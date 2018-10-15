Сила музыки и доброты: благотворительный концерт состоялся в Сухуме

СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительный концерт "Сила музыки" для подопечной КБФ "Ашана" Тамары Тарба состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в понедельник 15 октября.

Идея провести благотворительный концерт в Сухуме появилась у известного российского композитора и пианиста Алексея Хевелева.

"Он часто бывает в Абхазии на отдыхе, и у него возникла мысль сделать что-то полезное для фонда "Ашана", естественно мы поддержали эту инициативу. Сперва он обратился к председателю попечительского совета фонда Изольде Хагба, инициативу также поддержали Государственная хоровая капелла и певица Мадина Кварацхелия", — рассказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия перед началом вечера.

Собранные средства пойдут на лечение подопечной фонда Тамары Тарба, которой необходима дорогостоящая операция в Новосибирске стоимостью более чем в один миллион рублей.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Подопечная фонда "Ашана" Тамара Тарба

"Большую часть от стоимости лечения, нам оплачивает наш партнер в России "Русфонд", в Абхазии мы собираем оставшуюся часть. По информации о проданных билетах, на данный момент собрано более 100 тысяч рублей, и этого достаточно на лечение и она сможет поехать на операцию", — поделилась она.

Открывая концерт, председатель попечительского совета фонда "Ашана" Изольда Хагба рассказала, что для организации необходимо было приложить немало усилий.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Благотворительный концерт "Сила музыки"

"Спасибо большое, что вы пришли на наш концерт, мы очень рады видеть вас. Мы с особым трепетом отнеслись к этому концерту, потому что ко всему, что имеет отношение к детям нужно относиться с большей любовью и неравнодушием. Сегодняшний концерт состоялся по инициативе Алексея Хевелева, и очень большого количества людей, без которых это мероприятие могло не состояться, я хотела бы отметить каждого, кто встал рядом с нами. И Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия, и руководство филармонии", — подчеркнула Хагба.

Затем на сцену вышел Алексей Хевелев, который поблагодарил зрителей за то, что откликнулись на благотворительную инициативу и посетили концерт.

"Я думаю, что ваша очень серьезная большая поддержка подопечной фонда поможет, и ей станет лучше, спаси господи", — произнес музыкант.

После вступительных слов на сцену Госфилармонии вышла Государственная хоровая капелла Абхазии, которая исполнила произведения давно полюбившиеся слушателям: "Молим тебя святая Мария" на музыку Константина Ченгелия на слова Дениса Чачхалия, "Тебе Бога хвалим" Дмитрия Бортнянского, "Совет превечный" Павла Чеснокова, солистка Елена Хагба, Абхазскую народную "Песню ранения" и другие.

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Среди зрителей благотворительного концерта была и сама Тамара Тарба, которая вышла на сцену и поблагодарила всех, кто оказал ей помощь в лечении.

Когда Государственную капеллу проводили бурными овациями, на сцену вышла певица Мадина Кварацхелия, она спела песни Константина Ченгелия "Исхароузеи" и "Любовь настала" Раимонда Паулса под фортепианную музыку в исполнении Алексея Хевелева.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Благотворительный концерт "Сила музыки"

В заключительной части концерта Алексей Хевелев представил зрителям цикл фортепианных прелюдий "33 октября", часть из виниловой пластинки "Жизнь Илии Попова". А в завершении сыграл произведение "Прощание", о впечатлениях об Абхазии, которое он написал во время репетиций в филармонии. Как пошутил сам автор это была мировая премьера.

Слушатели остались довольны концертам и не скрывали своих эмоций по его завершению.

"Добрый концерт, не задумываясь купила билет в филармонию, на благотворительный концерт, потому что знала, что средства пойдут на лечение ребенка. Интересно было слушать произведения современного композитора. На концерте прозвучали не избитые, помногу раз повторяемые произведения известных композиторов, этим и понравился концерт. Хевелев исполнял сочинения, навеянные ему поездкой в Израиль, после того как увидел витражи художника Шагала родилось произведение “Витражи Шагала”, было исполнено сочинение, написанное под впечатлением истории России", — сказала зрительница Асида.

Ей также импонировали и манера исполнения, и глубина самих авторских сочинений композитора.