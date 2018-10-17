Хаджимба выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Керчи

В Керчинском колледже сработало неустановленное взрывное устройство, в среду 17 октября, по последним данным, в результате взрыва погибло 19 человек, еще около пятидесяти пострадали.

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате взрыва в Керчи в среду 17 октября.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Весь абхазский народ и я лично потрясены кровавой трагедией в Керченском колледже, унесшей жизни невинных людей. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Прошу передать им слова сочувствия и поддержки, а всем пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления. Скорбим с вами в этот трагический день", — говорится в тексте соболезнования.

В столовой колледжа в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, в среду 17 октября.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В керченском колледже прогремел взрыв: есть погибшие

По словам очевидцев, за взрывом последовала стрельба. Организатором нападения оказался студент этого же учебного заведения, который покончил собой после взрыва.

По последним данным, в результате взрыва погибло 19 человек, еще около пятидесяти пострадали.

По поручению президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева министр здравоохранения России Вероника Скворцова срочно вылетела в Керчь, чтобы на месте координировать медицинскую помощь пострадавшим в результате взрыва.