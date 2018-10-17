Объем беспошлинного ввоза нефтепродуктов в Абхазию остался прежним

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Объемы нефтепродуктов из России в Абхазию на 2019 год, освобождаемых от ввозной пошлины, остались на уровне 2017 года, проинформировала пресс-служба Минэкономики Абхазии в среду 17 октября.
По словам заместителя Министра экономики, такое согласование объемов импорта нефтепродуктов в Абхазию происходит ежегодно.
"Согласование объемов нефтепродуктов предусмотрено статьей 7 Соглашения о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года между Абхазией и Россией", — отметил замминистра экономики Абхазии Батал Тарба.
Встреча заместителя министра экономики Абхазии Батала Тарба с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным состоялась в Москве в среду 17 октября.