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Премьера фильма «Перо хеттолога»

Без политики: премьера фильма об ученом Владиславе Ардзинба прошла в Сухуме

© Sputnik
В Абхазии
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Работа над первой частью двухсерийного фильма о научной деятельности первого президента Абхазии Владислава Ардзинба велась с 2015 года.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik, Асмат Цвижба. Премьерный показ фильма "Перо хеттолога" режиссера Джамбула Инджгия состоялся в Министерстве по репатриации в четверг, 18 октября.

Документальный фильм посвящен научной деятельности первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

О том, как молодой ученый из студента-историка Сухумского педагогического института стал известным российским хеттологом и доказал теорию о связи хеттов и хаттов с абхазо-адыгской языковой ветвью рассказали коллеги первого президента – российские и абхазские историки.

Съемки проводились не только в Абхазии, но и в городах России и даже в Турции, где в студенческие годы Ардзинба проводил научные исследования.

"Идея о создании фильма появилась у нас давно, еще в 2015 году мы начали снимать коллег Владислава Григорьевича из Института востоковедения и полностью закончили съемки только в этом году. Самыми сложными в техническом плане для нас стали съемки в Турции, на останках столицы Хеттского царства – города Хаттуса. За один день съемочной группе удалось заснять весь материал, который сегодня представлен", — рассказал автор.

Премьера фильма «Перо хеттолога»
© Sputnik
Премьера фильма «Перо хеттолога»

По словам Владимира Зантария, фильм раскрыл историю первого президента республики с новой стороны.

"Многие знают о том, каким Владислав Григорьевич был лидером и политическим деятелем, но мало кому известно о его научной и исторической деятельности. А он внес огромный вклад в востоковедение, мы должны гордиться этим, потому что не каждое государство может похвастаться таким интеллектуальным и образованным президентом", — отметил Зантария.

Режиссер фильма рассказал зрителям не только о научной карьере Ардзинба, но и затронул его личную историю.

"Мне понравился подход коллеги. Ему удалось не встать на опасную стезю и просто постоянно хвалить на словах, без аргументов. Но, я не могу согласить с тем, что все происходит просто. Уверен, что рождение Владислава Ардзинба и его избрание хеттологии для изучения имеет большой смысл. Ибо это помогло ему в обосновании своих военных и политических постулатов. Думаю, с течением времени все больше будет раскрываться таких "случайностей", но в истории их не бывает, всему есть объяснение", — заявил историк Аслан Авидзба

Многие зрители признались, что фильм раскрыл для них личность первого президента по-новому. К примеру, мало кто знал, что Ардзинба владел хеттским, хаттским, шумерским, английским, немецким и даже древнегреческим языками.

"Фильм и для меня оказался во многом открытием. Я глубже изучила научную деятельность Владислава Григорьевича. Некоторые моменты меня потрясли, хотя как историку о них мне не знать было бы неправильно. Очень ждем продолжения ", — призналась директор Музея Боевой слава Мзия Бейя.

По словам автора, представленная картина лишь первая часть проекта о научной деятельности первого президента. Презентация второй части фильма состоится в 2019 году.



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