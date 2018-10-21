Выставка, спектакли и урбанистический форум: культурные события Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 22 по 28 октября.

Абхазский драмтеатр

23 октября в 19:00 на сцене Абхазского драматического театра зрителям покажут постановку "Кролики и удавы". Спектакль поставлен по одноименному произведению Фазиля Искандера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Кролики и удавы".

А 25 октября в 19:00 французская пьеса драматурга Эжена Ионеско "Носороги" расскажет зрителю, в чем истинная природа зла. И отличается ли человек от зверя. Постановка Мадины Аргун уже не раз собирала аншлаг в Абхазском драмтеатре.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Носороги"

ЦВЗ

С 19 октября по 1 ноября в Центральном выставочном зале пройдет выставка адыгского художника Нурбия Ловпаче. Автор представит работы в жанре живописи и графики.

© Sputnik Выставка адыгского художника Нурбия Ловпаче в ЦВЗ

Картины художника через образы и пейзажи рассказывают об истории, этнографии и археологии народов Кавказа.

СКЛАД

23 октября в 19:00 на культурной площадке СКЛАД в рамках Сухумского урбанистического форума "Среда обитания" пройдет показ фильма "Urbanized".

"Urbanized" — это полнометражный документальный фильм о дизайне города, который смотрит на вопросы и стратегии городского дизайна и показывает некоторых из ведущих архитекторов мира, планировщиков, политиков, строителей и мыслителей. Вход свободный.

24 октября в 15:00 состоится панельная дискуссия экспертов по урбанистике. Российские урбанисты Сергей Царев и Илья Токарев поделятся опытом с, сотрудниками городской администрации, Министерства культуры, членами городских сообществ, молодыми архитекторами, дизайнерами и журналистами.

Пицунда

24, 25 и 28 октября в 17:00 в Пицундском храме состоится концерт Государственной хоровой капеллы и органистки Марины Шамба.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Благотворительный концерт "Сила музыки"

Ткуарчал

26 октября в 15:00 в Доме культуры Ткуарчала состоится показ первого художественного фильма об Отечественной войне народа Абхазии "Никто сегодня не умрет". Фильм режиссера Эммы Ходжаа расскажет зрителям историю двух друзей о войне, дружбе, предательстве и любви.

© Sputnik Ткуарчал. Дом культуры

Гал

26 октября в 12:00 в Доме культуры Гала состоится культурный вечер, посвященный неделе абхазского языка и литературы. Школьники города и района прочитают стихотворения и произведения абхазских поэтов и писателей, а также станцуют национальные танцы.

© Sputnik Томас Тхайцук Национальные танцы

Блабырхуа

25 октября в 18:00 в рамках Республиканского гастрольного плана Министерства культуры Абхазии в Доме культуры при администрации села Блабырхуа полнометражного мультфильма "Рапунцель". Юному зрителю расскажут историю об отважной девушке и ее приключениях в погоне за мечтой. Мультфильм переведен на абхазский язык киностудией "Абхазфильм". Вход бесплатный.