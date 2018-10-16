Сладко для "Горько!": какими тортами удивляют на свадьбах в Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik
Торт – один из главных атрибутов современной абхазской свадьбы. Он уже перестал быть просто сладким угощеньем. Целые произведения искусства демонстрируют богатую фантазию кондитеров и возможности брачующихся.
В 2018 году в моде минимализм и элегантность.
"Белые торты всегда по-особенному свадебно-торжественные. Внутри шоколад с жареным фундуком и ягодное ассорти с творожным кремом", – пишет автор этого шедевра.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Момент разрезания тортика Вы уже видели, а вот и сам торт). Минимализм и элегантность. Белые торты всегда по особенному свадебно-торжественные. Внутри шоколад с жаренным фундуком и ягодное ассорти с творожным кремом. #игрыссахаром #свадебныйторт #свадьба #wedding #weddingcakes #weddingcakes #abkhazskiesvadby
На страничке другой кондитерской торты большие, трехэтажные и даже украшены хрустальными подвесками.
В этом году на многих абхазских свадебных столах царит "геометрия" — торты квадратной формы и с острыми углами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тортик просто 💖. Квадратные формы и острые углы занимают намного больше сил и материалов, но окончательный вариант мне даже самой очень нравится! Каллы- вообще моя неожиданная любовь! Стильно и свадебно! Под декор @karolinaweddingdecor любое оформление тортика будет созвучно. Каролина! Девочка- невеста, спасибо большое за то, то дарите такие Праздники!! #свадебныйторт #wedding #свадьба #weddingcake #weddingcakes #sygarflowers
Некоторые украшают десерт цветами. Необычное решение – одуванчик из вафельной бумаги цвета пудры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сейчас в Абырлаш. Главные элементы декора одуванчики! Это очень красиво- волшебная сказка от @floral_designer_madina_dautiya. На тортике одуванчик из вафельной бумаги, в тортике шоколад с грецким орехом, Раффаэлло и Двойной шоколад🍫🍫🍫. Сладкого всем вечера! #игрыссахаром #свадебныйторт #свадьба #wedding #weddingcake #weddingcakes #abkhazskiesvadby
"На тортике одуванчик из вафельной бумаги, в тортике шоколад с грецким орехом, Раффаэлло и Двойной шоколад", – пишет кондитер.
Некоторые невесты вместо больших многоэтажных тортов предпочитают обычные кремовые, украшенные макаронами, кейк-попсами и кенди-барами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вчера мы имели честь быть самой сладкой частью,поистине королевской свадьбы. Я сама была в восторге от конечного результата. Оформлением занималась студия @studio_decor_elegant…….##тортытемиртау #тортыкараганда #муссовыйторт #кремовыйторт #кейкпопсы #макаронс #кендибар
Кондитеры предлагают большой выбор: мастичные, кремовые, а к ним различные начинки и украшения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мой любимый @restoran_gagripsh Пальмы в окнах второго этажа на видео- там добры все- красивый администратор, чудесные музыканты… Атмосфера чуда🌥. Сегодня девочка- невеста там тоже прекрасна-утонченная и мечтательница- на сахарных цветочках расположились сахарные ангелочки, они окружают тортик и хранят счастье молодой семьи. Искренне рада знакомству с Вами и Вашей прекрасной мамой💖. Надеюсь свадебный вечер такой же романтичный как и Вы! Счастья много-много💞. #abkhazia #wedding #weddingcakes #weddingcake #абхазскиесвадьбы #игрыссахаром #abkhazskiesvadby #abkhazia2018 #свадебныйторт #свадьба
Бывают даже целые "замки", которые зачастую больше, чем сами жених и невеста.
С каждым годом интерес к национальной одежде в Абхазии возрастает. Не обошла мода и торты.