23:42 15 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.75
  • EUR76.05
Поиск
Благотворительный концерт Сила музыки

Сила музыки и доброты: благотворительный концерт состоялся в Сухуме

© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
9810

Идея провести благотворительный концерт в Сухуме появилась у известного российского композитора и пианиста Алексея Хевелева.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительный концерт "Сила музыки" для подопечной КБФ "Ашана" Тамары Тарба состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в понедельник 15 октября.

Тамара Тарба. Подопечная фонда АШАНА
© Sputnik
Два месяца на исполнение мечты: Тамаре Тарба нужна срочная медпомощь

Идея провести благотворительный концерт в Сухуме появилась у известного российского композитора и пианиста Алексея Хевелева.

"Он часто бывает  в Абхазии на отдыхе, и у него возникла мысль сделать что-то полезное для фонда "Ашана", естественно мы поддержали эту инициативу. Сперва он обратился к председателю попечительского совета фонда Изольде Хагба, инициативу также поддержали Государственная хоровая капелла и певица Мадина Кварацхелия", — рассказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия перед началом вечера.

Собранные средства пойдут на лечение подопечной фонда Тамары Тарба, которой необходима дорогостоящая операция в Новосибирске стоимостью более чем в один миллион рублей.

Подопечная фонда Ашана Тамара Тарба
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Подопечная фонда "Ашана" Тамара Тарба

"Большую часть от стоимости лечения, нам оплачивает наш партнер в России "Русфонд", в Абхазии мы собираем оставшуюся часть. По информации о проданных билетах, на данный момент собрано более 100 тысяч рублей, и этого достаточно на лечение и она сможет поехать на операцию", — поделилась она.

Открывая концерт, председатель попечительского совета фонда "Ашана" Изольда Хагба рассказала, что для организации необходимо было приложить немало усилий.

Благотворительный концерт Сила музыки
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Благотворительный концерт "Сила музыки"

"Спасибо большое, что вы пришли на наш концерт, мы очень рады видеть вас. Мы с особым трепетом отнеслись к этому концерту, потому что ко всему, что имеет отношение к детям нужно относиться с большей любовью и неравнодушием. Сегодняшний концерт состоялся по инициативе Алексея Хевелева, и очень большого количества людей, без которых это мероприятие могло не состояться, я хотела бы отметить каждого, кто встал рядом с нами. И Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия, и руководство филармонии", — подчеркнула Хагба.

Затем на сцену вышел Алексей Хевелев, который поблагодарил зрителей за то, что откликнулись на благотворительную инициативу и посетили концерт.

"Я думаю, что ваша очень серьезная большая поддержка подопечной фонда поможет, и ей станет лучше, спаси господи", — произнес музыкант.

После вступительных слов на сцену Госфилармонии вышла Государственная хоровая капелла Абхазии, которая исполнила произведения давно полюбившиеся слушателям: "Молим тебя святая Мария" на музыку Константина Ченгелия на слова Дениса Чачхалия, "Тебе Бога хвалим" Дмитрия Бортнянского, "Совет превечный" Павла Чеснокова, солистка Елена Хагба, Абхазскую народную "Песню ранения" и другие.

Оторвались не по-детски: как Каданс отжигал на улице
© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә
Оторвались не по-детски: как "Каданс" отжигал на улице

Среди зрителей благотворительного концерта была и сама Тамара Тарба, которая вышла на сцену и поблагодарила всех, кто оказал ей помощь в лечении.

Когда Государственную капеллу проводили бурными овациями, на сцену вышла певица Мадина Кварацхелия, она спела песни Константина Ченгелия "Исхароузеи" и "Любовь настала" Раимонда Паулса под фортепианную музыку в исполнении Алексея Хевелева.

Благотворительный концерт Сила музыки

                        ©
                    Sputnik  / Бадрак Авидзба
Благотворительный концерт "Сила музыки"

В заключительной части концерта Алексей Хевелев представил зрителям цикл фортепианных прелюдий "33 октября", часть из виниловой пластинки "Жизнь Илии Попова". А в завершении сыграл произведение "Прощание", о впечатлениях об Абхазии, которое он написал во время репетиций в филармонии. Как пошутил сам автор это была мировая премьера.

Слушатели остались довольны концертам и не скрывали своих эмоций по его завершению.

"Добрый концерт, не задумываясь купила билет в филармонию, на благотворительный концерт, потому что знала, что средства пойдут на лечение ребенка. Интересно было слушать произведения современного композитора. На концерте прозвучали не избитые, помногу раз повторяемые произведения известных композиторов, этим и понравился концерт.  Хевелев исполнял сочинения, навеянные ему поездкой в Израиль, после того как увидел витражи художника Шагала родилось произведение “Витражи Шагала”, было исполнено сочинение, написанное под впечатлением истории России", — сказала зрительница Асида.

Ей также импонировали и манера исполнения, и глубина самих авторских сочинений композитора.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тоннель метрополитена
    Жизнь под землей

    Почему история рижского метрополитена началась в семидесятых годах прошлого века, а заканчивается буквально на глазах?

  • Ремигиюс Шимашюс
    Не прощаюсь!

    Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что собирается баллотироваться на второй срок на пост главы города.

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Турецкий визит

    Перекрытые дороги и запрет на пользование личным автотранспортом: как готовятся к визиту турецкого лидера Кишинев и Комрат?

  • Дождь в Душанбе, архивное фото
    Зима близко

    В Таджикистане ожидается резкое похолодание: по прогнозам метеорологов в большинстве регионов ожидается дождь со снегом.

  • Проект АЭС в Узбекистане
    Мирный атом

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики.

  • Флаги Эстонии на Тоомпеа
    Деньги любят счет

    Министерство юстиции Эстонии подсчитало ущерб, якобы нанесенный республике "советской оккупацией".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта
Апацха, амачар и бык на вертеле: праздник урожая на Лыхнаште
Медуза Turritopsis Nutricula
Единственное бессмертное существо на Земле
Сколько стоит свадьба в Абхазии
Сколько стоит свадьба в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia