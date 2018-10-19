Шоу надежды: дети помогли "хрустальной девочке" Аслане Джинджолия

Восьмилетняя Аслана Джинджолия восстанавливается после очередной операции на ноге, но ей все еще нужна помощь.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На улице Калмыкова в Сухуме в самый разгар пятницы самое настоящее детское веселье. Аниматоры в роли мультяшных героев развлекают детей по полной. Но это не просто развлечение, так они помогают другому ребенку. Ведь все вырученные от шоу деньги пойдут на лечение подопечной "Ашаны" Асланы Джинджолия, у которой очень хрупкие кости.

Для восьмилетней Асланы фонд уже собирал деньги. Год назад девочке провели очередную операцию. Реабилитация прошла успешно. Аслана даже начала ходить в школу, обзавелась новыми друзьями. По ее словам, она любит учиться и в будущем хочет стать доктором, чтобы лечить детей.

Казалось бы, восьмилетняя Аслана Джинджолия навсегда распрощалась с переломами, но недавно она упала со стула и получила перелом правой голени. В Абхазии ей оказали первую помощь, но хирурги побоялись взять на себя ответственность и перенаправили семью Асланы в Москву. Специалисты были готовы провести операцию, но делать нужно было срочно. Необходим один миллион 400 тысяч рублей. На помощь пришел "Русфонд", который оплатил 70 %. Аслану на днях прооперировали, установили металлический штифт. Осталось собрать оставшиеся 30% — 420 тысяч рублей.

© Sputnik Аслана Джинджолия

Благотворительность от детей

"Аслане уже сделали операцию. Сейчас нога Асланы находится в гипсе. Она восстанавливается. Сегодня проводится детский праздник. К нам с такой инициативой обратился Краснодарский общественный благотворительный фонд "Твори добро". Мы с удовольствием приняли инициативу. И решили провести благотворительный праздник. Все вырученные деньги направляются на лечение Асланочки", — сказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

Билеты на благотворительное анимационное шоу стоили 300 рублей. По словам Джинджолия, маленькую Аслану поддержали около 100 детей, которые пришли вместе со своими родителями и учителями.

© Sputnik Благотворительная акция КБФ "Ашана" в поддержка Асланы Джинджолия

Десятилетняя София Тванба, одна из участниц анимационного шоу, узнала про акцию от подруги. Она решила, что обязательно нужно помочь Аслане. София пришла не одна, притащила младшую сестру.

"Когда узнала, что праздник в честь Асланы Джинджолия, я решила прийти с сестрой и поддержать Аслану, – с серьезным видом рассказывает София. – Здесь очень веселая атмосфера. Персонажи аниматоров всем хорошо известны – Эльза из "Холодного сердца" и леди Баг и супер Кот. Мы сделали с ними зарядку, потом танцевали. Очень весело. Песня Эльзы была немного грустная, но понравилась. Песня как раз про добро".

Некоторые дети приходили целыми классами. Так Рената Шевки, которая недавно узнала историю Асланы, вместе с одноклассниками решила поддержать хрупкую девочку.

© Sputnik Благотворительная акция КБФ "Ашана" в поддержка Асланы Джинджолия

"Мне очень захотелось прийти сюда и поддержать Аслану, потому что хочется, чтобы она выздоровела и была такой же, как и мы – веселой и активной. Здесь также можно оставить письмо Аслане. Я написала слова поддержки и пожелала ей здоровья. Все, что мы хотим – это, чтобы Аслана была здоровой", – отметила Рената.

Подробную информацию о том, как помочь Аслане Джинджолия вы можете узнать на сайте http://ashanakbf.com.