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Наркотики

Тайник в зажигалке: гражданин Абхазии пытался попасть с наркотиком в Россию

© Sputnik / Олег Золото
В Абхазии
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Уроженец Абхазии был задержан на абхазо-российской границе 18 октября.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. На уроженца Абхазии в Сочи заведено уголовное дело за попытку контрабанды синтетических наркотиков через российско-абхазскую границу. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Наручники. Архивное фото.
© Sputnik / Виталий Белоусов
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18 октября сочинские пограничники задержали уроженца Абхазии, который пытался перевезти через государственную границу 0,63 грамма наркотического средства. Наркотик был найден при личном досмотре 43-летнего мужчины.

"В вещах наркокурьера была обнаружена зажигалка, в корпусе которой и находился полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом. Химическое исследование подтвердило догадки правоохранителей, в свертке оказался N-метилэфедрон", — отмечается в сообщении.

Собранные материалы пограничники передали следователям сочинского УВД. В отношении иностранца заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 УК России – контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства. Подозреваемый содержится под стражей. Ведется следствие.



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