Сколько стоит бесплатное, или зачем школьнику репетитор

Услуги репетиторов для школьников ежегодно становятся все более популярными в Абхазии. О том, почему родители платят за "дополнительное" образование, есть ли в этом вина школы и причем тут взрослая лень, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Во всем виноват учитель

Для того чтобы разобраться в том, почему детям в Абхазии нанимают репетиторов, мы начали с визита в столичную среднюю школу №10. Заходим в пятый класс. Выясняем, что из 24 человек 14 ходят на дополнительные занятия по математике, русскому языку, истории и абхазскому. Зачем?

Нарсоу уже несколько месяцев посещает педагога по математике. По его словам, несмотря на то, что предмет в школе каждый день, знаний недостаточно.

"Во всем виноват педагог. Она плохо объясняет, на уроках ничего непонятно. А если после урока подойти с дополнительными вопросами, то она говорит, что надо было до этого слушать. Как потом успевать?" — жалуется он.

Его сосед по парте не согласен. Всему виной дисциплина, считает мальчик.

"Ты же сам видишь, как мы ведем себя на уроках. Бесимся, ходим по классу, с ума сходим. А педагог уже пожилая, она не успевает нас контролировать и одновременно объяснять материал", — защищает тот учительницу.

Вопрос в классе вызвал бурное обсуждение, но сторонников у Нарсоуа оказалось больше. Решено – виновен учитель.

Куда спешить?

Обращаемся к "виновным". По словам преподавателей, к репетиторам школьники начинают ходить как только расстаются с первым учителем. Причин несколько.

"Во-первых, у нас очень сильный разрыв между начальной и средней школой. Ребенок, который до четвертого класса учился на одни четверки и пятерки, в пятом классе резко снижает успеваемость. В абхазских школах они резко переходят с одного языка на другой. И еще появляется много новых педагогов по каждому предмету, а они привыкли к одному учителю – как к маме. Не всегда получается найти подход к каждому", — считает учитель химии Альбина Зимнякова.

Ее коллега считает, что проблемы создают сами родители – стремятся вырастить из школьника гения.

"Недавно подходила ко мне одна родительница, очень просила позаниматься с ее ребенком. Я долго уговаривала ее и объясняла, что в этом нет никакой необходимости, ребенок сам усваивает материал. Какой-то непонятный страх у родителей, куда-то спешат, а куда – непонятно", — недоумевает предметник.

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Географ Кама Басария считает, что с помощью репетиторов родители попросту облегчают себе жизнь, а школьники этим пользуются.

"То, что ребенок получает в школе, должно обязательно закрепляться дома с родителями, но у многих на это нет времени, потому и обращаются к репетиторам. На уроке ученик отвлекается, думая, что в любом случае получит эти знания где-то в другом месте. Если он будет знать, что школа – единственный источник знания, то будет лучше усваивать материал", — уверена Басария.

Но, если репетиторы лишь мешают обучению в школе, почему сами педагоги этим занимаются?

"Ответ простой. Даже являясь заслуженным учителем Абхазии, я получаю 14 000 рублей. Естественно, этого недостаточно. Наше государство уделяет мало внимания педагогам, а просят многого", — ответила Зимнякова.

Лень или необходимость?

Родители в этом вопросе тоже разделились на два лагеря. Первые считают, что система образования в Абхазии уже давно изжила себя, вторые признаются – мы сами лентяи.

Дочка Асиды учится в школе № 10. Мама считает, что репетиторы – единственное средство улучшить знания ребенка при современной системе образования. Но фамилию называть не хочет – ребенка "заклюют" в школе.

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"В школе учителя говорят, что заниматься не нужно, но в итоге не дают никаких знаний. К примеру, моей дочке ставили пятерки по русскому языку, но дома я видела – ребенок даже писать грамотно не может. Мы отправили ее к репетитору, которая нам прямо заявила, что она не тянет даже на тройку. Откуда тогда такие оценки? От безразличия или просто потому что хорошая девочка?" – рассказала она.

С ней не согласна мама двух семиклассниц. По ее словам, необходимость в репетиторе возникает только тогда, когда школьник готовится к поступлению.

"А для чего он нужен в средней школе? Ребенок получает информацию на уроках, и в наше время они длились столько же, сколько сейчас. Но всю проблему неуспеваемости нельзя валить на учителей. Школа дает лишь 50-60% знаний, остальное – работа над собой с помощью родителей. А современным папам и мамам легче потратить на ребенка деньги, чем время", — считает женщина.

Главное – оценки

Сами репетиторы не очень любят поднимать эту тему. Возможно, потому что большинство из них параллельно работают в школах. Но одного "внешкольного" репетитора найти все же удалось.

Преподаватель русского языка утверждает, что основное требование к ее коллегам в начальных классах – повысить не уровень знаний, а оценки школьника.

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"Ставится конкретная цель – четверка или пятерка по русскому языку. Когда ребенок доходит до нужного уровня, он просто перестает ходить на занятия", — сказала педагог.

Но никакого дедлайна для нужной оценки нет. К каждому ученику особый подход. Кому-то нужен месяц для того, чтобы подтянуть школьную программу, кому-то понадобится больше времени.

"Есть ребята, которым хватает часа занятий, другим дается сложнее. Бывает, что ребенок очень способный, но ленивый, не хочет учить, особенно в переходном возрасте. Другие же, наоборот, очень стараются, но воспринимают сложно. Поэтому никакого срока я не ставлю", — объяснила репетитор.

Есть и более глубокие проблемы. Одна из них – неподходящая система образования для абхазских школ.

"Ведь мы получаем российские учебники, адаптированные под их систему образования. Они подходят для детей, владеющих русским языком на высоком уровне изначально, а наши дети двуязычны. Для них нужен другой подход", — объяснила учительница.

Во-вторых, в классах очень много детей, и 45 минут для того, чтобы объяснить каждому новую тему, катастрофически мало, добавила она.

Цена знаний

В среднем год занятий одного ученика у репетиторов в Абхазии обходится от 30 до 100 тысяч рублей. Самая дорогая дисциплина на "рынке знаний" — высшая математика, языки обойдутся дешевле — от 30 до 40 тысяч в год, а год занятий по обществознанию и истории стоит 60 — 80 тысяч рублей.

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"Мой ребенок ходил к репетитору по высшей математике. Больше ста тысяч обошелся нам год подготовки, учитывая то, что занятия были не индивидуальные. В группе занимались одновременно десять человек", — рассказала мать школьника, пожелавшая не раскрывать своего имени.

Репетитора, как правило, находят по "сарафанному радио".

"Большинство учеников приходит через знакомых, кто-то рассказывает, дальше передается другим. Иногда обращаются по объявлениям, которые я разместила в интернете. Но, в целом, педагог сам себе делает рекламу", — объяснила преподаватель русского.

Но есть и те, чья "реклама" становится слишком навязчивой.

"Некоторые преподаватели в школе сами настаивают на дополнительных занятиях. Были в моей практике и такие случаи. Учитель по абхазскому языку настаивала, чтобы моя дочка начала ходить к ней, но я видела, что у ребенка нет проблем, и была против. Моя настойчивость отразилась на оценке ребенка. Ей поставили заниженную оценку, а тем, кто ходил на занятия к педагогу, ставили высокие оценки", — поделилась одна из родительниц в частной беседе.

Каждый второй из опрошенных родителей признался, что их школьник посещает двух-трех репетиторов в год. В зависимости от предмета месяц занятий им обходится от 10 до 15 тысяч рублей в среднем.

Несколько альтернатив

Директор школы Аида Кварчелия согласна, что начальные классы перегружены. В одном классе от 30 до 40 человек, отсюда и возникает проблема недостаточного внимания к ученикам.

"Мы каждый год боремся с этим. Когда объявляем о том, что набор в первый класс закрыт, то сталкиваемся с возмущением. Родители начинают подключать родственные связи. Так уж сложилось в нашем обществе, что невозможно отказать всем. С другой стороны, каждый учитель сам зарабатывает себе репутацию, и перегруженность означает только то, что ему доверяют", — сказала директор.

Тем, кому тесно в классе из 40 человек, школа предлагает помощь.

"К примеру, мы в прошлом году организовали бесплатные дополнительные занятия по абхазскому языку в лингафонном кабинете. Но желающих не оказалось, четыре человека со всей школы, и нам пришлось закрыть его", — привела пример директор.

Самым маленьким помогает продленка. После уроков педагоги дополнительно занимаются со своим же классом и делают домашнее задание. Месяц занятий здесь стоит 2000 рублей.

"Основная функция группы продленного дня – это помощь родителям. В особенности тем, кто работает, так как в первом классе занятия заканчиваются очень рано. Во-вторых, это дополнительные знания. Мы подкрепляем и дополняем те знания, которые были получены за весь день. И продленка не означает, что за ребенка делают все домашнее задание. Наоборот, мы учим его самостоятельности, ищем индивидуальный подход. Я направляю ребенка, объясняю, если что-то непонятно", — объяснила учитель начальных классов Белла Хагба.

Родители первоклассников, ожидающие окончания продленки, чтобы забрать ребенка домой, выглядят очень довольными. Будет спокойный вечер и для школьника, и для родителей.

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"Это в первую очередь помощь именно родителям. Во-первых, в начальных классах для детей учитель является авторитетом, дома он может побаловаться, надавить на жалость, его отвлекают другие вещи. Также большинство родителей работают, и им не хватает времени для того, чтобы уделить должное внимание детям. Для этого и нужна продленка, она как палочка-выручалочка для работающих родителей", — признается одна из мам.

Чтобы школьники не обращались к репетиторам, в школе № 10 решили создать профильный класс. Начали с будущих физиков и математиков, для них сократили количество гуманитарных предметов.

Но и с этим вариантом согласились не все. В классе обучаются девять человек. По словам педагогов, многие не захотели оставлять свой класс и опять же решили выбрать вариант с репетитором по нужным предметам.