Рэпер из Абхазии Janil Natas снял клип с дочерью Михаила Турецкого

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Рэпер из Абхазии Janil Natas (Астан Аджинджал) снял клип на песню "Манеры" (осторожно, нецензурная лексика), продюсером которого стала Сарина Турецкая, дочь музыканта и продюсера арт-группы "Хор Турецкого" Михаила Турецкого.

21-летняя Сарина Турецкая решила отделиться от холдинга отца и основать собственный продюсерский лейбл. Первым победителем кастинга, устроенного выпускницей МГИМО, стал рэпер Janil Natas (Астан Джинджолия) – именно с ним она попробует себя в качестве продюсера перед тем, как перейти к управлению своим лейблом.

"В России я с самого детства и сколько себя помню, я всегда что-то напевал и писал. Сейчас вышел мой третий клип, четвертый в разработке. Две работы я отснял полностью в Абхазии. Клип "Манеры" наша дебютная работа с лейблом "Ottamen”, — рассказал рэпер в интервью Sputnik.

Он добавил, что с Сариной Турецкой знаком с этого лета.

"Она пригласила меня на прослушивание, на котором мы еще и побеседовали и уже на следующий день последовало предложение работать вместе и я его принял, не сомневаясь ни на секунду", — отметил певец.

Аджинджал рассказал, что рэп культура, близка ему с самого детства.

"Так как я всегда писал стихи, мне всегда было легче передавать свои мысли именно в этом жанре. Клип на песню "Манеры" снят уже при действующем сотрудничестве с Сариной. Она основала свой лейбл "Ottamen” и мне посчастливилось стать первым артистом этого лейбла. Не могу не отметить, что у нас с ней много общего в плане вкусовых предпочтении в музыке и целей в жизни, от этого работать вместе еще комфортней. Дальше планируем делать хорошую музыку", — рассказал артист.

Музыкант отметил, что часто бывает в Абхазии, а последние два года жил и творил в республике. Астан Аджинджал отмечает, что тоскует по родине находясь вдали от нее.