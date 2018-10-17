Джинджия о вывозе цитрусовых в ручной клади: ограничения сняты, но с условиями

Ограничения на вывоз растительной продукции из Абхазии в Россию в ручной клади и багаже был введен в 2017 году в связи с распространением в республике мраморного клопа.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Ограничения Россельхознадзора на вывоз цитрусовой и растительной продукции из Абхазии в Россию в ручной клади и багаже сняты, сообщил Sputnik начальник Государственной карантинной службы Аркадий Джинджия.

По его словам, запрет на вывоз мандаринов и других цитрусовых был введен еще в прошлом году из-за распространения в Абхазии мраморного клопа.

"Тогда нам удалось решить проблему с крупными поставками продуктов растительного происхождения. Мы пригласили представителей Россельхознадзора в теплицы и на плантации, чтобы они убедились, что мы тщательно обрабатываем всю продукцию. Однако с ручной кладью дело обстояло намного сложнее, до сегодняшнего дня существовала опасность перевоза паразита через границу. Уже с сентября мы начали писать письма в Россельхознадзор о том, что провели обработки и все необходимые проверки на территории Абхазии. Буквально сегодня мы закончили переговоры и пришли к решению, что на определенных условиях цитрусы можно будет перевозить в ручной клади и багаже", — объяснил Джинджия.

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По итогам переговоров абхазские и российские специалисты решили, что с октября сертификации будут подвергаться и граждане, перевозящие продукцию в ручной клади и багаже.

"Это касается тех, чей груз будет превышать пять килограммов. В таком случае граждане должны будут получить справку о том, что прошли проверку Карантинной службы Абхазии и получили разрешение на вывоз", — добавил начальник.

Такую справку можно будет получить как непосредственно на границе, так и в районах и городах Абхазии.

Для того чтобы получить от Государственной карантинной службы разрешение на вывоз цитрусовых и фруктов свыше пяти килограммов, нужно будет заплатить от 100 до 150 рублей.

"Для удобства граждан мы создали пункт на границе, где они могут сразу пройти проверку и получить разрешение. Но инспекторы работают и в районах. То есть пройти проверку можно будет заранее", — сказал Джинджия.

С февраля по октябрь 2018 года сотрудники Россельхознадзора запретили к ввозу более 1 тонны растительной продукции, которые граждане перевозили в ручной клади и багаже из Абхазии в Россию.