по записи, каждый ждет своей очереди. Всего записано около 250 человек. Никакого столпотворения в коридоре нет, все врачи спокойно работают на своих местах. На каждого человека рассчитано 10-15 минут приема", – сказал главврач.

По словам директора Евразийской федерации онкологии Сомасундарама Субраманиана, организаторы учли ошибки прошлого года. За порядком в очереди следят волонтеры – студенты сухумского медучилища.

"В прошлый раз было очень много людей и меньше волонтеров, которые контролировали ситуацию. От этого страдала эффективность. Сегодня у нас четко и слажено работают четыре волонтера, и никакого столпотворения нет. Передача участников акции от одного врача к другому проходит очень быстро. В очереди к врачу сидит максимум 2-3 человека. Происходит обычный рабочий процесс", — добавил врач.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Неделя ранней диагностики рака" в Национальном онкологическом центре Абхазии

Прием осуществляют около двух десятков абхазских и российских специалистов.

"Участвуя в этой акции, я не только познакомился, но и на практике увидел, сколько у вас высококвалифицированных, профессиональных врачей в различных областях. И они максимально выполняют свою работу, не смотря на скромную зарплату в Абхазии", — сказал онколог Субраманиан.

Не смотря на то, что в прошлом году количество записанных на акцию составило 446 человек, никакой эпидемии рака в Абхазии нет, отметил главврач онкоцентра Аргун.

"Мы всегда сравниваем показатели с мировой статистикой заболеваемости. В некоторых разновидностях болезни показатели лучше, в других хуже. Но роста заболеваемости, указывающего на эпидемию, не наблюдается", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Неделя ранней диагностики рака" в Национальном онкологическом центре Абхазии

Последний день акции будет посвящен теме онконастороженности. Шесть экспертов в различных онкологических направлениях прочтут лекции для абхазских врачей общей практики.

"Лекции будут посвящены теме первичной диагностики рака, комплексной диагностики рака молочной железы, головы и шеи, профилактике ранней диагностики онкогинекологических заболеваний, так как половина нашей команды преподает на кафедрах или в каких-то образовательных медицинских проектах. Эти семинары будут предназначены для врачей общей практики, потому что именно они являются нашими помощниками при выявлении первичных признаков рака. Во всем мире уже давно врачей других специальностей обучают азам онкологии", — добавил директор Евразийской федерации онкологии.

Финансовой поддержку акции оказывает фонд "Амшра".

"Мы надеемся, что подобной акцией мы привлечем людей обращаться к специалистам не только для профессиональной помощи, но и регулярно, для того, чтобы следить за своим здоровьем. Это направление является одним из значимых для нашего фонда", — отметила представитель "Амшра" Элона Турава.

Акция "Неделя ранней диагностики рака" пройдет в Абхазии с 15 по 19 октября. Пациентам необходимо иметь при себе внутренний паспорт гражданина Абхазии.