19:05 23 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.31
  • EUR74.86
Поиск
Памятник писателю Фазилю Искандеру на Новодевичьем кладбище в Москве

Памятники Фазилю Искандеру и Сергею Багапш появятся в Сухуме

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Абхазии
Получить короткую ссылку
15920

Заседание Государственной комиссии по монументальному искусству под председательством премьер-министра Валерия Бганба состоялось в Кабинете Министров Абхазии 19 октября.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Памятник Фазилю Искандеру появится на набережной Сухума, сказал в интервью Sputnik советник президента Абхазии, член Государственной комиссии по монументальному искусству Владимир Зантария.

Фонтан Три грации
© Sputnik
Великолепная семерка Абхазии: читатели Sputnik выбрали лучшие скульптуры

Комиссия одобрила проект памятника Фазилю Искандеру, разработанный скульптором Виталием Джения.

"Памятник будет установлен там, где проходила жизнь литературных персонажей Искандера, это напротив Абхазского драматического театра в сторону моря. По замыслу, скульптура будет изображать сидящего писателя. Я думаю, что многие будут садиться рядом с памятником великому творцу, делать фотографии и вспоминать сюжеты его произведений", — подчеркнул Зантария.

Кроме того, комиссия рассмотрела проекты памятника Герою Абхазии Мушни Хварцкия для установки на могиле в селе Лыхны, представленные в рамках объявленного ранее конкурса, сообщил он.

Эскиз памятника Фазилю Эскандеру
© Фото : предоставлено Кабинетом Министров РА
Эскиз памятника Фазилю Эскандеру

На согласование комиссии были вынесены два проекта – скульптора Руслана Габлия и архитектора Тамары Лакрба, а также проект народного художника России Салавата Щербакова.

Владимир Зантария рассказал, что на заседании комиссии также одобрили вопрос проведения открытого конкурса на установку памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш в Сухуме и Очамчыре. Планируется установить бюст Сергея Багапш в Сухуме на площади, которая носит его имя.

"Комиссия рассмотрела обращение вопрос об установлении в Сухуме памятника политическому деятелю Николаю Акиртава. Есть плеяда деятелей, которая была репрессирована, к примеру, Михаил Чалмаз. По мнению комиссии, нужно создать памятник видным политическим и общественным деятелям, которые были репрессированы", — сказал Зантария.

Также в ходе совещания комиссии по монументальному искусству был одобрен проект мемориального сооружения скульптора Руслана Габлия, символизирующего начало Отечественной войны народа Абхазии. Памятник планируется установить в районе Красного моста в Сухуме.

По теме

Фонтан на Сухумской горе заработал спустя 25 лет простоя
Памятник в честь защитников Абхазии открыли в Очамчыре
Памятник генералу из Абхазии открыли в Раменском
Марина Эшба – дочь "дважды расстрелянного", или Скульптор с "железным характером"


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зал Рижского окружного суда, где проходило рассмотрение дела Александра Гапоненко
    "Просто стыдно"

    Объявление о вакансии консультанта в Рижский окружной суд вызвало бурю злобных насмешек у пользователей соцсетей.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Господин премьер-министр

    Во время заседания в Палате общин лидер Лейбористской партии Великобритании перепутал должность и пол президента Литвы Дали Грибаускайте.

  • Конституция Республики Молдова
    Без шансов

    Спикер парламента Молдовы считает, что проект о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский ждет неудача.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Бразильский форвард Пеле
Король футбола: легендарному Пеле 78 лет
Ливень и град в Риме
Мощный ливень с градом затопил улицы и метро Рима
Алкоголь и ваша жизнь
Алкоголь и жизнь

Соцсети

Sputnikabkhazia