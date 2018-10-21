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В.Г. Ардзинба

"Слово об орле": сборник стихов о Владиславе Ардзинба презентовали в Сухуме

© Фото : с сайта В.Г. Ардзинба
В Абхазии
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В сборник стихов, посвященный первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, вошло около 40 стихотворений абхазских поэтов.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Сборник стихов "Слово об орле", посвященный Владиславу Ардзинба, презентовали в Сухуме, рассказал один из создателей книги, заведующий кабинетом Абхазской литературы имени Владимира Анкваб, Ахра Анкваб. 

Идея сборника зародилась два года назад на Международной конференции, приуроченной к 70-летию Владислава Ардзинба. Тогда Ахра Анкваб выступал с докладом "Образ Владислава Ардзинба в абхазской поэзии".

Фотография из газеты Правда
© Фото : предоставлено Маргаритой Бардодым
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"Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба известен не только у нас в республике, но и во всем мире. На этой конференции было принято решение о создании сборника. В составлении книги мне помогал выпускник нашего университета Инал Гицба. Подготовка к изданию проходила в кабинете Абхазской литературы имени Владимира Анкваб", – рассказал заведующий кабинетом.

В "Слове об орле" отразилось творчество 20 авторов. Книга собрала стихи не только известных авторов, но и начинающих.

"Есть поэты, у которых по два-три стиха, посвященных Владиславу Ардзинба. Есть по одному стиху", – добавил Анкваб.

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"Слово об орле" — первый сборник стихов, посвященный первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба.

Теги:
стихи, Владислав Ардзинба, Абхазия


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