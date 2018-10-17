Интернет в помощь: ученые из России расскажут в Абхазии об онлайн-образовании

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Двухдневные семинары по продвижению российских литературных изданий и ресурсов по русскому языку, литературе, культуре и истории России открылись в Национальной библиотеке Абхазии в среду 17 октября.
В первый день лекции читает кандидат экономических наук Дмитрий Тищенко. Он составил подробный обзор по доступным интернет-ресурсам, которые могут пригодиться каждому.
"Нам необходимо внедрять инновационные методы в образовательный процесс, потому что весь мир движется в этом направлении, – убежден эксперт. – Развитие максимально должно быть продуктивным. Во всем мире все переводится в интернет. Если мы отстанем в этом плане, то потом уже не догоним в этой области".
Сегодня существует множество ресурсов, которые помогают школьникам и студентам понять ту или иную тему. Сайты заполнены не только текстовкой, но и интерактивными схемами. Именно они, уверен Тищенко, привлекают внимание и делают процесс обучения более интересным. Но о существовании всех ресурсов мало кому известно.
Специалисты рекомендуют ресурсы по русскому языку: Грамота.ру, Современный русский, Русский язык за рубежом.
"На этих сайтах присутствуют все возможные словари. И по орфографии, и по этимологии, и словари синонимов. Ресурсы уникальны тем, что с помощью них можно решить спорные вопросы по русскому языку. Мы знаем, что русский язык часто меняется, и это все отображается на сайтах", – пояснил лектор.
Большой интерес вызвал портал Репетитор-онлайн. Одна из слушателей, сотрудница Нацбиблиотеки Ада Сандзава, считает, что благодаря такому ресурсу ребенку можно давать дополнительное образование совершенно бесплатно.
"Здесь не надо платить кому-то. Можно зайти, открыть интересующую сферу и бесплатно заниматься. Заинтересовали некоторые порталы, которые нацелены именно на учеников. Это по русскому языку, где можно посмотреть словари синонимов, правописания. Все это нужно для грамотности", – убеждена она.
По ее мнению, семинары по электронным ресурсам нужны в первую очередь родителям.
Семинары по продвижению в русских школах Абхазии российских литературных изданий и ресурсов по русскому языку, литературе, культуре и истории России проходят в Национальной библиотеке Абхазии 17 и 18 октября.