Прогноз погоды в Абхазии в среду 24 октября

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в среду в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, гроза.
Ночью и утром местами туман, что может вызвать ухудшение видимости на автодорогах. Со второй половины дня и ближе к вечеру погода ухудшится, возможен ливневый дождь.
Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +10˚С, днем поднимется до +23˚С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды значительное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.