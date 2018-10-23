Инал Хашиг: неизвестно состоится ли чемпионат Абхазии по футболу

Журналист Инал Хашиг в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказал о проблемах отечественного футбола, которые существуют в республике.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Такой сложной ситуации с футболом в Абхазии никогда не было, так как встал вопрос, состоится очередной чемпионат страны или же нет, сказал журналист Инал Хашиг в интервью на радио Sputnik.

"Скоро заканчивается октябрь, но до сих пор нет календаря игр, такого никогда не было, и это большая проблема. Таких трудностей не было, скажем, даже 10-15 лет назад, тогда и денег не было, трудно было с приобретением формы, расходов на дорогу не хватало, но чемпионат проходил всегда", — подчеркнул он.

Говоря о кубковых матчах и предстоящей финальной встрече между сухумским "Нартом" и "Гагрой" 24 октября, Хашиг отметил, что среди абхазских команд упала конкуренция, и на этом фоне предпочтительнее выглядит "Нарт".

Спад в отечественном футболе Инал Хашиг связывает с неясностью, состоится очередной чемпионат республики или нет.

"На сегодня абхазский футбол не может зарабатывать деньги, у команд нет лицензий УЕФА и ФИФА, поэтому у наших команд нет возможности продать талантливого игрока в зарубежный клуб и поправить свое финансовое положение", — говорит он.

Из-за проблем с финансированием и детский футбол испытывает проблемы, сказал футбольный эксперт.

"Мы все еще не смогли решить вопрос о том, чтобы государство поддерживало детские футбольные школы", — сказал Инал Хашиг.

Абхазских команды недостаточно укомплектованы из-за проблем с детским футболом в целом. Далеко не все учащиеся в детских футбольных школах продолжают свою карьеру, кто-то не видит перспектив, кто-то по другой причине оставляет игру, считает эксперт.

Хашиг отметил также и нехватку судей в абхазском футболе.

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"После войны мы не привозили судей из России, были времена, когда за свою работу они получали какие-то гроши. Но если человек судит, то за это он должен получать зарплату", — говорит журналист.

Должна существовать программа, по которой должен развиваться отечественный футбол, уверен он.

"После распада СССР все стали искать новые пути развития, а у нас с тех пор не смогли их найти. Новых тенденций по менеджменту, маркетингу, которые есть в мировом футболе, в наших клубах нет. Наши, конечно, об этом слышали, но нужно изучать их для того, чтобы развивать свои команды", — считает Хашиг.

Инал Хашиг подчеркнул, что абхазские специалисты должны выезжать за пределы Абхазии, знакомиться с мировым опытом в развитии футбола, но для этого нужно создать соответствующие условия.

"В финальном матче за Кубок Абхазии по футболу между "Нартом" и "Гагрой" победа будет за сухумской командой, так как "Нарт" подготовлен лучше, но не исключаю, что решающая игра может преподнести сюрприз", — предположил Инал Хашиг.