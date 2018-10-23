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Прогноз погоды в Абхазии в среду 24 октября

© Фото: Forrest Moreland
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (821)
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В среду на территории Абхазии будет наблюдаться неустойчивая погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в среду в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, гроза.

Ночью и утром местами туман, что может вызвать ухудшение видимости на автодорогах. Со второй половины дня и ближе к вечеру погода ухудшится, возможен ливневый дождь.

Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +10˚С, днем поднимется до +23˚С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение морской воды значительное, 3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (821)


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