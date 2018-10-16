Дважды амнистирована: дело врача инфекционной больницы Сухума закрыто

Приговором Сухумского районного суда 24 августа 2018 года Натела Паписимедова была признана виновной в халатном отношение к служебным обязанностям, повлекшим смерть 28-летней пациентки Лианы Тодуа. О том, чем завершилось последнее заседание кассационной коллегии суда по этому делу, читайте в материале Sputnik.

Осужденной Паписимедовой грозило пять лет колонии и трехлетнее лишение права заниматься медицинской деятельностью.

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Заседание суда кассационной инстанции по делу бывшего врача Сухумской инфекционной больницы Нателы Паписимедовой состоялось в Верховном суде Абхазии во вторник 16 октября.

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Судьи кассационного суда под председательством Майи Квициния в составе судей Мимозы Цушба и Романа Кварчия, рассмотрев ходатайство адвоката Нателы Паписимедовой о прекращении в отношении нее уголовного дела в рамках Акта об амнистии Парламента Абхазии, при "особом мнении" судьи Квициния, приняли решение об отмене приговора Сухумского суда от 24 августа 2018 года. Тем самым осужденная за халатное исполнение служебных обязанностей, повлекших смерть пациентки, Паписимедова была помилована.

Изначально судьи собрались для рассмотрения кассационной жалобы адвоката осужденной, связанной с решением Сухумского суда в августе 2018 года, с которым они с подзащитной были не согласны. Так как подобная жалоба и ходатайство об амнистии – взаимоисключающие практики, адвокат Инга Габилая отозвала жалобу и попросила суд рассмотреть ходатайство об амнистии. В свою очередь осужденная Натела Паписимедова настаивала на своей невиновности, но поддержала предложение своего адвоката.

"Согласно акту амнистии, она применяется в отношении всех женщин старше 65 лет. Более того, инкриминируемая статья относится к преступлениям по неосторожности, наказание за которые не превышает пяти лет лишения свободы. Соответственно ограничения на применение акта амнистии на Паписимедову Нателу Михайловну не распространяются", — зачитала текст ходатайства адвокат Габилая.

Прокурор Эльвия Хазириши назвала такое ходатайство необоснованным и не подлежащим удовлетворению, она аргументировала это тем, что акт об амнистии уже применялся к Паписимедовой в апреле 2011 года в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Тогда прокуратура Сухума прекратила уголовное преследование Паписимедовой по факту смерти другой пациентки инфекционной больницы Сухума по фамилии Цвижба. Мать этой пациентки защищает интересы потерпевшей Руфины Чабалурхва.

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Хазириши также напомнила, что в июне 2013 года городским судом Сухума Натела Паписимедова была осуждена за совершение умышленного преступления – служебного подлога, и этот факт, уверена прокурор, лишает ее права на помилование.

Позицию обвинения поддержала адвокат потерпевшей Мазона Цвижба и произнесла эмоциональную речь.

"Она совершила преступление в отношении жизни моего ребенка, и ей было все прощено. На путь исправления она не встала. Я не пойму, какая прерогатива у этой преступницы. Экспертиза в России доказала, что она не тот диагноз поставила. Она больную бросала, не подходила к ней, историю болезни закрыла в ординаторской. Она преступно относится к нашим пациентам", — возмутилась Цвижба.

Руфина Чабалурхва, мать скончавшейся пациентки Сухумской инфекционной больницы Лианы Тодуа, была категорически против амнистии Паписимедовой. В эмоциональной форме она обвинила бывшего главврача в том, что по ее вине погиб уже не один человек.

"Обратите внимание. Здесь четко написано, что с 2014 года в инфекционной больнице нет ни одной смерти пациента. Неужели вы не можете понять, что этот человек убивал с умыслом", — настаивала она.

Коротко по делу

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Пациентка Лиана Тодуа поступила в Сухумскую инфекционную больницу 21 ноября 2013 года с жалобами на пищевое отравление. Ее приняла врач Астанда Воуба. Девушке поставили капельницу. К вечеру того же дня после ухода Воуба больную стала наблюдать бывший главврач медучреждения Натела Паписимедова. Вскоре после этого Лиана Тодуа впала в кому.

На следующий день, 22 ноября, пациентку в тяжелом состоянии вывезли в дагомысскую больницу, где она скончалась.

Помимо Нателы Паписимедовой, по этому делу проходили еще два человека — врач-реаниматолог Сухумской инфекционной больницы Нина Дашаева, которая сопровождала Тодуа в Догомыс и врач той же больницы Астанда Воуба. Все они были оправданы.