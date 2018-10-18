Российские зенитчики отразили "ракетные удары" по Абхазии

Всего в учениях приняли участие около 500 военнослужащих и более 60 единиц вооружения и военной техники противовоздушной обороны.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Зенитно-ракетные подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках учений по противовоздушной обороне отразили нападение авиации противника, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv Российские зенитчики из Абхазии "отстрелялись" в Астрахани

Учения проходили на полигонах "Гудаута", "Цабал" и "Нагвалоу".

"Зенитчики оперативно развернули комплексы ПВО на выгодных огневых позициях и отработали задачи засечки и условного уничтожения одиночных и групповых воздушных целей, надвигающихся с разных направлений с целью нанести ракетно-бомбовые удары по важным объектам республики", — рассказал Астафьев.

Главной задачей подразделения было уничтожение противника до того, как он откроет огонь по важным объектам и строениям.

"Кроме того, в ходе учения в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие совершенствовали навыки по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое, разведки и сопровождения воздушных целей в условиях радиопомех", – добавил начальник пресс-службы.

Тактические учения по отражению авианалета противника стали завершающим этапом боевой подготовки подразделений ЮВО в 2018 году. В конце недели военнослужащие приступят к сдаче итогов по всем предметам профессиональной подготовки.