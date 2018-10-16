Хлебное дело: пекари Абхазии под наблюдением

О том, какого качества хлебо-булочную продукцию производят в Абхазии, чем она отличается от зарубежных аналогов и как Госстандарт проверяет работу хлебозаводов, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Проверки хлебной продукции в республике проводятся специалистами Госстандарта два раза в год. Изучаются условия хранения муки, все стадии производства, санитарное состояние пекарен и даже безопасность электрики.

Проверить качество

Плановые проверки в пекарнях республики начались несколько дней назад, во вторник Госстандарт наведался в Сухумский государственный хлебозавод №2 и частную пекарню "Золотой колос".

Первым стало госпредприятие. К приезду Госстандарта хлеб уже не пекли, необходимая партия была изготовлена ночью и отправлена утром в магазины. Это не остановило инспекторов. Проверили склад муки.

"Мука обязательно должна лежать на паллетах, здесь это требование соблюдено, помещение сухое, вытяжка работает. Это относительно новый хлебозавод, он был построен по Инвестпрограмме", — сказал инспектор отдела сертификации Денис Канджи-оглы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору

Как рассказала начальник смены Циала Гадлия, на предприятии производят два вида хлеб.

"Раньше мы делали и овсяной хлеб, но эта продукция не пошла, и мы приостановили его производство. У нас два вида, это серый хлеб и хлеб высшего сорта, мы принимаем заказы и в зависимости от этого печем хлеб, за сутки производим до 600-700 килограммов продукции", — сообщила Гадлия.

Хлебозавод обеспечивает Министерство обороны, Республиканскую больницу, Сухумский интернат, Школу милиции и МВД.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору

После осмотра предприятия у специалистов не возникло вопросов по технической и санитарной безопасности, свое заключение сделал и энергонадзор.

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"На момент осмотра Сухумского хлебозавода с технической стороны нарушений не было выявлено, были незначительные недоделки по документации, то есть ввод в эксплуатацию. С технической стороны все соответствует нормам и правилам электроэнергетики", — сказал инспектор энергонадзора Руслан Кишаев.

Как сообщалось выше, вся партия хлеба ушла на реализацию, поэтому лаборатория Госстандарта осталась без образца выпечки для анализа, но пообещали, что завтра обязательно добудут "государственный" хлеб для исследований.

Инспекция переместилась в частную пекарню "Золотой колос".

"Вот это делитель теста, которое автоматизировано подается в так называемый бункер, тесто закладывается, делится и кладется на весы, затем его кладут в формы и ставят в простоечный шкаф. Здесь вся работа организована на нужном уровне, никаких замечаний по технологии, условиям хранения муки нет", — заключил Денис Канджи-оглы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору

Продукцию пекарни люди могут тут же приобрести, условия торговли также стали предметом проверки.

"На данном объекте хлеб реализуется согласно существующим предписаниям. Хлеб продается на специальных полках, его вес, как и положено, 600 граммов, цена 20 рублей, то есть условия продажи, хранения хлебо-булочных изделий соответствуют нормам", — сказал сотрудник Потребнадзора Тимур Песковский.

Цена хлеба не должна превышать 21 рубль за 600 граммов, уточнил специалист.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору

Какие нарушения бывают

Помимо плановых проверок, бывают и внеплановые, они происходят, если в Госстандарт поступают жалобы от потребителей, рассказал инспектор Госстандарта Денис Канджи-оглы.

"Плановые мероприятия направлены на проверку выпускаемой продукции. Проводим анализ, берем отбор проб, везем в лабораторию, проводим анализы. Если выявлены какие-то нарушения, то пишем предписания, чтобы устранить их, на это отводим время, в течение этого времени на предприятии должны исправить все выявленные нарушения", — объяснил он процедуру.

По словам Канджи-оглы, при производстве хлеба встречаются незначительные нарушения, как правило, они касаются хранения муки.

"Есть так называемая картофельная болезнь муки, бывает, что люди обращаются к нам, и мы реагируем. Под правильным хранением муки имеется в виду, что должно быть специальное помещение, которое должно хорошо проветриваться, мука должна быть правильно сложена, она обязательно должна храниться на стеллажах, на специальных поддонах. У нас большая влажность, поэтому условия хранения должны быть соблюдены", — отметил инспектор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору

Денис Канджи-оглы подчеркнул, что после того как хлеб испечен, он должен три часа отстояться.

"Бывают такие моменты, когда непосредственно из печи реализуют хлеб, это тоже считается нарушением, потому что хлеб обязательно по правилам должен в специальных комнатах отстояться. В противном случае хлеб может запотеть, это может повлиять и на вкусовые качества, и храниться такой хлеб будет меньше", — объяснил он.

Также проверяются органолептические качества хлеба, его плотность, чтобы корка была равномерной.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору

"Естественно, мы проверяем и вес, хлеб-кирпич, который больше всего употребляют, его вес должен быть 600 граммов, отклонения плюс-минус может быть в 15 граммов. Если хлеб меньше весом, то это уже нарушение", — отметил он.

Если вес хлеб не соответствует нормам, то работники Госстандарта могут даже приостановить реализацию продукции.

"В основном у нас в республике хлеб хорошего качества, есть моменты, связанные с санитарным состоянием, также по технической и пожарной безопасности. Все эти моменты мы пишем в своих предписаниях и просим, чтобы они были учтены", — подчеркнул Канджи-оглы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору

Чем отличается абхазский хлеб

Говоря о том, что отличает абхазский хлеб от того, что завозят в республику, инспектор Госстандарта Канджи-оглы уверен, что местный продукт гораздо лучше.

"Если сравнивать, то наш хлеб гораздо лучше, потому что, к примеру, в России используют много химических добавок, которые продлевают хранение хлеба. То есть такой хлеб долгое время не портится. Вы можете обратить внимание, что на наших прилавках продается много сочинского хлеба. Если купить такой хлеб и положить, то он в течение трех-четырех дней не меняет свои свойства", — говорит специалист.

В хлебе, который производится в Абхазии, подобных химических добавок нет, поэтому он гораздо полезнее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору

"Да, хранится наш хлеб недолго, но он полезнее. Результаты наших проверок показывают, что по качеству хлеба в большинстве случаев вопросов нет", — подчеркнул Канджи-оглы.

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Начальник производства "Золотой колос" Иван Сидиропуло уже 20 лет в хлебном деле.

"Абхазский хлеб отличается тем, что работа идет по старым советским технологиям, лично мы так производим хлеб, у нас сам директор — специалист в этой области. Закваски мы делаем такие же, что были раньше, стараемся уделять большое внимание качеству", — гордится он.

В 1979 году во время проведения конференции ООН Международная ассоциации пекарей и пекарей-кондитеров попросила объявить 16 октября Всемирным днем хлеба.