Прокуроры от природы: как и кем охраняется окружающая среда в Абхазии

Пресс-конференция, посвященная работе природоохранной прокуратуры Абхазии, состоялась в АРСМИРА во вторник 23 октября. О том, как эта структура работает, какие нарушения выявляет и какие пробелы в законе необходимо восполнить, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Проверки и итоги

Природоохранной прокуратурой Абхазии за 2017 год и первую половину 2018 года проведены 23 проверки, в ходе которых выявили нарушения в природоохранном законодательстве.

По словам природоохранного прокурора Дениса Чанба, были выявлены нарушения в работе Госкомитета по экологии и охране природы республики. В основном они были связаны с неисполнением постановления Кабинета Министров Абхазии о лесосечном фонде – участках леса, отведенных под вырубку. Не составлялись акты и не проводились проверки этих территорий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Идите лесом: как Абхазии сберечь свое зеленое богатство

Также было зафиксировано ненадлежащее исполнение постановления Кабмина об общедопустимых условиях лова рыбы в водах Абхазии. Госкомитет по экологии проверил рыбоперерабатывающие предприятия, но не произвел осмотр кораблей и орудий ловли. Прокуратура дала предписание устранить эти нарушения.

В природоохранную прокуратуру поступали заявления о том, что рыболовецкие суда приближались к берегу ближе, чем на 500 метров, что запрещено. В итоге нескольким кораблям временно запретили заниматься ловлей рыбы.

Заготовка леса в Абхазии: "защитный" рельеф природы и недоступная Аибга>>

В столице и районах Абхазии сложная ситуация с качеством питьевой воды, констатировал Чанба. Он добавил, что водопроводные трубы в плохом состоянии, вода мало где хлорируется, а резервуары не охраняются, но после вынесенных природоохранной прокуратурой представлений, в некоторых районах ситуация поменялась.

Путь воды: куда в Сухуме деваются канализационные стоки>>

Заместитель природоохранного прокурора Абхазии Адамур Чедия в качестве положительного примера привел Очамчырский район, где источники питьевого водоснабжения обеспечены охраной.

В 2017 году проверку прошла Ветеринарная служба Абхазии и тоже не без нареканий. Не был определен перечень болезней, на основании которого необходимо изолировать животных, а продукты животного производства подлежат изъятию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джопуа: Абхазия нуждается в опытных ветеринарах

"Помимо этого, также не согласовывались пути перевозки или перегона животных из одного района в другой. Это нужно для того, чтобы болезнь не распространялась. Тут надо отметить, что существует сложность в обеспечении этой службы спецавтотранспортом, изоляторами для передержки животных и соответствующими печами для уничтожения продукции", — сказал прокурор.

Бедой ветеринарных служб назвал Адамур Чедия отсутствие лаборатории по проверке качества продукции на абхазо-российской границе. На создание такой лаборатории пока средств не хватает.

Все предписания даны, и то, как они выполнены, природоохранная прокуратура выяснит в ходе запланированных проверок.

Свободное хождение бродячего скота в черте города и по трассе Псоу —Ингур прокуроры признали прямым нарушением. Сухум – зона ответственности Спецавтохозяйства, центральной трассой должны заниматься местные органы самоуправления. При этом специалисты отметили, что количество бродячих животных на этих территориях в последние годы значительно сократилось.

Вырубка и животные

Природоохранная прокуратура подчиняется Генеральной прокуратуре Абхазии и работает во взаимодействии с районными прокуратурами страны. В ней работают всего четыре человека, и Госкомитет по экологии и охране природы Денис Чанба назвал "глазами и ушами" их структуры.

Госкомитет выявляет правонарушения, а носящие уголовный характер передает в профильную прокуратуру. Дальше прокуратура перенаправляет материалы в районы, где возбуждаются уголовные дела. С 2017 по октябрь 2018 года было заведено 12 уголовных дел. Большая их часть по незаконной рубке деревьев.

© Fotolia / Dianaduda Самозахватчика в Пицунде осудили на два года

"Были случаи самовольного захвата на территории Пицундско-мюссерского заповедника. Было составлено два иска и направлено в гагрский суд. В одном случае самовольно построили гостиницу, в другом – торговый объект, часть которого нарушала территорию заповедника", — рассказал Чанба.

Он добавил, что по решению суда гостиница была демонтирована, а застройщик получил два года лишения свободы условно. Торговый объект был частично демонтирован. За незаконную вырубку самшита в заповеднике местный житель получил два с половиной года лишения свободы условно со штрафом в 50 000 рублей. Во многих случаях уголовные дела о незаконной вырубке деревьев закрываются, так как не удается найти виновников. Таких дел в 2018 году было шесть.

Прокуроры подчеркнули, что в черте города, даже перед своим домом, просто взять срубить или провести обрезку дерева строго запрещено. Если человеку мешает то или иное дерево, он обязан обратиться в Госкомитет по экологии, специалисты которого дадут заключение. Самостоятельные решения могут привести к уголовной ответственности, если нанесен ущерб свыше трех тысяч рублей, или административной, если ущерб менее трех тысяч рублей.

Журналистов заинтересовал вопрос, связанный с дикими животными, которых используют на курортах Абхазии в коммерческих целях для фотографирования с туристами. Денис Чанба отметил, что около 30 заявлений о жестоком обращении с животными поступило от граждан в интернет-приемную Генпрокуратуры.

© Фото : пресс-служба Кабинета министров Проверка на жестокость: почему в Абхазии есть "рабство" диких животных

"На сегодняшний день в Абхазии есть административная и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, но ответственности за незаконное содержание нигде не прописано. Мы планируем обратиться с проектом, чтобы все-таки была за это ответственность", — сказал Чанба и подчеркнул, что факт жестокого обращения с животными еще нужно доказать.

Специалисты, выезжающие на место, где по предварительным данным содержится дикое животное, зачастую не находят их, а люди, которые работают вблизи этих мест отказываются помочь в поиске, ссылаясь на неосведомленность.

Фото- и видеокадры, которые присылают в прокуратуру, тоже не всегда помогают в работе. Зачастую на них невозможно понять, где находится это место.