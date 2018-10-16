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Свадебный торт

Сладко для "Горько!": какими тортами удивляют на свадьбах в Абхазии

© Sputnik
В Абхазии
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В разгар свадебного сезона абхазские кондитеры выкладывают фотографии тортов. Sputnik сделал подборку самых необычных.

Сария Кварацхелия, Sputnik


Торт – один из главных атрибутов современной абхазской свадьбы. Он уже перестал быть просто сладким угощеньем. Целые произведения искусства демонстрируют богатую фантазию кондитеров и возможности брачующихся. 

В 2018 году в моде минимализм и элегантность.

"Белые торты всегда по-особенному свадебно-торжественные. Внутри шоколад с жареным фундуком и ягодное ассорти с творожным кремом", – пишет автор этого шедевра.

На страничке другой кондитерской торты большие, трехэтажные и даже украшены хрустальными подвесками.

В этом году на многих абхазских свадебных столах царит "геометрия" — торты квадратной формы и с острыми углами.

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Тортик просто 💖. Квадратные формы и острые углы занимают намного больше сил и материалов, но окончательный вариант мне даже самой очень нравится! Каллы- вообще моя неожиданная любовь! Стильно и свадебно! Под декор @karolinaweddingdecor любое оформление тортика будет созвучно. Каролина! Девочка- невеста, спасибо большое за то, то дарите такие Праздники!! #свадебныйторт #wedding #свадьба #weddingcake #weddingcakes #sygarflowers

Публикация от Игры С Сахаром (@vanilla_sukhum) 14 Окт 2018 в 10:03 PDT

Некоторые украшают десерт цветами. Необычное решение – одуванчик из вафельной бумаги цвета пудры.

"На тортике одуванчик из вафельной бумаги, в тортике шоколад с грецким орехом, Раффаэлло и Двойной шоколад", – пишет кондитер.

Некоторые невесты вместо больших многоэтажных тортов предпочитают обычные кремовые, украшенные макаронами, кейк-попсами и кенди-барами.

Кондитеры предлагают большой выбор: мастичные, кремовые, а к ним различные начинки и украшения.

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Мой любимый @restoran_gagripsh Пальмы в окнах второго этажа на видео- там добры все- красивый администратор, чудесные музыканты… Атмосфера чуда🌥. Сегодня девочка- невеста там тоже прекрасна-утонченная и мечтательница- на сахарных цветочках расположились сахарные ангелочки, они окружают тортик и хранят счастье молодой семьи. Искренне рада знакомству с Вами и Вашей прекрасной мамой💖. Надеюсь свадебный вечер такой же романтичный как и Вы! Счастья много-много💞. #abkhazia #wedding #weddingcakes #weddingcake #абхазскиесвадьбы #игрыссахаром #abkhazskiesvadby #abkhazia2018 #свадебныйторт #свадьба

Публикация от Игры С Сахаром (@vanilla_sukhum) 29 Сен 2018 в 11:38 PDT

Бывают даже целые "замки", которые зачастую больше, чем сами жених и невеста.

С каждым годом интерес к национальной одежде в Абхазии возрастает. Не обошла мода и торты.

Теги:
свадьба в Абхазии, торты, Абхазия


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