Объем беспошлинного ввоза нефтепродуктов в Абхазию остался прежним

Замминистра экономики Абхазии Батал Тарба и замминистра энергетики России Павел Сорокин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере в Москве в среду 17 октября.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Объемы нефтепродуктов из России в Абхазию на 2019 год, освобождаемых от ввозной пошлины, остались на уровне 2017 года, проинформировала пресс-служба Минэкономики Абхазии в среду 17 октября.

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В 2019 году в Абхазию поступит 46 тысяч тонн бензина с октановым числом менее 95. Бензин автомобильный АИ 95 или выше, но менее АИ 98 – 13 тысяч тонн. Дизельное топливо в пределах 20 тысяч тонн и семь тысяч тонн битума.

По словам заместителя Министра экономики, такое согласование объемов импорта нефтепродуктов в Абхазию происходит ежегодно.

"Согласование объемов нефтепродуктов предусмотрено статьей 7 Соглашения о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года между Абхазией и Россией", — отметил замминистра экономики Абхазии Батал Тарба.

Встреча заместителя министра экономики Абхазии Батала Тарба с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным состоялась в Москве в среду 17 октября.