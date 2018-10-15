Сила музыки и доброты: благотворительный концерт состоялся в Сухуме

СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительный концерт "Сила музыки" для подопечной КБФ "Ашана" Тамары Тарба состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в понедельник 15 октября.
Идея провести благотворительный концерт в Сухуме появилась у известного российского композитора и пианиста Алексея Хевелева.
"Он часто бывает в Абхазии на отдыхе, и у него возникла мысль сделать что-то полезное для фонда "Ашана", естественно мы поддержали эту инициативу. Сперва он обратился к председателю попечительского совета фонда Изольде Хагба, инициативу также поддержали Государственная хоровая капелла и певица Мадина Кварацхелия", — рассказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия перед началом вечера.
Собранные средства пойдут на лечение подопечной фонда Тамары Тарба, которой необходима дорогостоящая операция в Новосибирске стоимостью более чем в один миллион рублей.
"Большую часть от стоимости лечения, нам оплачивает наш партнер в России "Русфонд", в Абхазии мы собираем оставшуюся часть. По информации о проданных билетах, на данный момент собрано более 100 тысяч рублей, и этого достаточно на лечение и она сможет поехать на операцию", — поделилась она.
Открывая концерт, председатель попечительского совета фонда "Ашана" Изольда Хагба рассказала, что для организации необходимо было приложить немало усилий.
"Спасибо большое, что вы пришли на наш концерт, мы очень рады видеть вас. Мы с особым трепетом отнеслись к этому концерту, потому что ко всему, что имеет отношение к детям нужно относиться с большей любовью и неравнодушием. Сегодняшний концерт состоялся по инициативе Алексея Хевелева, и очень большого количества людей, без которых это мероприятие могло не состояться, я хотела бы отметить каждого, кто встал рядом с нами. И Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия, и руководство филармонии", — подчеркнула Хагба.
Затем на сцену вышел Алексей Хевелев, который поблагодарил зрителей за то, что откликнулись на благотворительную инициативу и посетили концерт.
"Я думаю, что ваша очень серьезная большая поддержка подопечной фонда поможет, и ей станет лучше, спаси господи", — произнес музыкант.
После вступительных слов на сцену Госфилармонии вышла Государственная хоровая капелла Абхазии, которая исполнила произведения давно полюбившиеся слушателям: "Молим тебя святая Мария" на музыку Константина Ченгелия на слова Дениса Чачхалия, "Тебе Бога хвалим" Дмитрия Бортнянского, "Совет превечный" Павла Чеснокова, солистка Елена Хагба, Абхазскую народную "Песню ранения" и другие.
Среди зрителей благотворительного концерта была и сама Тамара Тарба, которая вышла на сцену и поблагодарила всех, кто оказал ей помощь в лечении.
Когда Государственную капеллу проводили бурными овациями, на сцену вышла певица Мадина Кварацхелия, она спела песни Константина Ченгелия "Исхароузеи" и "Любовь настала" Раимонда Паулса под фортепианную музыку в исполнении Алексея Хевелева.
© Sputnik / Бадрак АвидзбаБлаготворительный концерт "Сила музыки"
В заключительной части концерта Алексей Хевелев представил зрителям цикл фортепианных прелюдий "33 октября", часть из виниловой пластинки "Жизнь Илии Попова". А в завершении сыграл произведение "Прощание", о впечатлениях об Абхазии, которое он написал во время репетиций в филармонии. Как пошутил сам автор это была мировая премьера.
Слушатели остались довольны концертам и не скрывали своих эмоций по его завершению.
"Добрый концерт, не задумываясь купила билет в филармонию, на благотворительный концерт, потому что знала, что средства пойдут на лечение ребенка. Интересно было слушать произведения современного композитора. На концерте прозвучали не избитые, помногу раз повторяемые произведения известных композиторов, этим и понравился концерт. Хевелев исполнял сочинения, навеянные ему поездкой в Израиль, после того как увидел витражи художника Шагала родилось произведение “Витражи Шагала”, было исполнено сочинение, написанное под впечатлением истории России", — сказала зрительница Асида.
Ей также импонировали и манера исполнения, и глубина самих авторских сочинений композитора.