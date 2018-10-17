Интернет в помощь: ученые из России расскажут в Абхазии об онлайн-образовании

В течение двух дней в Нацбиблиотеке Абхазии лекторы из России рассказывают студентам, преподавателям и работникам библиотек, как использовать интернет-ресурсы в процессе обучения и как создавать свою электронную библиотеку.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Двухдневные семинары по продвижению российских литературных изданий и ресурсов по русскому языку, литературе, культуре и истории России открылись в Национальной библиотеке Абхазии в среду 17 октября.

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Курсы проводит представительство Россотрудничества в Абхазии. В течение двух дней лекторы из России расскажут студентам, преподавателям и работникам библиотек, как использовать интернет ресурсы в процессе обучения и как создавать свою электронную библиотеку.

В первый день лекции читает кандидат экономических наук Дмитрий Тищенко. Он составил подробный обзор по доступным интернет-ресурсам, которые могут пригодиться каждому.

"Нам необходимо внедрять инновационные методы в образовательный процесс, потому что весь мир движется в этом направлении, – убежден эксперт. – Развитие максимально должно быть продуктивным. Во всем мире все переводится в интернет. Если мы отстанем в этом плане, то потом уже не догоним в этой области".

Сегодня существует множество ресурсов, которые помогают школьникам и студентам понять ту или иную тему. Сайты заполнены не только текстовкой, но и интерактивными схемами. Именно они, уверен Тищенко, привлекают внимание и делают процесс обучения более интересным. Но о существовании всех ресурсов мало кому известно.

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Для семинара Дмитрий Тищенко сделал подборку из 30 различных сайтов по русскому языку, литературе, истории, культуре. Есть даже универсальные порталы, такие как Постнаука. Здесь можно смотреть лекции и про Пелопонесские войны, "Мастера и Маргариту" и даже про то, почему светятся звезды.

Специалисты рекомендуют ресурсы по русскому языку: Грамота.ру, Современный русский, Русский язык за рубежом.

"На этих сайтах присутствуют все возможные словари. И по орфографии, и по этимологии, и словари синонимов. Ресурсы уникальны тем, что с помощью них можно решить спорные вопросы по русскому языку. Мы знаем, что русский язык часто меняется, и это все отображается на сайтах", – пояснил лектор.

Большой интерес вызвал портал Репетитор-онлайн. Одна из слушателей, сотрудница Нацбиблиотеки Ада Сандзава, считает, что благодаря такому ресурсу ребенку можно давать дополнительное образование совершенно бесплатно.

"Здесь не надо платить кому-то. Можно зайти, открыть интересующую сферу и бесплатно заниматься. Заинтересовали некоторые порталы, которые нацелены именно на учеников. Это по русскому языку, где можно посмотреть словари синонимов, правописания. Все это нужно для грамотности", – убеждена она.

По ее мнению, семинары по электронным ресурсам нужны в первую очередь родителям.

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"Открыл онлайн-курсы по русскому языку, литературе, истории, географии, математике, физике, английскому языку, и ребенок занимается. Как раз сейчас моя дочь интересуется историей. Она может открыть специальные сайты, изучать историю, там представлены тексты, аудио и видео лекции, интерактивные карты. Все это очень интересно и увлекательно. Обучение становится занимательным, так интереснее. Да и сейчас детям больше интересны тестовые формы", – добавила учительница.

Семинары по продвижению в русских школах Абхазии российских литературных изданий и ресурсов по русскому языку, литературе, культуре и истории России проходят в Национальной библиотеке Абхазии 17 и 18 октября.