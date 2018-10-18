Абхазия готова помочь пострадавшим в Керчи

В результате взрыва в Керченском колледже в среду 17 октября погиб 21 человек, еще около пятидесяти пострадали.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Правительство Абхазии готово организовать отдых в курортно-туристических объектах страны пострадавшим в результате взрыва в Керчи и их семьям, говорится в письме премьер-министра Абхазии Валерия Бганба в адрес главы Республики Крым Сергея Аксенова, опубликованном на сайте Кабмина в четверг 18 октября.

© Sputnik / Ekaterina Keyzo Умер еще один пострадавший в керченской трагедии

"Эта трагедия стала потрясением не только для крымчан, но и для всего мирового сообщества. От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сочувствую всем родственникам жертв взрыва в Керчи", — в частности говорится в письме.

В керченском колледже взорвалась самодельная бомба в среду 17 октября. В связи с инцидентом сначала возбудили уголовное дело о теракте, однако после выяснения обстоятельств стало известно, что молодой человек устроил в учебном заведении стрельбу, в связи с чем уголовное дело переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц.

Трагедия привела к гибели 21 человек. В СК отметили, что все они скончались от огнестрельных ранений. Помимо этого, несколько десятков человек пострадали, 37 из них потребовалась госпитализация. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.