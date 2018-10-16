Сладко для "Горько!": какими тортами удивляют на свадьбах в Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik



Торт – один из главных атрибутов современной абхазской свадьбы. Он уже перестал быть просто сладким угощеньем. Целые произведения искусства демонстрируют богатую фантазию кондитеров и возможности брачующихся.

В 2018 году в моде минимализм и элегантность.

"Белые торты всегда по-особенному свадебно-торжественные. Внутри шоколад с жареным фундуком и ягодное ассорти с творожным кремом", – пишет автор этого шедевра.

На страничке другой кондитерской торты большие, трехэтажные и даже украшены хрустальными подвесками.

В этом году на многих абхазских свадебных столах царит "геометрия" — торты квадратной формы и с острыми углами.

Некоторые украшают десерт цветами. Необычное решение – одуванчик из вафельной бумаги цвета пудры.

"На тортике одуванчик из вафельной бумаги, в тортике шоколад с грецким орехом, Раффаэлло и Двойной шоколад", – пишет кондитер.

Некоторые невесты вместо больших многоэтажных тортов предпочитают обычные кремовые, украшенные макаронами, кейк-попсами и кенди-барами.

Кондитеры предлагают большой выбор: мастичные, кремовые, а к ним различные начинки и украшения.

Бывают даже целые "замки", которые зачастую больше, чем сами жених и невеста.

С каждым годом интерес к национальной одежде в Абхазии возрастает. Не обошла мода и торты.