Российские военные переброшены в горы Абхазии для итоговых учений

Всего в совершении автомобильного и бронетанкового марша приняли участие свыше полутора тысяч военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной и специальной техники.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Российские военнослужащие переброшены в горные районы Абхазии для проведения итоговых тактических учений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

© Sputnik / Виталий Тимкив Военные ЮВО завершили крупнейшие за 30 лет учения

На первом этапе учений подразделения отработали порядок действий при объявлении тревоги, произвели загрузку боекомплекта и запасов материальных средств. После мотострелки и артиллеристы совершили марши.

Батальонные тактические группы в составе механизированных колонн согласно поставленной задаче оперативно преодолели более 200 километров маршрута по городским и полевым дорогам и прибыли на полигоны "Цабал" и "Нагвалоу".

В ходе движения они совершенствовали навыки управления боевой техникой на трассе, в населенных пунктах, по горным серпантинам с большими уклонами и крутыми поворотами. Водители на технике также преодолели различные рельефные препятствия – русла горных рек, овраги, каменные завалы и участки вязкого грунта.

"По прибытии на полигоны военнослужащие приступили к оборудованию района сосредоточения, маскировке машин и орудий, а также организации управления войсками путем развертывания полевых узлов связи", – говорится в сообщении ЮВО.

Подразделения проверяют офицеры штаба ЮВО. Контролируют действия военнослужащих базы с помощью беспилотников.

Всего в совершении автомобильного и бронетанкового марша приняли участие свыше полутора тысяч военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной и специальной техники, в том числе современные бронетранспортеры, бронеавтомобили "Рысь" и армейские грузовики КамАЗ "Мустанг".