Завершился Международный турнир по вольной борьбе в Гудауте

В XXV Международном турнире имени Раша Хутаба приняли участие более 100 спортсменов из всех районов Абхазии, из Адыгеи, Северной Осетии, Краснодарского края и Тулы.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Международный турнир по вольной борьбе имени Раша Хутаба завершился в Гудауте 17 октября, рассказал главный специалист Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту Анзор Твидзба.

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"Первое место в разных возрастных категориях заняли Аслан Кабалов, Эльбрус Караев, Нестор Цулукия, Тимур Акаба, Леван Бурчулаа, Саид Бения, Ален Гасиев, Даниил Кутарба, Алхас Кварандзия, Баджух Хутаба, Андрей Азаян. Как лучшим борцам им всем вручили статуэтки", – рассказал Твидзба.

XXV Международный турнир имени чемпиона Европы и СССР, мастера спорта международного класса Раша Хутаба проходил в Гудауте 16 и 17 октября. В нем приняли участие более 100 спортсменов из всех районов Абхазии, из Адыгеи, Северной Осетии, Краснодарского края и Тулы.