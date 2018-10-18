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Инджгия Джамбул

Новым замминистра по репатриации назначен Джамбул Инджгия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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24020

С мая 2016 года пост заместителя министра по репатриации занимала Гугуца Джикирба.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал указ о назначении Джамбула Инджгия заместителем министра по репатриации в четверг 18 октября.

Об этом сообщил министр по репатриации Беслан Дбар на премьерном показе документального фильма Инджгия "Перо хеттолога", посвященного научной деятельности первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

"Эта новость еще не оглашалась вслух, мы решили, что сегодня подходящий случай, чтобы представить нового заместителя министра. Я лично поздравляю его и желаю больших успехов в жизни и на карьерном пути", — сказал Дбар.

Джамбул Инджгия родился в Ткуарчале в 1986 году. В 2004 году окончил школу № 4 в родном городе. В том же году поступил на исторический факультет Абхазского государственного университета. В 2009 году окончил исторический факультет Абхазского государственного университета. В 2010 году начал работать в Абхазском государственном университете на кафедре истории, археологии и этнологии Абхазии.

В 2012 году Инджгия поступил в аспирантуру. Тема диссертационной работы была связана с проблемами истории Абхазии 1930-х — 1950-х годов. В 2015 году успешно завершил аспирантуру.

С 2010 года работает на АГТРК. В целях популяризации истории, археологии и этнологии Абхазии впервые Джамбулом Инджгия были разработаны авторские проекты на родном языке.

В 2012 году Джамбул Инджгия был назначен директором "Музея истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуаа". С 2010 года по настоящее время Джамбул Инджгия преподает историю Абхазии на разных факультетах Абхазского государственного университета.



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