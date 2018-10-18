Сабрина Пкин стала "Мисс талант" на конкурсе в Нальчике

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазская участница конкурса "Мисс Кавказа" Сабрина Пкин удостоилась звания "Мисс талант" в Нальчике 17 октября. Об этом Sputnik сообщила сама Сабрина Пкин.

"На самом деле я ожидала этого титула, потому что 11 числа, когда все показывали свой творческий выход, видела, как другие участницы были подготовлены. И когда из пятерки первой назвали меня, уже знала, что прохожу в финал, и титул может быть у меня, процентов на 70 я была уверена, что это мой титул", — отметила Сабрина Пкин.

Она добавила, что конкурс проходил по всему Кавказу, кастинг начался с августа этого года.

"Но тогда я еще была в Абхазии, даже не думала, что буду участвовать в конкурсе. В сентябре, когда я вернулась на учебу в Нальчик, мне предложили поучаствовать, после кастингов я сразу прошла в финал", — рассказала Пкин.

Было два отборочных тура, первый – творческий номер, где можно было петь, танцевать или же рассказать стихотворение.

"Это было 11 октября, я подготовила танец с песней под названием "Маска", а уже 15 октября был второй отборочный тур, это уже был национальный выход. Мы должны были представить национальную форму, а также национальное блюдо. Я решила, что буду в княжеском национальном костюме, и представила его в виде танца, к танцу надо было презентовать еще нашу форму. Нужно было объяснить, почему такой орнамент, что это значит", — отметила она.

По ее словам, можно было приготовить любое национальное блюдо.

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"Я приготовила курицу, ачашв, арашы, также было абхазское вино, мандарины, фейхоа и гранат", — отметила Сабрина Пкин.

Изначально, продолжила она, было 13 участниц, из них все проходили в финал, однако члены жюри выбирали лучшие номера.

"Из первого отборочного тура они выбрали пять номеров, из них я была первой, мой танец прошел дальше в финал. Второй отборочный тур – национальный — был связан с выходом фильма "Гуащаней. Путь великой княжны", который снял сам организатор, кто выигрывал в национальном выходе, та и получала титул Гуащаней", — отметила Пкин.

Подготовка к финалу проходила с 10 часов утра и до 10 часов вечера, рассказала она.

"В день финала мы должны были подготовить национальный танец, потом общий национальный танец и видео-визитка. Видео-визитку мы снимали до этих отборочных туров, мы должны были сами придумать тему, за 30 секунд мы должны были описать в видео всю свою жизнь", — поделилась она.

Так как Сабрина Пкин любит петь и танцевать, играть на разных инструментах, рисовать и шить, в видео она указала именно это.

"За 30 секунд мне удалось это сделать, была презентация видео, после этого мы выходили по нумерации, и о нас уже говорили — откуда мы, сколько лет, какую страну представляем и где учимся. Я танцевала с мальчиком, с которым учимся в одном институте, он учится на хореографа на 4 курсе", — сказала Пкин.

Конкурс красоты и талантов "Королева Кавказа", в котором принимала участие Сабрина Пкин, проходил в Нальчике 17 октября. Конкурс выиграла Вероника Иорданиди. Победительница конкурса в течение всего года обязуется участвовать в благотворительных акциях, которые направлены на поддержку национальной культуры.