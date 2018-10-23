Памятники Фазилю Искандеру и Сергею Багапш появятся в Сухуме

Заседание Государственной комиссии по монументальному искусству под председательством премьер-министра Валерия Бганба состоялось в Кабинете Министров Абхазии 19 октября.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Памятник Фазилю Искандеру появится на набережной Сухума, сказал в интервью Sputnik советник президента Абхазии, член Государственной комиссии по монументальному искусству Владимир Зантария.

Комиссия одобрила проект памятника Фазилю Искандеру, разработанный скульптором Виталием Джения.

"Памятник будет установлен там, где проходила жизнь литературных персонажей Искандера, это напротив Абхазского драматического театра в сторону моря. По замыслу, скульптура будет изображать сидящего писателя. Я думаю, что многие будут садиться рядом с памятником великому творцу, делать фотографии и вспоминать сюжеты его произведений", — подчеркнул Зантария.

Кроме того, комиссия рассмотрела проекты памятника Герою Абхазии Мушни Хварцкия для установки на могиле в селе Лыхны, представленные в рамках объявленного ранее конкурса, сообщил он.

© Фото : предоставлено Кабинетом Министров РА Эскиз памятника Фазилю Эскандеру

На согласование комиссии были вынесены два проекта – скульптора Руслана Габлия и архитектора Тамары Лакрба, а также проект народного художника России Салавата Щербакова.

Владимир Зантария рассказал, что на заседании комиссии также одобрили вопрос проведения открытого конкурса на установку памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш в Сухуме и Очамчыре. Планируется установить бюст Сергея Багапш в Сухуме на площади, которая носит его имя.

"Комиссия рассмотрела обращение вопрос об установлении в Сухуме памятника политическому деятелю Николаю Акиртава. Есть плеяда деятелей, которая была репрессирована, к примеру, Михаил Чалмаз. По мнению комиссии, нужно создать памятник видным политическим и общественным деятелям, которые были репрессированы", — сказал Зантария.

Также в ходе совещания комиссии по монументальному искусству был одобрен проект мемориального сооружения скульптора Руслана Габлия, символизирующего начало Отечественной войны народа Абхазии. Памятник планируется установить в районе Красного моста в Сухуме.